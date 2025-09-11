Gulyás Gergely: A Tisza Párt azt a lengyel példát követné, ami felszámolta a jogállamiságot + videó

Megosztás itt:

A Tisza Párt alelnöke arra a már felmerült forgatókönyvre utalhatott, miszerint Brüsszel a lengyel módra végrehajtott kormányváltást képzel el Magyarországon.

A Magyar Nemzet emlékeztetett, hogy a balliberális hatalomátvételt Varsóban tisztogatások és demokráciaellenes lépések sora követte, Donald Tusk hatalomra jutásával gyakorlatilag felszámolta a lengyel jogállamiságot.

Donald Tusk már az előző magyar országgyűlési választások előtt aktívan kampányolt a hazai balliberális oldal mellett, többek között egy színpadon állt 2022 márciusában a bukott miniszterelnök-jelölttel, Márki-Zay Péterrel Budapesten.