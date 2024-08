Gombos Edina külföldi párja elámult, milyen biztonságos Magyarország + videó

Megosztás itt:

A Mandiner arról számolt be, hogy Gombos Edina és családja egy nagy európai körutat tett meg az elmúlt időszakban. Floridából keltek útra, és két hónapot Magyarországon is eltöltöttek. Két év után jártak ismét az egykori tévés szülőhazájában, tapasztalataikat pedig egy videóban is megosztották.

Magyarországi tartózkodásuk alatt ellátogattak a Balatonra is. Felidézték, hogy kiruccanásuk előtt arra figyelmeztették őket, hogy mélyen a zsebükbe kell majd nyúlni, és azon se lepődjenek meg, ha át akarják őket verni. Azonban, mint az az összeállításukban is elhangzik, nem érezték így. Alberto, Gombos Edina férje elmondta például, hogy van egy hely, ahol lángosozni szokott: „ott 3 lángos és egy ice tea volt 5000 forint, nem gondoltam annyira brutálnak” – jelentette ki.

Alberto valamivel később arról is beszélt, hogy

amit Magyarország egyik legnagyobb pozitívumának érez, az a biztonság.

„Kevés az a hely a világon, ahova úgy tudunk menni, hogy ilyen biztonságot érzünk” – húzta alá.

Ennél a pontnál Gombos Edina hozzátette, hogy olyan nyugalmat érzett, miközben végigsétált egy-egy parkon vagy forgalmas helyen vagy akár Budapest belvárosban, ahol sok ember van.

Olyantól nem kell tartani, mint itt, (Floridában, ahol élnek – szerk.) hogy jön egy bolond, és elkezd lövöldözni

– szögezte le.

