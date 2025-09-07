Keresés

2025. 09. 07.
Gulyás Gergely: Megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani

2025. szeptember 07., vasárnap 11:00 | Origo
Miniszterelnökség Gulyás Gergely Orbán Viktor Krúbi rapműfaj magyar könnyűzene

Gulyás Gergely szerint semmilyen közösségben nem tűrhető meg az, aki más ember megölésére buzdít. A Miniszterelnökséget vezető miniszter Krúbi legutóbbi fellépésére reagált, ahol a rapper a miniszterelnök felakasztásával viccelődött. Gulyás úgy látja: ha maradt erkölcsi érzék a magyar nyilvánosságban, akkor az ilyen megnyilvánulásokat egyöntetűen el kell utasítani.

  • Gulyás Gergely: Megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

„Ha bármilyen minimális ép erkölcsi érzéke a magyar nyilvánosságnak maradt, akkor a gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani, és aki ilyet tesz, az semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg” – fogalmazott Gulyás Gergely közösségi oldalán.

A rapper, polgári nevén Horváth Krisztián, pénteki koncertjén egy másfél perces monológban előbb Gyurcsány Ferencet parodizálta ki, majd a miniszterelnök kigúnyolásával és felakasztásával viccelődött. A produkció nagy visszhangot váltott ki, sokan felháborodtak a trágár és erőszakos tartalmakon.

A Hír TV beszámolója szerint Krúbi fellépései évek óta a kormányellenes hangulatkeltés színterei. Nemrég Majka színpadra vitte az általa megszemélyesített miniszterelnök kivégzését, Azahriah pedig közösségi oldalán sértegette a kormánypárti szavazókat. A miniszter szerint ezek a megnyilvánulások egyértelműen a gyűlöletkeltés irányába mutatnak.

Fotó: MTI

 

