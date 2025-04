Gulyás Gergely: A választójogi törvényt nem lehet módosítani a választás előtti évben

Megosztás itt:

Mai napon ülésezett a kormány, ahol leginkább a 2026-os költségvetés volt a téma, kezdte a kormányinfót Vitályos Eszter kormányszóvivő. Gulyás Gergely hozzátette, hogy tudjuk, hogy nehéz évek vannak mögöttünk, de egy olyan költségvetést fognak benyújtani, ami a békére épül.

Ez a költségvetés a béke költségvetése, amelynek a legnagyobb kezdvezményezettjei a gyermeket nevelő családok

- mondta a miniszter, hozzátéve, hogy először a három gyermekes anyák, majd a két gyermekes anyák kapnak szja-mentességet. Emellett fenntartják a rezsicsökkentést, 13 százalékkal nő a minimálbér, biztosítják a hat havi fegyverpénzt, de csökkentik a hiányt és az államadósságot, tette hozzá.

A tárcavezető jelezte, hogy céltartalékot képeztek a költségvetésben a béremelésekre. Bíznak abban, hogy a világgazdasági folyamatok kedvezőek lesznek, ami a növekedést is lehetővé teszi. Hangsúlyozta, abban bíznak, hogy mindenki egy lépést tehet előre jövőre.

A miniszter elmondta, hogy a héten megkezdődtek a véleménynyilvánító szavazásról szóló kérdőívek postázása, mindenkit arra bíztatnak, hogy mindenki vegyen majd részt rajta. Én már megtettem, nemmel szavaztam - mondta Gulyás

A Világgazdaság folyamatosan frissülő cikkében pontokba gyűjtötte össze a nemzetgazdasági miniszter tájékoztatójában, illetve az eseményen elhangzottakat.

Nagy Márton: ha erősödik az árfolyam, annak örülök

Nem változik a választójogi törvény

Négy-öt érdeklődő van a Dunaferr eszközeire

Vizsgálják az árrésstop kiszélesítését, háztartási cikk, pipere cikkek felé nézelődnek

Telefonon beszélt a jegybanktörvény módosításáról Gulyás Gergely és Varga Mihály

Most is 400 forint körüli árfolyammal számolunk, mondta Nagy Márton, aki szerint azért fontos az árfolyam, mert vannak kamatkiadási tételek, amelyek devizában vannak meghatározva. Ez egy technikai számítás része a költségvetésben, úgy véli, hogy az árfolyampolitika a jegybank dolga, az új jegybank vezetőjének érkezésével tartózkodik az MNB ügyeibe való beavatkozástól.

A stabil árfolyam a jó árfolyam, hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve, hogy az infláció letörése is a jegybank feladata.

Ennek ellenére a kormány is feladataként tekint rá, jelenleg nem kirobbanó a fogyasztás, nem arról van szó, hogy túlzott fogyasztás lenne, nincs mit letörni. Hanem az alapanyag drágulás, illetve néhány szektor túlzott profitvágya okozza az inflációt. "A mi kezünkben van az eszköz, ezért léptünk be szabályozással. Ha erősödik az árfolyam, annak örülök - mondta Nagy Márton.

Az idei hiány 4 százalék körül lesz Nagy szerint, tehát valamivel magasabb lesz, mint a várt, ez megy le jövőre. Jövőre ezt a 3,7-et behúzzuk - mondta a jövő évi hiánycélról. A miniszter szerint a magas első három havi deficit nem gond, számos olyan év volt, amikor 60 százaléknál magasabb volt az első három havi teljesülés. Szerinte nincs semmifajta kiugró dolog, a költségvetés orrnehéz, ennek több oka van: kifizettek állampapír kamatokra rengeteg pénzt, több gáz fogyott, miközben a gáz ára is magasabb volt, mint korábban várták.

