Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 11. Hétfő Zsuzsanna, Tiborc napja
Jelenleg a TV-ben:

Sajtóklub

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Gulyás Gergely köszöntötte az Összmagyar Középiskolás Tábort

2025. augusztus 11., hétfő 13:07 | MTI
Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhely Gulyás Gergely a világ magyarsága Összmagyar Középiskolás Tábor

A Rákóczi Szövetségnek az a küldetése és saját szerepfelfogása is, hogy a világ magyarságát egyben tartsa, és minél több lehetőséget teremtsen a felnövekvő generációnak arra, hogy találkozzanak egymással - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn Sátoraljaújhelyen, az idei nyár harmadik Összmagyar Középiskolás Táborában.

  • Gulyás Gergely köszöntötte az Összmagyar Középiskolás Tábort

Gulyás Gergely újságíróknak nyilatkozva azt mondta, a Rákóczi-tábor a legjobb lehetőség arra, hogy egy fiatal más magyar fiatalokkal találkozzon, legyenek akár anyaországi, a határokon túlról vagy a diaszpórából érkezők.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy a táborban a Felczak Alapítvány és a Rákóczi Szövetség együttműködésének köszönhetően száz lengyel fiatal is vendégeskedik, ez pedig azt bizonyítja, hogy a lengyel-magyar barátság politikai vitákat is túlél. Úgy fogalmazott, "a lengyel politikában is van remény, nincs még veszve Lengyelország, új elnök lépett hivatalba".

A harmadik Összmagyar Középiskolás Tábor péntekig tart, az összesen mintegy ezer résztvevő szakmai előadásokon, kirándulásokon valamint kulturális és sport programokon vehet részt.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

További híreink

Szexi melltartóban villantotta meg bájait Mihályfi Luca

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

Kőkemény retró kvíz: 10 kérdés, amire az emberek csupán 20%-a tudja a helyes választ

Szoboszlai neve is rajta volt a „csalólistán”, az éjjel egy kocsmában jött a ráadás

Ez a három csillagjegy ősszel megismeri élete szerelmét

Súlyos veszteség fenyegeti Zelenszkijt, a hatalma forog kockán

A Zebra Kör szembeszáll az álhírekkel

Kiderült a titok, ezért bukták el Szoboszlaiék a kupadöntőt

Kórházban lábadozik a miniszter, aki élő adásban kapott agyvérzést

További híreink

Kórházban lábadozik a miniszter, aki élő adásban kapott agyvérzést

Kiszivárgott: Donald Trump és Vlagyimir Putyin történelmi megállapodásra készül Ukrajna ügyében

A saját háza elől raboltak el egy férfit Ukrajnában

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
J. D. Vance a hét legerősebb mondatát szúrta oda Zelenszkijéknek
2
Kórházban lábadozik a miniszter, aki élő adásban kapott agyvérzést
3
Az Európai Unió az utolsó pillanatban szeretne leülni a tárgyalóasztalhoz
4
Napindító: Pénteken tartják a Trump- Putyin-találkozót Alaszkában + videó
5
Sajtóklub – Fleck Zoltán a Tisza Párt rendezvényén nyíltan hangoztatta: forradalomra van szükség, nem kormányváltásra + videó
6
A Zebra Kör szembeszáll az álhírekkel
7
Karácsony Gergely közpénzégetésnek nevezte az augusztus 20-i ünnepségsorozatot + videó
8
Köztársasági elnököt fenyegetett – egy balos szervezett még a védelmére is kelt + videó
9
Újabb botrány rántja Starmer pártját a mélybe
10
Menczer Tamás: A magyar kormány nem engedi, hogy magyar fiatalokat vigyenek a frontra + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!