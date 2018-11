Görögországon kívül is használják a migránskártyákat

Görögországon kívül is használják az illegális bevándorlók az anonim bankkártyákat - állítja a Miniszterelnökség államtitkára. A külügyminiszter tegnap fordult kérdéssel az ENSZ-hez és az EU-hoz, hogy információkat kapjon a program finanszírozásáról.

„Ellenőrizzük azt, hogy az illető, aki a kártyát megkapta annak idején, az illető az még mindig jogosult-e, minden egyéb kritériumnak megfelel-e, még mindig Görögországban van-e, a kártyák technikailag csak Görögországban használhatóak, amennyiben valaki elhagyja Görögországot a kártya többet nem használható” – a bevándorlóknak adható bankkártyák ellenőrzéséről beszélt a Hír TV műsorán az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága magyarországi képviseletének szóvivője.

A Miniszterelnökség stratégiai államtitkára szerint ugyanakkor nekik van arról információjuk, hogy nem csak Görögországban használják ezeket a kártyákat, amelyek szerintük ráadásul meghívóként is szolgálnak a migránsoknak. „Ez a kártya ez végső soron hozzájárul ahhoz, hogy valaki úgy dönt Törökországban, hogy ő új életet szeretne kezdeni az Európai Unió valamelyik tagállamában, akkor elinduljon, felkerekedjen és minél nagyobb eséllyel sikert is érjenek el. és egyébként ...és ezt erősen ellenezzük” – fogalmazott Orbán Balázs parlamenti és stratégiai államtitkár.

A külügyminiszter hétfőn írásbeli kérdésekkel fordult az EU-hoz és az ENSZ-hez, hogy kiderüljön: hány azonosító nélküli kártyát adtak ki, mekkora összeget utaltak ezekre és milyen forrásból finanszírozták a kiadásokat. „Az ENSZ-ben folyamatosan arra panaszkodnak, hogy nem tudják fenntartani kellő szakmai színvonalon a központi apparátust, hogy békefenntartásra nincsen pénz, folyamatosan támogatásokat kérnek mindehhez tőlünk, ha ehhez képest mondjuk az derülne ki, hogy sok ezer, vagy százezer, vagy millió eurót arra költöttek, hogy név nélküli migráns kártyákra töltsenek fel pénzt, akkor az elég komoly kérdőjeleket fog felvetni én azt gondolom az ENSZ jelenlegi gazdálkodásával kapcsolatban” – így Szijjártó Péter.

A Magyar ENSZ társaság elnöke szerint nem szokatlan, hogy írásbeli kérdést intéz az ENSZ-hez egy tagország politikusa, de az információkat hivatalosan más úton szokták beszerezni. „Ezeket a témákat közgyűlésen is el lehet mondani. Én mondjuk nem tartom szerencsésnek ezeknek a témáknak az olyan kezelését, amelyek nem ezeken a fórumokon hangzanak el. Sokkal hatékonyabb és jobb lehet, hogy ha a magyar kormány képviselői, köztük a külügyminiszter is ezeken a fórumokon szólal meg, ez lehetővé teszi azt is, hogy azok, akik nem értenek vele egyet, vitatkozzanak” – magyarázta Simai Mihály.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága magyar irodájának szóvivője korábban azt mondja: a programra 52 millió eurót biztosít az Európai Bizottság, vagyis minden uniós polgárnak 10 eurócentjébe kerül. Egy hónapban 90 és 500 euró között utalnak a kártyákra. Aki ilyenben részesül, más segélyt nem kaphat.