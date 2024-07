Gulyás Gergely: ezeket a miniszterelnöki utakat a nyugat-európai politika sem hagyhatja figyelmen kívül + videó

A nyugati országok nagy részében is a választók részéről van egy igény arra, hogy amilyen gyorsan lehet ezt a háborút le kell zárni. És ezért ezeket a miniszterelnöki utakat, megszólalásokat a nyugat európai politika sem hagyhatja figyelmen kívül, viszonyulnia kell hozzá. És úgy kell hozzá viszonyulni hogy saját belpolitikai helyzetét is szem előtt tartja – mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Orbán Viktor 4 napon belül tárgyalt az ukrán és az orosz elnökkel is. Nekem két állításom van ezzel kapcsolatban. Az Európai Unióban Orbán Viktoron kívül erre senki nem képes. A másik az az, hogy Orbán Viktor a lehető legtöbbet tette a békéért. Mindent megtett, ami jelenleg lehetséges. Nagyon hosszú út lesz ez még, ez egyáltalán nem egy könnyű helyzet, az álláspontok távol vannak egymástól, amiről a miniszterelnök is beszámolt, de egy komoly lépést tett Európa Orbán Viktornak köszönhetően – hangsúlyozta Menczer Tamás.

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Napi aktuális című műsorunkban arról beszélt, Orbán Viktor maga is világossá tette, hogy nem az Európai Unió nevében tárgyal, bár jelenleg Magyarország tölti be az Európai Unió elnöki posztját.

Your browser does not support the video tag.