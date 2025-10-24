Gratulálunk a tiszás matekhoz! a Hősök tere fele mint a Kossuth tér, de az ő tömegük nagyobb volt

Megosztás itt:

Az euromédia (Telex) és a Tisza Párt kétségbeesett számháborúba kezdett, hogy bebizonyítsa: többen voltak a Hősök terén, mint a Békemeneten. Apró szépséghiba, hogy a Kossuth tér kétszer akkora, errő ennyi. Publicisztikánk bemutatja a Peti webshopját, ahol a valóság már nem számít, csak a gyűlöletre fogékony vevők és a brüsszeli finanszírozók kiszolgálása.

A politikai matek bukása

A tegnapi október 23-a nemcsak a nemzeti ünnepről szólt, hanem egy fizikai tesztről is. A Békemenet megtöltötte a Kossuth teret és a környező utcákat – ezt látta mindenki, aki ott volt, vagy követte az élő közvetítésünket. A másik oldalon a Tisza Párt a Hősök terére szervezett gyűlést. A tények makacs dolgok: a Kossuth tér területe (a környező utcák nélkül is) nagyjából kétszerese a Hősök tere rendezvényekre használható részének.

Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, a "mi voltunk többen" narratíva nem egyszerűen hazugság, hanem a fizika és a matematika megcsúfolása. De a Tisza Párt politikája sosem a tényekről szólt.

A tiszás gyűlölet-webshop marketingfogása

Ahhoz, hogy megértsük ezt az abszurd valóságtagadást, meg kell értenünk a Tisza Párt üzleti modelljét. Magyar Péter és köre zseniálisan ismerte fel, hogy létezik egy kiaknázatlan piaci rés: a frusztrált, "mindenszarista", a tényektől függetlenül gyűlölködni akaró tömeg, akik számára a valóság semmit nem jelent. A Peti webshop erre az egyetlen vevői körre építette az importált termékcsaládját: a gyűlöletet.

Neki nincs bemutatóterme, ahol az "értékteremtés gyümölcseit" – a megépült gyárakat, utakat, a megmentett munkahelyeket – bemutathatná. Neki nincsenek ilyenek. Ezért a teljes üzletét egy digitális webshopra építette fel.

A tegnapi Békemenet azonban súlyos "készlethiányt" okozott. A valóság a Békemeneten – a százezres, a józan ész és a béke mellett kiálló tömeg – betört a Peti webshopba, és a gyűlölet-vevők elbizonytalanodtak. A webshop ügyvezetőjének (Magyar Péter) azonnal cselekednie kellett, hogy a vevőit visszacsábítsa, illetve kiszolgálja.

És itt jön a marketingfogás: ha a valóság nem egyezik a gyűlölet-vevőid elvárásaival, hazudj egy nagyobb valótlanságot! A "mi voltunk többen" hazugsága nem egy politikai tévedés. Ez egy tudatos készletfeltöltés. A vevő (a gyűlölködő szavazó) azért fizet (a figyelmével, a szavazatával), hogy azt hallja, amit szeretne, jóllakatva ezzel a gyűlöletét, Magyar Péter pedig kiszolgálja őket ezzel a digitális illúzióval.

A finanszírozó és a futárszolgálat

De ahogy azt a háttérösszefüggéseket is látó olvasóink tudják, egy ilyen start-upnak szüksége van egy külső befektetőre. És itt lép a képbe Brüsszel. A Peti webshop utolsó csavarját is ők fizetik. Ők állják a marketing költségeit, a színpadot, hirdetéseket, a nemzetközi sajtót. A külföldi finanszírozók eredményeket várnak a pénzükért.

A "mi voltunk többen" hazugsága tehát nemcsak a hazai "vevőknek" szól, hanem egy teljesítési jelentés a brüsszeli "befektetőknek". Azt kell mutatni, hogy a gyűlölet-politika működik, a "termék" piacképes, és érdemes továbbra is finanszírozni a bábkormány-jelöltet. Az euromédia (a 444 és a Telex) pedig a "futárszolgálat", amelyik készségesen kiszállítja a hamis terméket a "vevőknek".

Konklúzió: a választás a valóság és egy hamisítvány között

A tegnapi nap tökéletesen megmutatta a két Magyarországot. A Békemenet a fizikai valóság volt, a nemzet immunreakciója a háborús propagandára. A Tisza Párt rendezvénye a Nemzeti Menet egy digitális illúzió, egy termékbemutató azoknak, akik gyűlöletet akarnak vásárolni. A valóságot nem lehet leváltani, legfeljebb ideig-óráig letagadni.