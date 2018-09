Gulyás: A kormány mozgástere múlik a választáson

2018. SZEPTEMBER 27., CSÜTÖRTÖK OKTÓBER MÁSODIK HETÉBEN KERÜLHET A PARLAMENT ELÉ A SARGENTINI-JELENTÉST ELÍTÉLÕ KORMÁNYPÁRTI HATÁROZAT. GULYÁS GERGELY MINISZTERLNÖKSÉGET VEZETÕ MINISZTER: A KORMÁNY SORSA, EURÓPAI MEGBECSÜLTSÉGE MÚLIK AZ EP-VÁLASZTÁSON. TARLÓS ISTVÁN LESZ A FIDESZ FÕPOLGÁRMESTER-JELÖLTJE 2019-BEN NÉPSZAVA. A TÖRTÉNELEM ARRA TANÍTOTT BENNÜNKET: EURÓPÁBAN MI, MAGYAROK ÉS LENGYELEK CSAK ÖNMAGUNKRA ÉS EGYMÁSRA SZÁMÍTHATUNK KÖVÉR LÁSZLÓ HÁZELNÖK. AZ INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER GYAKOROLJA OKTÓBERTÕL A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM FENNTARTÓI JOGAIT MAGYAR KÖZLÖNY. HOLLIK ISTVÁN: BRÜSSZEL TOVÁBBRA IS RÁNK AKARJA ERÕSZAKOLNI BEVÁNDORLÁSPÁRTI POLITIKÁJÁT, EL AKARJA VENNI A HATÁRVÉDELEM JOGÁT. DÖNTÖTT A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS: 7 MILLIÁRD FORINTTAL TÖBBET KÖLTHET BUDAPEST A LÁNCHÍD FELÚJÍTÁSÁRA. IDÉN 4,4%-OT NÖVEKEDHET A GAZDASÁG, A TÖBB MINT EGY ÉVTIZEDE NEM LÁTOTT FELLENDÜLÉS AZONBAN JÖVÕRE MÁR MEGTORPAN PÉNZÜGYKUTATÓ ZRT.. DK: A FÕVÁROSNAK TÖBB FORRÁST KELL BIZTOSÍTANIA A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRA ÉS A KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSÁRA. KORMÁNYBIZTOSKÉNT KOORDINÁLJA A MEZÕHEGYESI TANGAZDASÁG ÁLLAMI FELADATAIT OKTÓBERTÕL LÁZÁR JÁNOS. PAVLO KLIMKIN KÜLÜGYMINISZTER: UKRAJNA RÖVID IDÕN BELÜL KIUTASÍTJA A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULT, AMENNYIBEN MAGYARORSZÁG NEM HÍVJA VISSZA. FELJELENTI AZ UKRÁN KÜLÜGYMINISZTERT A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KULTURÁLIS SZÖVETSÉG ELNÖKE. A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULÁTUS ALKALMAZOTTAI VALÓJÁBAN NEM SÉRTETTÉK MEG A NEMZETKÖZI JOGOT - DMITRO TUZSANSZKIJ KÜLPOLITIKAI SZAKÉRTÕ. BOCSKOR ANDREA EP-KÉPVISELÕ (FIDESZ): AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK KOMOLYAN KELL VENNIÜK AZ UKRAJNAI JOGSÉRTÉSEKET. SZIJJÁRTÓ PÉTER: SZÍRIÁBAN MEG KELL ÁLLÍTANI A KERESZTÉNYÜLDÖZÉST, SEGÍTENI KELL AZ ELÜLDÖZÖTT KÖZÖSSÉGEK VISSZATÉRÉSÉT ENSZ KÖZGYÛLÉS. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK: A BREXIT UTÁN NAGY-BRITANNIA VONZANI FOGJA A LEGFÉNYESEBB ELMÉKET ENSZ KÖZGYÛLÉS. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK AZZAL VÁDOLTA KÍNÁT, HOGY BE AKAR AVATKOZNI A NOVEMBERI, ÚGYNEVEZETT FÉLIDÕS VÁLASZTÁSOKBA ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCS. DONALD TRUMP TÁMOGATJA AZ IZRAEL ÉS A MAJDANI PALESZTIN ÁLLAM EGYÜTTES LÉTEZÉSÉT BIZTOSÍTÓ KÉTÁLLAMI MEGOLDÁST ENSZ KÖZGYÛLÉS. THERESA MAY:A 2015-ÖS NUKLEÁRIS MEGÁLLAPODÁS TOVÁBBRA IS A LEGJOBB MÓDJA ANNAK ELKERÜLÉSÉRE, HOGY TEHERÁN ATOMFEGYVERHEZ JUSSON - ENSZ KÖZGYÛLÉS. SZERGEJ LAVROV OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: AZ IRÁNI ATOMALKU ESETLEGES KUDARCA NÖVELNÉ A FESZÜLTSÉGET A KÖZEL-KELETEN ENSZ KÖZGYÛLÉS. HASZAN RÓHÁNI IRÁNI ELNÖK: IRÁN NEM AKAR HÁBORÚT AZ AMERIKAIAKKAL A KÖZEL-KELETEN ENSZ-KÖZGYÛLÉS. KÖZLEKEDÉSI BALESETET OKOZOTT SZERDÁN NAGYVÁRADON EGY AUTÓT VEZETÕ NÉGY ÉS FÉL ÉVES GYERMEK - MEDIAFAX HÍRÜGYNÖKSÉG. A GYERMEKET NÉHÁNY PERCRE ÕRIZETLENÜL HAGYTÁK, MINTEGY 20 M-T HALADT, MEGSEBESÍTETT EGY EMBERT, KOCCANT EGY SZEMBE IRÁNYBÓL KÖZLEKEDÕ AUTÓVAL. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE AZ M43-AS AUTÓPÁLYÁN, SZERDÁN, SZEGED KÖZELÉBEN, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. AZ 51-ES FÕÚTON ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY MIKROBUSZ ÉS EGY AUTÓ SZERDÁN, EGY EMBER A HELYSZÍNEN ÉLETÉT VESZTETTE, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. EMELI 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL.