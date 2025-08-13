Gulyás Gergely: a Tisza Párt minden mondatában a magyar baloldal követeléseit vette át

Megosztás itt:

Gulyás Gergely a Harcosok órája című online műsorban azt mondta, az árrésszabályozás több mint egy százalékkal csökkenti az inflációt. Szavai szerint lényegesen több érvet lát a szabályozás fenntartása, mint a kivezetése mellett, hozzátéve, hogy a kormány a jövő héten dönt ebben a kérdésben.

A miniszter kifejtette, az orosz-ukrán háborúban lassan eljön az igazság pillanata, bár ez nem feltétlenül a nemzetközi jognak megfelelő állapot helyreállítása lesz. Magyarország álláspontja, amit három és fél éve képvisel a konfliktusban, hogy minél előbb békére van szükség, lassan érvényre jut. Mindenki azzal jár legjobban - beleértve Ukrajnát is -, ha végre fegyverszünet és béke lesz.

A miniszter emlékeztetett, 13 hónappal ezelőtt Orbán Viktor kijevi és moszkvai látogatását követően pontosan leírta, mi fog történni és Európának mit kell tennie, hogy saját érdekeit képviselhesse. Európa ezt elmulasztotta, ezért nem osztottak neki lapot ott, ahol a dolgok eldőlnek.

A Krím orosz annexiója idején Európa még cselekvőképes volt. Most Amerika tárgyal, és Amerika fog megegyezni Oroszországgal, Európa ebből nem tud kijönni jól - mondta.

Mark Rutte NATO-főtitkár, korábbi holland miniszterelnök is arról beszélt, hogy átmeneti ukrán területi veszteségek nélkül nem lehet eljutni a tűzszünethez, elérni a békét. A nyugat-európai politikusok szóhasználata és a pozíciója is megváltozott - hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Orbán Viktornak erre nem volt szüksége, eleve helyes pozíciót vett fel, amiben - a balliberális sajtó kritikával szemben - semmilyen orosz barátság nincs. A miniszterelnök a béke, a magyar és az európai érdekek barátjaként lépett föl, csak Európának - mint oly sok ügyben - most sem sikerült ezeket fölismerni - jegyezte meg.

Az, hogy egy ország a saját haderejét fejleszti, garancia arra, hogy ne kelljen háborúba bocsátkoznia. A balliberális kormányok idején Magyarország sem tartotta be azt a vállalást, hogy a GDP 2 százalékát védelmi kiadásokra fordítja, ezt a Fidesz-kormány érte el és tartja fenn.

Jól mutatja, hogy Magyarország időben ébredt, hogy - mielőtt más országok felismerték volna ennek jelentőségét - a világ második legnagyobb fegyvergyártójával, a Rheinmetall megállapodott arról, hogy Zalaegerszegen gyárat épít.

Az Otthon Start programról Gulyás Gergely elmondta, a négyzetméterárakra és az ingatlan árára vonatkozó határérték miatt komoly áremelkedéssel nem számolhat az ingatlanpiac, az intézkedésnek inkább árcsökkentő hatása lesz összességében. Példaként említette, hogy ha valaki a jelenlegi kamatok mellett vesz fel 50 millió forint hitelt, akkor a fixen rögzített 3 százalékos kamattal havonta mintegy 150 ezer forintot nyer.

Emellett a 3 százalékos hitel a magyar költségvetésnek inkább hoz az első években, mert jelentős gazdaságélénkítő hatása van. Tízezer új lakás építése 1 százalékos gazdasági növekedést jelent - mondta.

Gulyás Gergely szerint a fiatalok lehetőségei ma összehasonlíthatatlanul jobbak Magyarországon, mint 20 vagy 40 évvel ezelőtt.

A családi adókedvezmény duplázásáról 2024 nyarán őszén döntött a kormány, így nehéz azt mondani, hogy a választási kampányhoz közel hozta meg a döntést. A többi döntés pedig a kormány eddigi politikájából következik, így 2029-re elér oda Magyarország, hogy amennyiben egy édesanya legalább két gyermeket vállal, akkor nem kell személyi jövedelemadót fizetnie.

Kitért arra is, hogy Magyarország az egyik olyan ország, ahonnan a lehető legkisebb arányban mennek el, dolgoznak vagy élnek külföldön.

Gulyás Gergely meglátása szerint a kormány az elmúlt 15 vagy az elmúlt 3-4 évnek a teljesítményét tekintve méltó lesz arra, hogy a választópolgárok bizalmát újra kiérdemelje. Nem szabad, hogy a mindennapi munkát a Dobrev Klára és Magyar Péter közti "háziverseny hazugságai" határozzák meg.

Hozzátette: a fontos az, hogy a kormány azt tartsa szem előtt, hogy mi az ország érdeke és ennek megfelelően hozzon jó döntéseket.

Arra a hírre, hogy a DK korábban megnevezett kecskeméti jelöltje bejelentette, mégsem indul, úgy reagált, "a Tisza és a DK közötti vitában minden pofon jó helyre megy". A DK le akarta váltani jelöltjét, amikor ő megtudta, inkább "hősi halált halt", de a párt közlése szerint meg van már az új jelölt - jegyezte meg.

A politikus úgy fogalmazott, nem lehet eleve kizárni az együttműködést Gyurcsány Ferenc vagy volt feleségének pártja és a Tisza között, hiszen érdemi különbség nincs ezek között a pártok között. A Tisza Párt minden mondatában a magyar baloldal követeléseit vette át, semmilyen újszerű ajánlata nincs. Magyar Péter beszédei tartalmilag megegyeznek azzal, amit Gurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára az elmúlt években elmondtak.

Kijelentette, a Tisza Pártnak csak hergelésre futja. Az ellenzék most sztárolt pártja még az egészségügy területén - ami a világon mindenhol, még a Magyarországnál gazdagabb országokban is olyan ágazat, ahol az ellenzéknek nyílik területe a vitára - sem tud kiállítani egyetlen politikust, aki vitaképes a kormány államtitkárával, Takács Péterrel.

MTI