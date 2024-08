Gondot okoznak a lakásárak Zalaegerszegen azoknak az egyetmistáknak akiknek nem jutott kollégiumi hely + videó

Az elmúlt évekhez képest a vármegyeszékhelyen található ingatlanok értéke számottevően nem változott. Egyre nagyobb viszont a különbség az új és régi építésű lakások ára között. A szakértő megjegyezte: amit korábban egy hónap alatt eladtak, most akár hatvan napig is a nyilvántartásukban marad.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.