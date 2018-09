Gulyás: Az Európai Bizottság túllépi a szerződéses kereteit

Gulyás Gergely értékelése szerint elkezdődött a jövő májusi európai parlamenti (EP-) választás kampánya, amelyben részt vesz az Európai Bizottság is, holott a testületnek ez nem lenne feladata.

„A kormány a Sargentini-jelentés kapcsán áttekintette a migrációs helyzetet.”

– ezzel kezdte az eheti kormányinfót a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely kijelentette: a kampány részének tartják a Magyarországot elítélő Sargentini-jelentést, amely egy politikai vádirat, az EP-kampány része, amely még a megvitatásra is alkalmatlan. A miniszter bírálta az Európai Bizottság migrációs és uniós belügyekért felelős biztosának az ENSZ-közgyűlésen elmondott felszólalását, amely szerint a legális migrációt elő kell segíteni, szervezett betelepítéseket kell végrehajtani. Emlékeztetett arra is, hogy éles vita van az unióban a bevándorlásról.

„Láthatóan az Európai Parlamenti választási kampány elkezdődött, és az is látható, hogy ebben a kampányban az Európai Bizottság is részt vesz, noha mi sokszor elmondtuk azt is, hogy az Európai Bizottságnak az a feladata a lisszaboni szerződés szerint, hogy a szerződés őre legyen. Ennek ellenére az elmúlt négy évben újra és újra azt tapasztaltuk, hogy a szerződés kereteit túllépve a Bizottság politikai szerepet vállal” – fogalmazott.

A miniszter megerősítette, a kormány keresettel fordul a Sargentini-jelentés miatt az Európai Bírósághoz, mert a jelentés egy bosszúhadjárat része Magyarország következetes bevándorláspolitikája miatt.

A tárcavezető arról is beszélt: 2020. január 1-től megkezdhetik működésüket Magyarországon a közigazgatási bíróságok az új szervezeti keretek között, illetve, hogy hajléktalan-ellátást segítő tartalékalap létrehozásáról döntött a kormány 300 millió forintos kerettel.

Számoltak vele

Gulyás Gergely reagált azokra a sajtóhírekre, miszerint Orbán Viktor magánrepülővel utazott egy Mol-Vidi meccsre. A politikus szerint lejárató kampány indult a miniszterelnök ellen.

„Orbán Viktor miniszterelnökről mindenki pontosan tudja, hogy az elmúlt években is, miniszterelnökként is azokon a sporteseményeken, amelyek a magyar sport szempontjából meghatározók – válogatott meccseken, klub meccseken – részt vett. Nyilvánvalóan, hogy nem képviselői minőségében kapta ezeket a juttatásokat, ha ez egyáltalán ennek tekinthető, és az is nyilvánvaló, hogy ezeknek az összege nem érte el azt a határt, amely az országgyűlési törvény egyébként az összeférhetetlenségben rögzít. Akkor vajon miért nem a választási kampány része ez a lejárató akció?” – kérdezett vissza a politikus.

2020-ban megkezdhetik működésüket a közigazgatási bíróságok

Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban kifejtette: a vonatkozó törvény koncepcióját a kormány elfogadta, a törvényjavaslatot október végéig terjeszti be az igazságügyi tárca, s azt várhatóan még az őszi ülésszakban elfogadja az Országgyűlés.

A miniszter a dél-budai kórház építéséről elmondta: a tervpályázat kiírása megtörtént, reményeik szerint ezt januárban el is bírálják, és jövő év közepén lehetőség lesz az alapkő letételére is.

