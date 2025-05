Gulyás Gergely: ha a béke időszakában Európa Ukrajna uniós csatlakozását tűzi ki célul, akkor az többe fog kerülni, mint a háború

Megosztás itt:

A legrosszabb lehetőség ma az, ha rossz béke lesz, vagy nem is lesz, ha pedig igen, és Brüsszel továbbra is célnak tekinti az ukrán EU-integrációt, az a háborúnál is nagyobb terhet jelenthet a közösség számára" - hangsúlyozta.

Az ukrajnai háború - tette hozzá -, Magyarországnak a biztonsági kihívások mellett főképp gazdasági nehézségeket hozott. A járvány kitörésekor a központi kérdés még az volt, mennyi munkahelyet sikerül megtartani, ezt követően pedig az energiaárak növekedése és az ezzel járó inflációemelkedés, a kiadások ugrásszerű emelkedése okozták a legnagyobb gondot.

Gulyás Gergely jelentős eredménynek tekinti, hogy a kedvezőtlen körülmények ellenére a magyar foglalkoztatás európai összevetésben is a legjobbak közé tartozik, aránya mostanra meghaladta a 81 százalékot, és az idei első negyedévben is nőtt a munkát vállalók száma. A válságok ellenére is 1 millióval többen dolgoznak belföldön 2010-hez képest, a foglalkoztatás arányának belföldi emelkedése régiós összevetésben kiemelkedő - hangsúlyozta.

A miniszter a beruházástámogató politikával magyarázta, hogy a munkahelyek stabilak, a munkaerőpiac a járvány közepette is feszes maradt, és azóta se a munkanélküliség, legfeljebb a munkaerőhiány okoz nehézségeket.

A kormány céljai világosak, ki kell terjeszteni a családtámogatási rendszert és támogatni kell a kis- és közepes vállalkozásokat. Gulyás Gergely kiemelt feladatnak nevezte a cigányság további munkaerőpiaci integrációját, amely fejlődés elsősorban a képzésen, az oktatáson és a munkaerőpiaci programokon múlhat - tette hozzá.

Forrás: MTI

Fotó: MTI