Gulyás Gergely ismét beszélt Magyar Péterről

A műsorban Gulyás Gergely elmondta, hogy Magyar Péter a baloldal morális válságának tünete, megjelenése csak tovább mélyíti ezt a válságot. A Momentum és a DK hazaárulásban élen járt az elmúlt öt évben. Az EP-választáson a FIDESZ-KDNP jó eredményre számíthat, Európában a konzervatívok megerősödése jöhet. Egy USA és Oroszország közötti háború világháború lenne, és az atomháború veszélyével fenyegetne.

Az adásban elhangzott legfontosabb megállapítások:

nincs olyan baloldali párt, amely nem háborúpárti

„szerintem a baloldal erkölcsileg sokkal mélyebbre került, mint bármikor is volt”

a baloldalon elégedetlenség van az eddig baloldali produktummal szemben, ha bármilyen új szereplő merül föl, messiást látnak benne, így Bajnai Gordonnal, Márki-Zay Péterrel és Magyar Péterrel is

az említett szereplők közül bármelyiket visszasírják pár hónap múlva

Bajnai, Karácsony, Márki-Zay is alkalmasabb, mint Magyar Péter

Varga Judit alkalmas volt államtitkárnak, Magyar Péter fel sem merült

Gyurcsány Ferenc és Magyar Péter előbb-utóbb összefognak.

„Az, hogy Magyarország milyen mértékben jut hozzá az európai uniós forrásokhoz, az egy önkormányzatot is érint. Érinti a fejlesztési források miatt, érinti akár amiatt is, hogy a területén működő iskola – akkor is, ha állami fenntartású – jól működjön, az ott tanító tanárok fizetése minél magasabb legyen” – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter az önkormányzati és EU-parlamenti választások kapcsolatáról. Hozzátette:

Látjuk azt, hogy az Európai Parlamentben olyan képviselők is voltak Magyarországról, akik az ország érdekével szemben jártak el. (…) mondjuk a Momentum képviselői abszolút élen jártak a hazaárulásban, mindent megtettek azért, hogy Magyarország ne kaphassa meg azokat a forrásokat, amelyek nekünk járnak.

Az EU eredeti céljait kezdi elveszíteni

Amikor az Európai Uniót a háború után létrehozták, akkor az egy olyan békeprojekt volt, amely a kontinens jólétét is célként tűzte ki. – Most azt látjuk, hogy az európai kormányok nagy többsége háborúpárti, mi vagyunk azok, akik a békét képviseljük, és azt is látjuk, hogy a jólét egyre inkább veszélybe kerül – mondta Gulyás Gergely, majd rámutatott: részben a migráció, részben a munkához nem kötött szociális ellátások miatt.

Ha Európai Uniós követelményként akar valaki alapjövedelmet bevezetni, és azt mondja, hogy az embereknek akkor is pénzt kell fizetni, ha nem dolgoznak, akkor miért dolgoznának az emberek?

– tette fel a kérdést a miniszter. Jelezte: Európa így a saját baloldala miatt is veszít a versenyképességéből.

Magyar Péter lehúzza a baloldalt

A baloldal erkölcsileg sokkal mélyebbre került, mint ahol eddig bármikor volt.

– hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Azt tudom mondani, hogy Magyar Pétert Magyar Péterként ismertem, de Poloska Péterként nem.

– mondta a miniszter. Jelezte: az ő gondolkodásában soha nem volt benne, és nem tudta volna elképzelni Magyar Péterről, hogy a saját feleségével folytatott magánbeszélgetést felvegye.

Ez szintén ahhoz a morális válsághoz tartozik, ami a baloldalt eddig is jellemezte, és most Magyar Péter színrelépésével még jobban sikerült elmélyíteni – mutatott rá Gulyás Gergely.