Gulyás Gergely: még a francia elnöknek is érdemes tisztelni a tényeket

Gulyás Gergely Emmanuel Macron hétfőn Drezdában mondott beszédére reagált, amelyben a francia elnök arról beszélt: sokan azt mondják maguknak, hogy akarják a pénzt Európától, de nem az igazságszolgáltatás és a sajtó függetlenségét, a kultúra változatosságát és az egyetemek autonómiáját. "Ez a tendencia nem tendencia, hanem valóság Magyarországon. Ez volt a valóság Lengyelországban is a csodálatos választásokig" - hangoztatta Macron.

"Az európai parlamenti kampányban is érdemes tisztelni a tényeket, még a francia elnöknek is" - kommentálta a francia elnök szavait a Miniszterelnökséget vezető miniszter, hangsúlyozva, hogy Magyarországnak még Brüsszelből is "pecsétje van arról", hogy az igazságszolgáltatása teljesen független.

Hozzátette: ennek köszönhetően szabadították fel a Magyarországnak járó uniós költségvetési források nagy részét.

"Ezért a francia elnöktől is azt várjuk, hogy ezeket a tényeket az európai parlamenti választási kampány utolsó szakaszában is tartsa tiszteletben, és ne tegyen vitássá olyan kérdéseket, amelyeket még a brüsszeli bizottság is egyértelművé tett" - mondta Gulyás Gergely.