Jelezte, hogy azért jött fel 4 százalékra az idei hiány, mert az áfabevételek nem okoznak törést, annak ellenére, hogy kisebb a növekedés, az áfabevételek renden vannak. Hangsúlyozta, nincs szükség módosításra, ugyanakkor három olyan bejelentés volt, ami feljebb viszi a hiányt, de ez kezelhető szerinte. Leszögezte, hogy a kamatkiadásokkal megegyező mértékű hiány tolerálható, több nem.

Magyar Pétertől megszokott hazudozás része, mondta Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy tervezi-e a választási törvény megváltoztatását a kormány. Gulyás szerint hazudozni nem szép dolog. A választójogi törvényt nem lehet módosítani a választás előtti évben - tette egyértelművé a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A nemzetgazdasági miniszter újságírói kérdésre kitért a Dunaferr problémájára is, szerinte a szankciók eredménye az acélipar nehéz helyzete. Úgy látja, Brüsszel miatt ment csődbe a Dunaferr, a Liberty próbálta ezt megakadályozni, de nem sikerült neki, a gázárak ugyanis nem tértek vissza a válság előtti szintre, emiatt az acélipar egész Európában szenved. Most felszámolás alatt van a cég, ami május végén zárul le.

Jelenleg 4-5 érdeklődő van az eszközökre, akkor fog kiderülni, hogy van-e, aki szeretne invesztálni cégbe. Figyelik a környék munkaerőpiacát, hogy miképp segítik a munkaerő elhelyezkedését. "A munkavállalók kérdése a mi dolgunk", jegyezte meg.

Nagy Márton szerint az árrésstop idáig 18,8 százalékkal csökkentette az árrés szabályozása alá tartó áruk árát, nagyjából 887 termék ára csökkent. Nem történt az előzőekhez képest áremelkedés, tette hozzá, kiemelve, hogy nincsen keresztárazás.

Sőt, áprilisban az NGM számításai szerint 4 százalék lesz az infláció és 5 százalékra eshet az élelmiszer-infláció. Vizsgálják a kiszélesítését, háztartási, pipere cikkek felé nézelődnek, mert itt is magas az árrés.

Az élelmiszerekről átkalandozunk a nem élelmiszerekre, árulta el Nagy, hozzátéve, hogy a kormány elé fognak terjeszteni egy javaslatot, hogy miképp lehetne kiterjeszteni az árrésstopot.

Tegnap beszéltem a jegybank elnökével - árulta el Gulyás, aki ezek szerint Varga Mihály MNB elnökkel egyeztetett a jegybanktörvény módosításról. A miniszter szerint egyelőre csak feltételezés az, hogy az alapítványok nem megfelelően gazdálkodtak, korábban a felügyeleti jogot ki akarták terjeszteni, amit az Európai Központi Banknak jeleztek, de ezt nem fogadták el.

Hangsúlyozta, a kormánynak sose volt lehetősége, hogy a jegybank működésébe beavatkozzon, ennek a kára óriási lett volna Gulyás szerint.

A jegybanki alapítványok gazdálkodása 2018-2019-ig rendben volt az ÁSZ jelentése szerint, ami nem talált kifogásokat, sőt, az ingatlanbefektetések terén eredményesek voltak, az ÁSZ-nak ráadásul bármikor van lehetősége vizsgálódni.

Nagy Márton a magántőkealapokban nem lát problémát, van jogosítványuk, fontos szerepet töltenek be a gazdaságban, most is futtatnak ilyet lakásfelújítási célból.

Szerinte van létjogosultságuk és nem rejtenek el semmit. Sőt, úgy látja, kisebb jelentősége van, mivel a tőkepiacoknak is kisebb a súlya. Úgy véli, hogy a tőke képződést illetően hiány is van belőlük. Hangsúlyozta, nem szabad általánosítani, a magántőkealapok hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez.

Jó lenne ha nem rángatnának vissza az MNB-be, mondta Nagy újságírói kérdésre, hozzátéve, ha lesznek tények, foglalkozik majd jobban az alapítványok ügyével. Megismételte, hogy nem olvasta az ÁSZ jelentését, szerinte vannak megfelelő intézmények, akiknek az a feladata, hogy kivizsgálják.

