Gulyás Gergely: Berlin és a német tartományok is újabb migrációs hullámokkal szembesülhetnek

Gulyás Mandinernek kifejtette: „Az egész kampányban a legmeghatározóbb téma a migráció és a migráció miatt drámaian romló közbiztonság volt, ebből a szempontból Németország számára is fenyegető az Európai Bizottság és az EU Bíróságának fellépése a példás magyar déli, egyben schengeni határvédelem miatt. Ha Brüsszel nem változtat azon szándékán, hogy felszámoltassa Magyarországgal a schengeni külsőhatár-védelmet, akkor Berlin és a német tartományok is újabb migrációs hullámokkal szembesülhetnek.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.