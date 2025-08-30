Gulyás Gergely: Dobrev Klára ugyanolyan gyáva, mint Magyar Péter + videó

Gyávaság verseny van az ellenzéken belül – így reagált Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a HírTV-nek adott exkluzív interjúban arra, hogy idén az ellenzéki politikusok mind lemondták a tihanyi Tranziton való részvételt és a vitát.
Már csak két nap és elindul az Otthon Start program. Közben már megkezdte működését a programiroda, amely a lakásfejlesztőknek ad tájékoztatást - hívta fel a figyelmet a miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a tihanyi Tranzit fesztiválon, ahol a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel beszélgetett.
A külügyi tárca vezetője szerint az ellenzék sehol nincs szakpolitikai kérdésekben és nincs jövőképe. Egyebek között erről is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tihanyi Tranziton a HírTV-nek adott exkluzív interjúban.