Gulyás Gergely köszöntötte az Összmagyar Középiskolás Tábort

Gulyás Gergely újságíróknak nyilatkozva azt mondta, a Rákóczi-tábor a legjobb lehetőség arra, hogy egy fiatal más magyar fiatalokkal találkozzon, legyenek akár anyaországi, a határokon túlról vagy a diaszpórából érkezők.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a táborban a Felczak Alapítvány és a Rákóczi Szövetség együttműködésének köszönhetően száz lengyel fiatal is vendégeskedik, ez pedig azt bizonyítja, hogy a lengyel-magyar barátság politikai vitákat is túlél. Úgy fogalmazott, "a lengyel politikában is van remény, nincs még veszve Lengyelország, új elnök lépett hivatalba".

A harmadik Összmagyar Középiskolás Tábor péntekig tart, az összesen mintegy ezer résztvevő szakmai előadásokon, kirándulásokon valamint kulturális és sport programokon vehet részt.

Forrás: MTI

Fotó: MTI