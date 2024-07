Gulyás Gergely: az államnak fel kell tudni lépni a háborús propaganda ellen + videó

Erről beszélt a Mandiner interjújában Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke is. Kiemelte: már hetek óta dolgoznak egy javaslatcsomagon, amely a politikai nyomásgyakorló szervezeteknek és a médiának is magasabb fokú átláthatóságot írna elő. Az együttműködést megtagadók, mint például a Soros-hálózathoz tartozó Átlátszó és a Transparency International, komoly intézkedésekre számíthatnak. Utóbbi NGO ugyanis alkotmányjogi panasszal élt a vele szemben indult vizsgálat ellen. A Hivatal azonban közölte, hiába próbálják akadályozni, le fogják folytatni a vizsgálatokat.

