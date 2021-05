Gulyás Gergely: A velencei-tavi térség példátlan fejlődésen ment keresztül

Mindenki veszélyben van, aki nem oltatta be magát - hangsúlyozta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök szerint tévhit, hogy a magas átoltottság miatt a magukat be nem oltatók nem kaphatják el a koronavírust. A kormányfő hozzátette: 3 millió magyar továbbra sem vette fel a vakcinát, ám nem lehet az úgynevezett nyájimmunitásban bízni, előbb-utóbb mindenki megfertőződik, aki nem rendelkezik védettséggel. Magyarországon is azonosították a koronavírus indiai mutációját - jelentette be az országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Magyarország Európa második legátoltottabb országa, a regisztráltak 90, a teljes magyar lakosság 52 százaléka kapta meg valamelyik koronavírus-elleni vakcinát - közölte György István államtitkár az operatív törzs ülésén. 448 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 803 567 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 28 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 682-re emelkedett. Már 5 millió 84 ezer embert beoltottak, közülük 3 millió 445 ezren a második dózist is megkapták. Továbbra is tartsa be mindenki a koronavírus-járvány ellen jelenleg érvényben lévő korlátozásokat az eddig elért eredmények megtartásáért – kérte Kiss Róbert alezredes az operatív törzs ülésén. Ha Magyarország így halad tovább a koronavírus elleni védőoltások terén, az idei nyár sokkal szabadabb lesz, mint a tavalyi - erről beszélt a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán. Az elmúlt harminc év legaljasabb és legembertelenebb politikai akciója, hogy a baloldal az emberek életével játszik - nyilatkozta Menczer Tamás a Magyar Nemzetnek. A külügyminisztérium államtitkára hozzátette: most az a Gyurcsány Ferenc vezeti az ellenzéket, aki miniszterelnökként morálisan és gazdaságilag is csődbe vitte az országot. ITM: a 2022-es költségvetés, az újraindítás költségvetése, amelyben kiemelten fontos célként szerepelnek többek között a béremelési programok, főként a közszolgálatban dolgozók anyagi és erkölcsi megbecsülése. Továbbra sem épülhet meg a csepeli gerincút folytatása, mert a főváros harmadjára is „elszerencsétlenkedte” az európai uniós pályázatot, így marad a „méhlegelő” - mondta Németh Szilárd fideszes országgyűlési képviselő. A főváros fejlesztése nemzeti ügy, ezért pártpolitikai határokra tekintet nélkül fontos a kormányzat számára - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter, amikor szilárd burkolatot kapott utakat avatott Budapest XVII. kerületében, Rákosmentén. Gulyás Gergely hangsúlyozta: a fővárosi önkormányzat gyakorlatával ellentétben, amely „lehúzta” a kormánypárti vezetésű kerületek terveit a főváros útfelújítási programjából, a kormány az ellenzéki kerületeket is segíti. A jövő évi költségvetés biztosítja, hogy 2022-ben is folytatódhassanak Magyarországon a béremelések - mondta Zsigó Róbert, a Fidesz szóvivője. A Velencei-tó térsége példátlan fejlődésen ment át az elmúlt időszakban - hangsúlyozta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Velencei-tavi turisztikai évadnyitón, a kápolnásnyéki Halász-kastélyban. Javul a kistelepüléseken élők életminősége a Magyar falu programnak köszönhetően - közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Szolnok is csatlakozott a Zöld busz demonstrációs mintaprojekthez, amelynek részeként ingyenesen lehet utazni egy környezetbarát elektromos SOR NS 12 Electric típusú autóbuszon – közölte Steiner Attila, az ITM államtitkára. A magyar templomfelújítási program keretében 510 millió forint értékben 28 településen 35 templom újul meg Baranya megyében - jelentette be Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Keddtől lehet pályázni a külföldi továbbtanulást támogató Stipendium Peregrinum ösztöndíjra - nyilatkozta a közmédiának a családokért felelős tárca nélküli miniszter. A brit miniszterelnök londoni irodájában fogadta Orbán Viktort. A kormányfő a talákozó után a Hír Tv-nek kiemelte: az Egyesült Királyság és Magyarország az uniós oltási lista elején állnak, így remélhetőleg minél előbb kétoldalú utazási megállapodás születhet az országok között. Minden olyan megállapodás megszületett Nagy-Britanniával, amely a Brexit utáni együttműködés feltételeinek rendezéséhez volt szükséges - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Londonban. Magyarország adta a legsikeresebb választ az Európai Unión belül a koronavírus-járvány gazdasági következményeire - mondta Szijjártó Péter. Lelőttek egy késsel fenyegetőző férfit a németországi Hamburgban. Késsel támadt egy rendőrre egy férfi a nyugat-franciaországi Nantes-hoz közeli La Chapelle-sur-Erdre rendőrőrsén. A nő súlyosan megsebesült a lábán, de nincs életveszélyben, kórházban ápolják. A támadó elvette a rendőrnő fegyverét, és elmenekült a helyszínről, a rendőrség nagy erőkkel kereste, és kora délután egy tűzpárbajt követően előállította. A világon 168,7 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Életbe léptek az enyhítések Horvátországban, az új intézkedések azonban megosztották a vendéglátósokat - írta a Jutarnji List című horvát napilap. Ukrajnában kismértékben lassult a koronavírus-járvány terjedése, mintegy 3300, a megelőző napinál mintegy kétszázzal kevesebb új beteget jegyeztek fel, az elhunytak száma is kevesebb lett a megelőző napokénál. Fehéroroszország kész megnyitni a határokat azok előtt az ukrán, lengyel és litván állampolgárok előtt, akik be akarják oltatni magukat a koronavírus ellen - jelentette ki Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök. Több mint százezer adag Pfizer-oltást kapott Koszovó a Covax vakcinaelosztási programon keresztül. A francia parlament elfogadta a vészhelyzet fokozatos feloldását szabályozó törvénytervezetet, valamint a védettségi igazolás használatától szóló javaslatot, amely az ezer főnél nagyobb rendezvényeken június 9-től lesz érvényben. A brit gyógyszerügynökség engedélyezte a Johnson & Johnson leányvállalata, a Janssen koronavírus elleni oltóanyagát - közölte a londoni egészségügyi minisztérium. Nemcsak erkölcsi kötelesség, de Európa, illetve a világ érdekét is szolgálja Afrika ellátása koronavírus elleni vakcinákkal, hogy elejét lehessen venni az új variánsok felbukkanásának - jelentette ki Emmanuel Macron francia elnök ruandai látogatásán. Nagy-Britanniában néhány gócpontban terjed az indiai variáns. A brit egészségügyi miniszter hozzátette: az e térségekben tapasztalt fertőzésszám-növekedés 50-75 százalékát okozhatja ez a vírusváltozat. A japán kormány három héttel meghosszabbította a koronavírus-járvány miatt elrendelt vészhelyzetet Tokióban, Oszakában és további hét prefektúrában június 20-ig, amely bő egy hónappal van a tokiói olimpia tervezett kezdete előtt. Teljes zárlatot rendelnek el a koronavírus-járvány miatt Malajziában, minden üzleti és gazdasági tevékenységet felfüggesztenek két hétre az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt. A Kongói Demokratikus Köztársaság parlamentjének 32 tagja hunyt el a koronavírus-járvány következtében - közölte az ötszáz tagú Nemzeti Tanács alelnöke. Az Egyesült Államok nem csatlakozik újra a Nyitott Égbolt szerződéshez. Azerbajdzsán azt közölte, hogy egy katonája megsebesült, amikor az éjszaka folyamán örmény erők azeri állásokat lőttek, amit azonban Örményország tagad. Az Örményország és Azerbajdzsán közötti határ mentén kiújult konfliktus veszélyes és