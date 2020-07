Gulyás Gergely: A cél, hogy az idei tanévet el tudjuk kezdeni

A kormány nem kíván változtatni a koronavírus-helyzettel kapcsolatos intézkedéseken – jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. Szavai szerint erre a pandémia második hullámának megelőzése céljából van szükség, és hogy szeptemberben megindulhasson rendben az oktatás. Hozzátette: hazánkban továbbra is stagnál az új Covid-19 fertőzések – egyébként alacsony – száma, míg a legtöbb európai országban romlott helyzet. A miniszter arra is kitért, a zenész szakmák megsegítésére egy garázskoncert sorozatot indítanak 5,3 milliárd forintos állami támogatással. Egy olyan garázskoncert-sorozatot szeretnének kialakítani, amely biztonságos körülmények között igyekszik segíteni a zenészeket, komoly anyagi segítséggel megtámogatva munkájukat.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A miniszter arról is beszámolt, hogy a Magyar Posta helyzetével is foglalkoztak: a magyar gazdaság lehetőségei ma sokkal korlátozottabbak, mint a járvány előtt, a Posta esetében ráadásul veszteséges cégről van szó – mondta el Gulyás Gergely. Hozzátette, a postások rendkívül keveset keresnek ahhoz képest a munkához képest, amit folytatnak. A kormány még a mai napon levélben fordul az Európai Bizottsághoz, a szakszervezetekkel pedig elkezdenek tárgyalásokat folytatni a béremeléssel kapcsolatban.

A kormány tegnapi ülésén a a Hajógyári-szigettel is foglalkozott és arról döntöttek, a szigeten semmilyen beruházást nem támogatnak. A kormány nem kíván olyan beruházást megvalósítani, amelyet a Fővári Önkormányzat nem támogat. A Velencei-tó az egyik lehetséges helyszíne az új beruházásnak.

Az épülő kézilabdacsarnokot a kormány Ferencváros tulajdonába adja – jegyezte meg Gulyás Gergely.

Szentkirályi Alexandra tájékoztatást adott a Nemzeti Konzultációról is. Mint mondta, a magyar emberek véleménye fontos, hiszen a kormány a döntéseit és járvány elleni intézkedéseit erre tudja alapozni. A ma reggeli összesítés alapján 1 millió 192 ezren töltötték ki online vagy postai úton a Nemzeti Konzultációt. A kormányszóvivő emlékeztetett: augusztus 15-ig várják a kitöltött kérdőíveket.

Az MSZP Balatonnal kapcsolatos népszavazási kezdeményezésére Gulyás Gergely elmondta: évi több száz referendum iniciatíva van, egyébként a kormány azért sem érdekelt a vitában, mert a szabadstrandok önkormányzati fenntartásúak.

Az ITM és a BKV tárgyalását a 3-as metró felújításával kapcsolatban a miniszter úgy értékelte, hogy a beruházással kapcsolatos közbeszerzés lebonyolítása az BKV feladata, a minisztérium segítő félként van jelen.

Az Index körüli eseményekkel kapcsolatban feltett kérdésünkre Gulyás azt hangsúlyozta: addig van sajtószabadság, amíg a hasonló ügyekbe a kormány nem avatkozik be.

A tárcavezető arra is kitért: a pandémia lecsengése után is megtartanák az egyszerűsített receptkiváltás gyakorlatát. A Magyar Nemzet kérdésére a miniszter azt is elmondta, hogy a különböző intézkedésekkel, például egyszerűsített hitelfelvétellel és bértámogatással a munkahelyek megőrzését továbbra is támogatja a kormány.

Arról is érdeklődött a sajtó, hogy mikorra várható a járvány második hulláma, amennyiben valóban érkezik. Gulyás Gergely elmondta, az látható, hogy a második hullám jön, hamarabb is mint jósolták, hiszen a jelenlegi adatok is ezt mutatják. A feladat, hogy a második hullám hatása minimális legyen. A megfékezés, a megelőzés a fontos, így kulcskérdés, hogy a határon belül megtartsuk a szabályokat és ne engedjék át a határon a vírust.

Újabb kérdésként felmerült, hogy a külföldről hazatérő magyar állampolgárok számára milyen szabályok vonatkoznak, nem lehet ugyanis pontosan tudni, hogy a 14 napos karantént jelenleg hogyan kell értelmezni. A miniszter azt válaszolta, a teszt elkészítésére el lehet hagyni a karantént, azonban annak lebonyolítása ugyanúgy fog zajlani, mint eddig. A teszteket állami és magánszolgáltatónál is be lehet szerezni, azonban nem ingyenesek.

Felmerült, hogy indokolt-e a tanárok tesztelése a szeptemberi iskolakezdés előtt. Gulyás Gergely elmondta, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fog tanácsokat és javaslatokat tenni a kormány számára, amelyekhez támogatóan fog hozzáállni a kormány.

A miniszter a maszkhasználat kapcsán arról is beszélt, hogy a fegyelem sajnos valóban lazul a szabályok betartásában és bár a rendőrségnek van felhatalmazása a fellépésre, igazán eredményes hatása csak az állampolgári együttműködésnek van. Gulyás Gergely arra kér mindenkit, továbbra is tartsuk be a járványügyi előírásokat.

Magyar Nemzet