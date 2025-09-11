Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 11. Csütörtök Teodóra napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Vezércikk 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Gulyás Gergely: A Tisza Párt azt a lengyel példát követné, ami felszámolta a jogállamiságot + videó

2025. szeptember 11., csütörtök 19:00 | HírTV

Gulyás Gergely arra reagált így, hogy egy hangfelvételen Tarr Zoltán arról beszélt: a Tisza Párt együttműködik a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel.

  • Gulyás Gergely: A Tisza Párt azt a lengyel példát követné, ami felszámolta a jogállamiságot + videó

A Tisza Párt alelnöke arra a már felmerült forgatókönyvre utalhatott, miszerint Brüsszel a lengyel módra végrehajtott kormányváltást képzel el Magyarországon.

A Magyar Nemzet emlékeztetett, hogy a balliberális hatalomátvételt Varsóban tisztogatások és demokráciaellenes lépések sora követte, Donald Tusk hatalomra jutásával gyakorlatilag felszámolta a lengyel jogállamiságot.

Donald Tusk már az előző magyar országgyűlési választások előtt aktívan kampányolt a hazai balliberális oldal mellett, többek között egy színpadon állt 2022 márciusában a bukott miniszterelnök-jelölttel, Márki-Zay Péterrel Budapesten.

További híreink

Kiderült az igazság, megéri-e fékezni, ha meglátjuk a traffipaxot

Háromezren lesznek az FTC ellen a kétszáz fős település pályáján

Taktaharkány: új információk derültek ki a vonatból kiugró gyermekről

Cristiano Ronaldo üzent, miután a mezét nem adta oda az azt elkérő Szoboszlai Dominiknek

"Több volt ebben" - Szoboszlai megtörte a hallgatását és a felelősről beszélt

Nagy Ervin beütötte az utolsó szöget a Tisza Párt koporsójába

Újrabb részletek derültek ki a Tisza-adóról + videó

Elképesztő stílus: látni kell, hogyan hagyta el Cristiano Ronaldo Magyarországot – videó

Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti

További híreink

Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti

Önleleplező felvétel: Tarr Zoltán Brüsszelben adja az útmutatót az EP-frakciónak

Minden szem Londonon – Hosszú idő után találkozott egymással Harry herceg és III. Károly

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Lelőtték Charlie Kirk amerikai véleményvezért, Donald Trump támogatóját
2
Az Európai Bíróság megsemmisítette a Paks2 atomerőmű támogatását jóváhagyó uniós határozatot
3
Felfoghatatlan tragédia – Belehalt sérülésébe Charlie Kirk aktivista, Donald Trump támogatója
4
Izrael kemény hangú felszólítást intézett Katarhoz
5
24 éve történt a modern történelem egyik legsötétebb napja
6
Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen
7
Óriási rasszista botrány árnyékolja be a győri győzelmet
8
Önleleplező felvétel: Tarr Zoltán Brüsszelben adja az útmutatót az EP-frakciónak
9
Brüsszel elvágja Magyarországot a jogosan járó uniós pénzektől + videó
10
Kuleba páldája jól mutatja az ukrán hatalmi elit képmutatását + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!