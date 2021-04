Gulyás: A korlátozásokat csak megfontoltan és fokozatosan szabad megszüntetni

Az a cél, hogy minél többen oltassák be magukat, és ha sikerül a kieső Janssen-vakcinákat pótolni, május végére mindenkit beolthatnak, aki regisztrált - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely közölte: májusban is jár az éttermeknek a bértámogatás, a turisztikai ügynökség kézikönyvvel segíti a vendéglátóhelyek koronavírus-járvány alatti működését. Orbán Viktor közölte: április 19-én, hétfőn nyitnak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai. A felső tagozatban marad a digitális oktatás. A felső tagozatosok számára az iskola a középiskolásokkal együtt május 10-én nyílik meg. A kormány az újraindítás következő lépcsőfokát 3,5 millió beoltott emberben határozta meg, ez a következő hét közepén meglehet - jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. 3,5 millió beoltott esetén kinyithatnak a teraszok, hogy a vendáglátósoknak is könnyebb legyen, az őket terhelő teraszdíjat eltörlik. A miniszterelnök mindenkit arra kért, hogy ne hallgasson az oltásellenes hangokra, mert az oltás életet menthet, a felkínált vakcinát fogadják el és oltassák be magukat. 5307 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 736 982 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 256 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 521 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma több mint 3 millió 90 ezer fő, közülük 1 millió 325 ezren már a második oltását is megkapták. A magyar átoltottság és az oltási sebesség a duplája az uniós átlagnak - mondta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. A regisztrált idősek mintegy 90 százaléka megkapta már a védőoltást, 10 százalék azért nem jutott vakcinához, mert vagy koronavírus fertőzésen estek át vagy kórházi kezelés alatt állnak - mondta Békássy Szabolcs Magyarország élőben extra című műsorunkban. Az Országos Kollegiális Háziorvosi Szakmai vezető elmondta: álhírek terjednek, így felerősödött a vakcinaválogatás, ez nehezíti a háziorvosok munkáját. Békássy Szabolcs hangsúlyozta: minden Magyarországon rendelkezésre álló vakcina hatékony és biztonságos. Az ellenzék oltásellenessége a bizonytalanságra, a kételyek ébresztésére irányul - mondta Kocsis Máté Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz frakcióvezetője gátlástalannak nevezte azt, amit az ellenzék művel a vakcinák kapcsán. Kocsis Máté bemutatta azokat a határozati javaslatokat, amelyeket az öt ellenzéki párt frakcióvezetői vagy frakcióvezető-helyettesei terjesztettek az Országgyűlés elé, és amelyek arról szóltak, hogy kiteljesedhessen az oltásellenes kampányuk. Továbbra sem vonták vissza az ellenzéki pártok a keleti vakcinák elleni határozati javaslatukat - jelentette ki a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc szerint az oltásellenes baloldal folytatja az emberek elbizonytalanítását az oltóanyagokkal szemben. Dobrev Klára a DK európai parlamenti képviselője és Szabó Tímea a Párbeszéd országgyűlési képviselője az ATV-ben azt mondta: a kínai Sinopharm vakcina nem hatékony, Márki-Zay Péter szerint az emberek nem is bíznak az oltóanyagban. A hódmezővásárhelyi kórház fejlesztésének támogatását, a beruházáshoz kapcsolódó közterület-használati díj elengedését kérte Horváth Zoltán (Fidesz-KDNP) képviselő Márki-Zay Péter polgármestertől. A cél az, hogy ahogyan a járvány kitörése előtt, úgy annak legyőzése után is a V4-ek közössége legyen Európa gazdasági motorja - jelentette ki Varga Mihály a V4-es pénzügyminiszterek videós tanácskozását követően. Akár meg is háromszorozhatják eddigi keresetüket a Gazdaságvédelmi Alap forrásaiból a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” program résztvevői - mondta Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Akinek nincs ügyfélkapu-regisztrációja, az éjfélig még kérheti a szja-bevallási tervezetének postázását, ha szeretné azt papíralapon megkapni - hívta fel a figyelmet Varga Mihály pénzügyminiszter. A Bukaresti Táblabíróság jogerős ítélete értelmében el kell távolítani a piros-fehér-zöld zászlókat a székelyudvarhelyi városháza polgármesteri irodájából, tanácsterméből és valamennyi helyről, ahol az intézményben ki