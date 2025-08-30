Gulyás Gergely: Dobrev Klára ugyanolya gyáva, mint Magyar Péter + videó

Gyávaság verseny van az ellenzéken belül – így reagált Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a HírTV-nek adott exkluzív interjúban arra, hogy idén az ellenzéki politikusok mind lemondták a tihanyi Tranziton való részvételt és a vitát.
A kárpátaljai magyarság helyzete napról napra nehezebb - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a tihanyi Tranzit fesztiválon, ahol a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőivel beszélgetett.
A külügyi tárca vezetője szerint az ellenzék sehol nincs szakpolitikai kérdésekben és nincs jövőképe. Egyebek között erről is beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tihanyi Tranziton a HírTV-nek adott exkluzív interjúban.
A Tisza Párt brüsszeli emlőkön él és kívülről érkező állításokat fogalmaz meg, Magyar Péternek pedig ha valami nem tetszik, akkor azonnal fenyeget és támad - hangsúlyozta az igazságügyi miniszter szombaton a tihanyi Tranzit fesztiválon.
Brüsszel és a legtöbb európai uniós tagállam is az ukrajnai háború hosszú távú folytatására készül, nem érdekelt a béketárgyalások sikerében, és készen áll további sok ezer milliárd forintot küldeni Ukrajnába - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton Koppenhágában.