aggasztó, a feszültség azonnali enyhítésére van szükség - jelentette ki az Európai Unió külügyi szolgálatának szóvivője. Az Európai Bizottság 3 milliárd eurós gazdasági csomagot terjesztett elő Fehéroroszország demokratikus átmenetének támogatására - közölte az uniós bizottság. Litvánia és Lengyelország, illetve az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda is külön vizsgálatot indított a Ryanair ír légitársaság Minszkben leszállásra kényszerített járata ügyében - közölte a litván nyomozóhivatal vezetője. Litvánia nemkívánatos személynek minősített, és kiutasított két fehérorosz diplomatát „diplomáciai státusukkal összeegyeztethetetlen tevékenységek miatt” - közölte a vilniusi külügyminisztérium. Óriási többséggel Bassár el-Aszad hivatalban lévő elnök nyerte meg a szíriai elnökválasztást tisztségviselők bejelentése szerint és a vártnak megfelelően, így negyedik hétéves mandátumát kezdheti meg. Az amerikai erők kimenekítik Afganisztánból azokat a tolmácsokat, akik nekik dolgoztak a megszállás idején, és most, hogy a katonák kivonulnak az országból, tartanak a tálibok megtorlásától - közölték magas rangú amerikai tisztségviselők. Németország hivatalosan elismeri népirtásként a 20. század elején Délnyugat-Afrikában, a jelenlegi Namíbia területén folytatott vérengzéseket - közölték Berlinben. Négy migráns beperelte az oszakai bevándorlási hivatalt a fogva tartásuk körülményei miatt, ugyanis 2018-ban 13 társukkal együtt több mint 24 órára bezárták őket egy levegőtlen, kis helyiségbe. Mintegy 400 ezer ember szorul segítségre és védelemre, miután kénytelen volt elmenekülni otthonából a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén a múlt héten történt vulkánkitörés és az azt követő földrengések miatt - közölte az ENSZ. Jelentőségteljes szimbólum lesz a Hableány-katasztrófa áldozatainak emlékműve, intő jelként szolgálva, hogy hasonló tragédiák soha többé ne következzenek be - mondta Dél-Korea budapesti nagykövete a tragédia 2.évfordulója alkalmából a Magyar Nemzetnek. A Terrorelhárítási Központ munkatársai fogtak el egy férfit, aki a gyanú szerint bántalmazta, fenyegette és fogva tartotta az élettársát Tatabányán - közölte a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság. Elgázolt egy embert a metró a Gyöngyösi utcánál - tájékoztatott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Mintegy 250 köbméternyi, 10 millió forint értékű illegális fémhulladékot foglaltak le egy dombóvári ingatlanon - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Megvásárolná a kormány a Ferihegyi repülőtér üzemeltetési jogait - írja a Népszava a Magyar Nemzet értesülései alapján. ITM: Egy év múlva lép hatályba a kettős minőség szankcionálását lehetővé tevő törvényi előírás. Jövő nyártól tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt akár félmilliárd forint bírságot is kaphat a magyar vásárlóknak rosszabb árucikket kínáló multi. Csőtörés miatt szünetel az ivóvízellátás a főváros II. kerületének egy részén, a Verecke út környékén; egyes háztartásokban második napja nincs víz. Simon Yates nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 19. szakaszát, melyen Egan Bernal maradt az élen összetettben, Valter Attila pedig a 14. helyre lépett előre. A magyar juniorok folytatták remeklésüket az Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon, melynek pénteki versenynapján a férfi puskás csapat összetettben ezüst-, míg a női sportpisztolyos csapat bronzérmet nyert. Mészáros Anett sérülés miatt nem tud indulni a jövő vasárnap rajtoló budapesti cselgáncs-világbajnokságon. Az MTK Budapest rendes, tisztújító közgyűlésén újabb öt évre Deutsch Tamást választották elnöknek. Vaszily Miklóst választották meg elnöknek a Magyar Golf Szövetség pénteki tisztújító közgyűlésén.