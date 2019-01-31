2019. január 31.,
csütörtök, Marcella napja

Gulyás Gergely is jön a Magyarország élőben stúdiójába

Hír TV

2019. január 31., csütörtök 17:34, frissítve: csütörtök 17:54

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Magyarország jogállamiságáról szóló újabb brüsszeli vitáról számol be csütörtök este a Magyarország élőben című műsorban.

Nem hozta lázba az EP-képviselőket a Magyarország jogállamiságáról szóló újabb brüsszeli vita. A kormány Soros-szeánsznak nevezte az ülést, amelyre el sem ment. A stúdióban Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

19 óra 30 perctől várjuk Önöket!

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Luxus, milliós beetetés: zuglói lakás helyett rohanás a pénz után

2

Hír TV

Itt az újabb Sneider-hangfelvétel: „Jöhetnek a cigányok, én mindenkit agyonütök”

3

Hír TV

Lépett a Telenor a wamgiri-csalásokra

4

Hír TV

Végső nyugalomra helyezték Andy Vajnát

5

Hír TV

Terjed az influenza veszélyesebbik fajtája

6

Hír TV

Egy órán át vitáznak Magyarországról az EP-ben