Gránit oroszlán és Prima Primissima – Juhász Árpád legendája folytatódik + videó
2025. október 28., kedd 09:07
| Hír TV
Kevés olyan ember van Magyarországon, aki annyi generáció számára tette volna érthetővé és szerethetővé a természet és a tudomány csodáit, mint Juhász Árpád. A hír, hogy a legendás geológust most Gránit Oroszlán és Prima Primissima díjra is jelölték, kiváló alkalom arra, hogy a Napindítóban felidézzük páratlan pályafutását és azt a tudást, amit tőle kaptunk.
