Gulyás Gergely: Dobrev Klára ugyanolya gyáva, mint Magyar Péter + videó

Vezércikk - Nyilvánosságra került a Tisza brutális megszorító csomagja, azóta mi is tisztán látunk ez ügyben + videó

Nem tartja aggályosnak a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokat az Európai Unió külügyi főképviselője + videó

Lángokban Rosztov – a stadiont is elérte a hatalmas tűzvész

Orbán Viktor: Lebukott a Tisza Párt, a nagy átverés befuccsolt

A külügyi tárca vezetője szerint az ellenzék sehol nincs szakpolitikai kérdésekben és nincs jövőképe. Egyebek között erről is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tihanyi Tranziton a HírTV-nek adott exkluzív interjúban.

A kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a tihanyi Tranzit fesztiválon, ahol a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel beszélgetett.

