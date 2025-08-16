Gulyás Gergely: Az országot az áldozatos teljesítmények működtetik + videó

Magyarországot áldozatos teljesítmények működtetik - erről a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt az államalapítás napja alkalmából tartott, kitüntetések átadásával egybekötött ünnepségen. Gulyás Gergely azt mondta, az ünnep jó alkalom arra, hogy a kormány számba vegye a távlatokat, az eredményeket és feladatokat.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.