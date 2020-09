Gólyaszobrokat avattak Vörsön

Sokan azt érezhették, hogy a vírus nyári szünetet tart, de a kormány nem tartott, ezért a második hullám felkészültebb állapotban ér minket, mint tavasszal - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Dömötör Csaba felsorolta az alapvető célokat: a vírusnak leginkább kitett idősek védelme, az oktatás biztosítása és a gazdaság fordulatszámának mielőbbi visszaállítása, a munkahelyek megvédése. 495 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 8387-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 624 fő, 3958-an pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 3805 fő. Az aktív fertőzöttek 43%-a, az elhunytak 59%-a, a gyógyultak 42%-a budapesti. 151 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 11-en vannak lélegeztetőgépen. Csaknem 6000 intézményben rendben folyik az oktatás, a héten négy óvodában és hat iskolában kellett rendkívüli szünetet elrendelni a járványügyi helyzet miatt - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Járványügyi protokoll segíti az iskolák életét - erről tett közzé videót közösségi oldalán kormányszóvivő. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta: az eljárásrend segít abban, hogy minél hatékonyabb intézkedéseket hozhassanak az intézmények a vírus ellen. Továbbra is káosz és dugó van a nagykörúton. Karácsony Gergely az iskolakezdés előtt egy nappal jelentette be, hogy finomítanak a körúti kerékpársávokon. A tervezés és a kivitelezés ugyan még várat magára, mert a főpolgármester azt ígérte, hogy csak szeptember közepén változik a forgalmi rend. Szerzői engedély nélkül használja Gesztiék dalát az izraeli turistákon gúnyolódó jobbikos Bíró László - írja a Mandiner. A lap szerint sem Dés László, sem Geszti Péter nem adott hozzájárulást hogy a Mi vagyunk a Grund című dalt használja fel a kampányához. Bíró László zsebrevágja a tiszteletdíját, de ritkán jár be a munkahelyére - írja a Pesti Srácok. A híroldal információi szerint Bíró a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlési és bizottsági ülések jelentős részén nem vesz részt, igazolást sem nyújt be, ám a képviselői apanázst és a pénzügyi bizottság alelnöki tiszteletdíját mindig felveszi. Élőlánccal tiltakoztak a diákok a Színház- és Filmművészeti Egyetem átszervezése ellen. Azok, akik most a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél tüntetnek, azért demonstrálnak, mert megszűnt az állami felügyelet - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Bayer showban. Gulyás Gergely hozzátette: elképzelhetőnek tartja, hogy amíg nem rendeződik a helyzet, addig máshol folyjon az oktatás. Már több mint 320 ezren töltötték ki a Magyar adatszolgáltató kérdőívet, amelynek válaszaiból a koronavírus várható terjedését próbálják előre jelezni az Innovációs és Technológiai Minisztérium járványmatematikai kutatói. Töretlen a csok népszerűsége, a kifizetések a koronavírus-járvány ellenére megduplázódtak. Az idei első fél évben a csok által több mint 63 milliárd forinttal támogatta az állam a családokat - közölte Tállai András, a PM parlamenti államtitkára. Több mint egymilliárd forint állami támogatásból megújult a Budapest V. kerületében lévő Egyetemi Kisboldogasszony-templom. A barokk épületet Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek áldotta meg szentmise keretében. Zsinagógát avattak vasárnap a XII. kerületi, Alma utcai Orthodox Zsidó Szeretetotthonban. Az imaház 450 millió forintos állami támogatásból épült. Miniszterelnökség: a közép- és kelet-európai kommunista uralom bukásának 30. évfordulója alkalmából a magyar kormány szobrot állít George Herbert Walker Bushnak, az Amerikai Egyesült Államok 41. elnökének a budapesti Szabadság téren. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter levélben fordult Vlagyimir Makejhez, Fehéroroszország külügyminiszteréhez Tadeusz Kondrusiewicz minszki katolikus érsek érdekében, akit augusztus 31-én nem engedtek vissza hazájába Lengyelországból. A hatóságok figyelmeztetése ellenére ismét több ezer ember vonult az utcákra Minszkben, hogy a Fehéroroszországot 1994 óta irányító Aljakszandr Lukasenko elnök távozását követeljék. Tétlenséggel vádolta az Európai Uniót Linas Linkevicius litván külügyminiszter a fehérorosz válság ügyében, és ez szerinte aláássa a szervezet külpolitikájának hitelességét is. Nagy-Britannia készen áll a kereskedelmi kapcsolatok fenntartására az Európai Unióval akkor is, ha e kapcsolatrendszer feltételeiről nem születik megállapodás - mondta David Frost, a brit tárgyalóküldöttség vezetője. Már 26,7 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 878 ezer, a gyógyultaké pedig 17,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Milos Zeman cseh államfő kijelentette, megérti a magyar kormánynak azt a döntését, hogy a koronavírus-járvány további terjedésének megakadályozása érdekében szeptembertől lezárta az ország határait. Ukrajnában az elmúlt 24 órában ismét több mint 2100 koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, a járvány kezedete óta azonosított esetek száma ezzel megközelítette a 136 ezret. Újabb hét megyét nyilvánított a francia kormány a koronavírus terjedése szempontjából intenzív, azaz vörös zónának, s ezzel a számuk 28-ra emelkedett. A hetek óta tartó javuló tendencia megfordult, a hét második felében emelkedésnek indult a koronavírusos esetek száma Belgiumban és Hollandiában. Némileg enyhítve, de két héttel meghosszabbítják a koronavírus-járvány lassítása érdekében elrendelt kijárási korlátozásokat Melbourne-ben - jelentette be Victoria állam miniszterelnöke. Egy ember meghalt, heten megsérültek a közép-angliai Birmingham belvárosában történt késeléses incidensben. A nyomozók egy gyanúsítottat keresnek, őrizetbe vétel az üggyel kapcsolatban eddig nem történt. Rendőrökre támadt a tunéziai Szúsza városában három iszlamista fegyveres vasárnap, egy rendőr életét vesztette, a kiérkező biztonsági erők tűzharcban végeztek az elkövetőkkel. Zavargások törtek ki a hétvégén a németországi Lipcsében önkényesen elfoglalt lakóházak kiürítése miatt. Sok jel utal arra, hogy az orosz állam áll az Alekszej Navalnij ellen Novicsok harci idegméreggel elkövetett támadás mögött - mondta a német külügyminiszter. Berlin kettős játékot játszik azzal, hogy nyomozást sürget a szerinte megmérgezett Alekszej Navanij ügyében, miközben szándékosan elhúzza ezt a folyamatot azzal, hogy nem válaszol Moszkva adatigénylésére - közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Három rakéta csapódott be a bagdadi repülőtér közelében, de senki sem sebesült meg - jelentette az INA iraki állami hírügynökség. Az egy évvel elhalasztott törvényhozói tanácsi választások miatt vonultak utcára Hongkongban, a rendőrök csaknem száz embert vettek őrizetbe engedély nélküli gyülekezésben való részvétel gyanúja miatt. Nyolcmillió embert szólítottak fel a hatóságok Japánban arra, hogy hagyják el otthonaikat, mert pusztító erejű viharral közelít az országhoz a Haisen névre keresztelt tájfun. Őrizetbe vett a rendőrség egy ukrán férfit, aki a gyanú szerint kilenc határsértőnek próbált segíteni, hogy Magyarországról illegálisan nyugatra utazhasson - tette közzé a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Több mint 15 millió forint értékű kábítószert foglaltak le egy 38 éves budapesti férfi III. kerületi lakásában - tájékoztat a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Fokozott rendőrségi ellenőrzést rendeltek el hétfőtől 6 hónapra a déli és a keleti megyékre. Balesetben meghalt egy motoros a 71-es főúton Aszófő és Tihany között - közölte a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság. Gázolt egy vonat Zuglóban, emiatt a budapesti Nyugati pályaudvar és a városligeti elágazás között a szerelvények csak egy vágányon közlekednek, a menetidő 15-20 perccel nőhet - közölte a Mávinform. Labdarúgó Nemzetek Ligája - Magyarország-Oroszország 2:3 Igazságtalannak és érthetetlennek tartja a szervezők döntését Babos Tímea, akit partnerével, Kristina Mladenoviccsal együtt szombaton kizártak az amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyéből. Berecz Zsombor nyerte a vitorlázó Finndingi Európa-bajnokságot. Pierre Gasly, az Alpha Tauri francia versenyzője nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíjat.