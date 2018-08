Graffitikkel próbálták jóvá tenni bűneiket a rabok

Sok bűn szárad a lelkemen, talán egy kicsit vezeklem ezzel is, meg még sok mindennel kell majd - Miklós 27 hónapos börtönbüntetésének utolsó hónapját tölti a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben, közismert nevén a Venyigében. A péntek délelőttöt azonban a börtön falain kívül töltötték, jóvátételi munkán. A fogvatartottaknak szánt üzeneteket takarították le a szemközti lakóházakról.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A rabok ezért a munkáért sem pénzt, sem jutalmat nem kapnak, mégis mindig van jelentkező a feladatra.

A mai napon jóvátételi munka keretében nyújtanak segítséget a fővárosi büntetés-végrehajtási intézet 4 fő jogerősen elítélt fogvatartottja a polgári lakosság részére, vélhetően a fogvatartottak hozzátartozói által megrongált lakóingatlanaiknak a helyreállítására. Egyébként ez nem egy egyedüli eset, rendszeresen szoktunk hasonló munkákat végezni a különböző kerületekben, legfőképpen szemetet szoktunk szedni - mondta el Korbély Erik, biztonsági osztályvezető-helyettes.

Az új büntetés-végrehajtási kódex értelmében minden munkaképes elítéltnek dolgoznia, illetve tanulnia kell.

A büntetés végrehajtásnak a fő célja a reintegráció. A szabadulást követően minél gyorsabban tudjanak visszailleszkedni a társadalom bármely szegletébe, így a munkaerő piacra is, Ezáltal, hogy ők bent elméletet megtanulják, majd gyakorlatot is szerezhetnek szabadulásukat követően sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban tudnak munkát szerezni és kapnak is munkát az a visszajelzés - mondta a BVOP szóvivője, Orosz Zoltán.

Az új törvény értelmében bevezetett változtatások óta a elítélteknél száz százalékos a foglalkoztatás.