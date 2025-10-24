Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 24. Péntek Salamon napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Gratulálunk a tiszás matekhoz! a Hősök tere fele mint a Kossuth tér, de az ő tömegük nagyobb volt

2025. október 24., péntek 09:00 | Hír TV
Kossuth tér október 23. webshop hazugság gyűlölet szarkazmus Békemenet 444 Magyar Péter Telex Tisza Párt euromédia

Az euromédia és a Tisza Párt kétségbeesett számháborúba kezdett, hogy bebizonyítsa: többen voltak a Hősök terén, a Nemzeti Meneten, mint a Békemeneten. Apró szépséghiba, hogy a Kossuth tér kétszer akkora. Publicisztikánk bemutatja a Peti webshopját, ahol a valóság már nem számít, csak az átverésre, gyűlöletre fogékony vevők és a brüsszeli finanszírozók kiszolgálása.

  • Gratulálunk a tiszás matekhoz! a Hősök tere fele mint a Kossuth tér, de az ő tömegük nagyobb volt

Az euromédia (Telex) és a Tisza Párt kétségbeesett számháborúba kezdett, hogy bebizonyítsa: többen voltak a Hősök terén, mint a Békemeneten. Apró szépséghiba, hogy a Kossuth tér kétszer akkora, errő ennyi. Publicisztikánk bemutatja a Peti webshopját, ahol a valóság már nem számít, csak a gyűlöletre fogékony vevők és a brüsszeli finanszírozók kiszolgálása.

 A politikai matek bukása

A tegnapi október 23-a nemcsak a nemzeti ünnepről szólt, hanem egy fizikai tesztről is. A Békemenet megtöltötte a Kossuth teret és a környező utcákat – ezt látta mindenki, aki ott volt, vagy követte az élő közvetítésünket. A másik oldalon a Tisza Párt a Hősök terére szervezett gyűlést. A tények makacs dolgok: a Kossuth tér területe (a környező utcák nélkül is) nagyjából kétszerese a Hősök tere rendezvényekre használható részének.

Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, a "mi voltunk többen" narratíva nem egyszerűen hazugság, hanem a fizika és a matematika megcsúfolása. De a Tisza Párt politikája sosem a tényekről szólt.

A tiszás gyűlölet-webshop marketingfogása

Ahhoz, hogy megértsük ezt az abszurd valóságtagadást, meg kell értenünk a Tisza Párt üzleti modelljét. Magyar Péter és köre zseniálisan ismerte fel, hogy létezik egy kiaknázatlan piaci rés: a frusztrált, "mindenszarista", a tényektől függetlenül gyűlölködni akaró tömeg, akik számára a valóság semmit nem jelent. A Peti webshop erre az egyetlen vevői körre építette az importált termékcsaládját: a gyűlöletet.

Neki nincs bemutatóterme, ahol az "értékteremtés gyümölcseit" – a megépült gyárakat, utakat, a megmentett munkahelyeket – bemutathatná. Neki nincsenek ilyenek. Ezért a teljes üzletét egy digitális webshopra építette fel.

A tegnapi Békemenet azonban súlyos "készlethiányt" okozott. A valóság a Békemeneten – a százezres, a józan ész és a béke mellett kiálló tömeg – betört a Peti webshopba, és a gyűlölet-vevők elbizonytalanodtak. A webshop ügyvezetőjének (Magyar Péter) azonnal cselekednie kellett, hogy a vevőit visszacsábítsa, illetve kiszolgálja.

És itt jön a marketingfogás: ha a valóság nem egyezik a gyűlölet-vevőid elvárásaival, hazudj egy nagyobb valótlanságot! A "mi voltunk többen" hazugsága nem egy politikai tévedés. Ez egy tudatos készletfeltöltés. A vevő (a gyűlölködő szavazó) azért fizet (a figyelmével, a szavazatával), hogy azt hallja, amit szeretne, jóllakatva ezzel a  gyűlöletét, Magyar Péter pedig kiszolgálja őket ezzel a digitális illúzióval.

 A finanszírozó és a futárszolgálat

De ahogy azt a háttérösszefüggéseket is látó olvasóink tudják, egy ilyen start-upnak szüksége van egy külső befektetőre. És itt lép a képbe Brüsszel. A Peti webshop utolsó csavarját is ők fizetik. Ők állják a marketing költségeit, a színpadot, hirdetéseket, a nemzetközi sajtót. A külföldi finanszírozók eredményeket várnak a pénzükért.

A "mi voltunk többen" hazugsága tehát nemcsak a hazai "vevőknek" szól, hanem egy teljesítési jelentés a brüsszeli "befektetőknek". Azt kell mutatni, hogy a gyűlölet-politika működik, a "termék" piacképes, és érdemes továbbra is finanszírozni a bábkormány-jelöltet. Az euromédia (a 444 és a Telex) pedig a "futárszolgálat", amelyik készségesen kiszállítja a hamis terméket a "vevőknek".

Konklúzió: a választás a valóság és egy hamisítvány között

A tegnapi nap tökéletesen megmutatta a két Magyarországot. A Békemenet a fizikai valóság volt, a nemzet immunreakciója a háborús propagandára. A Tisza Párt rendezvénye a Nemzeti Menet egy digitális illúzió, egy termékbemutató azoknak, akik gyűlöletet akarnak vásárolni. A valóságot nem lehet leváltani, legfeljebb ideig-óráig letagadni.

További híreink

Orbán Viktor: Szép volt, Fradi!

Brüsszel arroganciája: Az EU-csúcsot a magyar nemzeti ünnepre tették

Ennek a 3 csillagjegynek végre jóra fordul az élete a Hold-Jupiter együttállása miatt

Háborúra készül Európa, itt indulhatnak harcok

A világhírű jósnő szerint 5 csillagjegy válik milliomossá 2026-ban

Palvin Barbara férje így támogatja neje gyógyulását

A Békemenet napján üzent Varga Judit

Korábbi BL-győztes csapatokat is előz, továbbjutóhelyen a Fradi az Európa-ligában

Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó

További híreink

Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó

Utcára vonult a Tisza Párt a nemzeti ünnepen + videó

Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Radics Gigi és Curtis a Békemeneten: Szabadság vándorai + videó
2
Videón a Louvre kirablói
3
Utcára vonult a Tisza Párt a nemzeti ünnepen + videó
4
Vezércikk – Még a Holdról is - minden idők legnagyobb Békemenete volt Budapesten + videó
5
A nap képei: A Békemenet, ahogy az euromédia sosem mutatja meg + galéria
6
A Tisza Párt hazugsága: nem voltak többen a Békemenetnél
7
Trump leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával
8
Orbán Viktor: Az uniónak tárgyalnia kell az oroszokkal + videó
9
Orbán Viktor: Brüsszel pénze elfogyott + videó
10
Fradi-henger percek alatt – így fordított és győzött a magyar bajnok a Salzburg ellen

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Sorra szűnnek meg a Tisza Párt háttérszervezetei + videó

Sorra szűnnek meg a Tisza Párt háttérszervezetei + videó

 Szervezési hiányosságok, koordinációs problémák és pozícióharcok. Ezekről számoltak be a Célpont című műsorunknak korábbi Tisza-sziget tagok. Magyar Péter szerint viszont csak azok a szerveződések szűnnek meg, amelyek nem végeztek valódi munkát.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!