Ami le van írva ott, az mindenki felidegesítene - mondta a miniszter. Emlékeztetett rá, hogy az alapítványok beleillettek a jegybanktörvénybe, a cél nemes volt, és addig amíg rálátása volt, nem látott problémát. Az más kérdés, hogy jól gazdálkodott-e vagy sem.

Én nem tudok arról, hogy asszisztáltam volna, ezt válaszolta Nagy Márton arra a kérdésre, hogy miért asszisztált az MNB alapítványok ügyéhez. A miniszter szerint az MNB vezetése nem szólt bele az alapítványok működésére, egészen 2020-ig nem is foglalkozott velük. Fenntartja az álláspontját, amit 2019-ben mondott a parlamentben az alapítványokról, szerinte az ÁSZ megállapításai sem erre az időszakra vonatkoznak.

Továbbra is azt gondoljuk, hogy béke bekövetkezik, ami egy növekedési pályára állítja a gazdaságot - mondta Nagy arra a kérdésre, hogy miért nevezték az idei költségvetést a béke költségvetésének. Ezért növelték a jóléti kiadásokat az idei büdzsében, különben el kellett volna venni bizonyos területektől.

Az otthonfelújítási programban két változtatást hoztak, mondta Nagy Márton újságírói kérdésre, hozzátéve, hogy kibővítették, illetve szigorítottak a napelem-beruházások miatt. Sok visszaélés volt és fiktív számlákat adtak be, főleg Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Hangsúlyozta, hogy a pénzt szeretnék azoknak juttatni, akik ténylegesen lakásfelújításra fordítják.

Gulyás Gergely az ukrán csatlakozást firtató kérdésre elmondta, hogy Magyarország számára tragikus lenne. Szerinte szándékosan kivágták Orbán 2016-os beszédét, úgy látja, azóta alapvetően megváltozott a helyzet. Az, hogy gyorsított eljárással akarják felvenni, az elfogadhatatlan.

Ez a kérdés nem lenne napirenden, ha objektív módon tárgyalnák az ukránok csatlakozását. De nem erről van szó, Magyarország számára semmilyen kohéziós forrás nem állna rendelkezésre, ha Ukrajna az EU tagja lenne. Két eltérő szabályrendszer van érvényben, " a következmények rendkívül súlyosak lennének", tette hozzá.

Ilyen hazugságokkal nem lehet kábítani - mondta Orbán 2006-os másik beszédéről, amit a Tisza Párt úgy forgatott ki, hogy szerintük bizonyítéka annak, hogy Orbán azt kérte az uniótól, hogy tartsák vissza a forrásokat Magyarországtól.

Nagy Márton elmondta a különadókról, hogy az extraprofitadók fennmaradnak, ezek a bevételi oldalt gyarapítják. Annak ellenére, hogy azt ígérték, hogy kivezetik őket, ennek oka, hogy még mindig magasak a kamatok.

Jelezte, hogy deregulációs lépéseket tesznek, automatikus fizetési könnyítések összeghatárát 1 millióról 2 millióra emelik. A NAV évente egyszer részletfizetést engedélyez.

A k+f kedvezményeket növelik, 50 millió helyett 100 millió forintig érvényesíthetik a kedvezményt a vállalatok. Elmondta, hogy az EU vizsgálja, hogy a védelmi kiadások kikerüljenek a költségvetési szabályok alól. Már megjelent az unió fehér könyve, amely 1,5 százalékos mozgásteret ad a költségvetésnek, ez azonban nincs kodifikálva. Erre a változásra felkészülve nyitnak egy védelmi tartalék sort. Ugyanakkor nem tudják, hogy pontosan mekkora mozgástérről van szó, de azt tudják, hogy a nyárig megalkotják. Azonban nem kell később ehhez hozzányúlni az ősszel emiatt.

Forrás: Világgazdaság

Fotó: MTI