vannak tűzve. A magyar kormány döntése értelmében 2022 végéig lezárul a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program - jelentette be az Arad megyei Pécskán Grezsa István, a programért is felelős miniszteri biztos. A világon 138,2 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,9 millió, a gyógyultaké 78,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megkezdődött Szerbiában az orosz Szputnyik V, koronavírus elleni oltóanyag előállításának próbája, a tényleges gyártás május 20-án indul meg. Szlovéniában tovább enyhítenek a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon, nyolc régióban a tizenkettőből hétfőtől kinyithatnak a vendéglátóhelyek kerthelyiségei és teraszai. Romániában két hete folyamatosan csökken az újonnan azonosított koronavírus-fertőzések kéthetes mozgóátlaga, de a Covid-kórházak intenzív osztályai telítettek és a járvánnyal összefüggő elhalálozások átlaga továbbra is emelkedő tendenciát mutat. Ukrajnában tovább gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, csaknem 16,5 ezer, az előző napinál mintegy kétezerrel több új beteget, és négyszáznál több elhunytat jegyeztek fel. Az oltási kampány és a tesztelés nem elég az új típusú koronavírus okozta járvány harmadik hullámának megtöréséhez Németországban, ezért további korlátozásokat kell bevezetni - mondta a szövetségi egészségügyi miniszter. Spanyolország továbbra is fenntartja célkitűzését, hogy augusztus végére eléri a 70 százalékot a lakosság koronavírus elleni átoltottsága - hangsúlyozta Carolina Darias egészségügyi miniszter. A brit belügyminisztérium adatai szerint meghaladta az 5,3 milliót azoknak az EU-állampolgároknak a száma, akik tartós letelepedési engedélyért folyamodtak a brit hatóságokhoz. Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter felszólította Kijevben Oroszországot, hogy hagyjon fel az Ukrajna határa körüli helyzet élezésével, és térjen vissza a konfliktus tárgyalásos rendezésének útjára. Nem lehet rövid határidővel megszervezni Vlagyimir Putyin orosz és Joe Biden amerikai elnök találkozóját, a kérdés a tanulmányozás szakaszában tart - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Felismerve, hogy nincs katonai megoldás az Afganisztán előtt álló kihívásokra, a szövetségesek úgy döntöttek, hogy május 1-jéig megkezdik az országban szolgáló misszió erőinek kivonását - jelentette be Jens Stoltenberg NATO-főtitkár. Kivonulnak Afganisztánból az amerikai csapatok szeptember 11-ig, a New York-i terrortámadás huszadik évfordulójáig - jelentette be Joe Biden amerikai elnök. Nem történt rablási kísérlet egy pénzszállító cég alkalmazottja ellen szerdán egy X. kerületi bevásárlóközpontban, az esetet a cég munkatársa kitalálta - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványoz az ügyészség azzal a férfival szemben, aki a vád szerint megölt két villanyszerelőt, a holttestek azóta sem kerültek elő - közölte a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség. Letöltendő, illetve felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a bíróság egy apát és két fiát, akik téglával és vasvillával támadtak rendőrökre - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Lőfegyvert és lőszereket foglaltak le a rendőrök a Nógrád megyei Ecsegen egy 56 éves férfi lakásán, az ügyben büntetőeljárás indult - közölte a megyei rendőr-főkapitányság. Újabb szakaszához érkezett a Lánchíd felújításának folyamata: pénteken lezárják az átkelő pesti gyalogos-aluljáróját, a budai aluljárót június közepéig még használni lehet, akkor zárják le a hidat az autós forgalom elől - közölte a BKK. Labdarúgó Bajnokok Ligája, negyeddöntő: Liverpool - Real Madrid 0:0, 1:3-as összesítéssel, a madridiak jutottak tovább; Dortmund - Manchester City 1:2, 2:4-es összesítéssel a dortmundiak jutott tovább. A Siófok KC a dán Herning-Ikast HB csapatával játszik a női kézilabda Európa-liga elődöntőjében. Férfi kézilabda NB I: Grundfos Tatabánya KC - Budakalász 31:25; Ferencvárosi TC - Telekom Veszprém 28:39 Férfi vízilabda ob I: Szeged - Tatabánya 11:9; KSI SE - Szentes 9:13; Eger - PVSK 18:11; Debreceni VSE - Kaposvári VK 11:13; OSC - Budapesti Honvéd SE 10:10; VasasPlaket - Szolnoki Dózsa 9:11; FTC - UVSE 14:8; Zugló - Miskolci VLC 21:12 Labdarúgó MOL Magyar Kupa, elődöntő: Kisvárda Master Good - Újpest FC 0:1