Gőgös: Három-négy helyen van vitánk

Az MSZP bízik benne, hogy akár az utolsó pillanatban, jövő februárban meg tudnak állapodni az ellenzéki pártok a közös listaállításban - mondta Newsroom című műsorunkban Gőgös Zoltán. Az MSZP elnökhelyettese szerint a DK-val már arról folynak a tárgyalások, hogy jelöltjeiket közösen indítsák, de koordinált indulás keretében.

Mi kormányváltást akarunk. Aki nem akar közös listát, az nem akar kormányváltást, mert a választók nem fogják érteni,hogy mi mért harcolunk egymás ellen bizonyos körzetekben. Azt aztán végképp nem, hogy 40 körzetben mért harcolunk mikor 27 is elég lenne. Erről beszéltem, hogy ilyenkor az a gyanú, hogy a pártfinanszírozás az oka egy ilyen ajánlatnak. Ezt sürgősen el kéne felejteni és megpróbálni megegyezni. Nem lehet négy listát koordinálni, sőt ötöt.

- Mi van az egyéni körzetekkel, közös lista lesz, nem lesz?

- De az egyéni körzetek miatt is kellene a közös lista, mert különben koordinációban kénytelenek lennénk, amit mondtam, mert ilyen a választójogi rendszer.

- Egyeztetnek a DK-val és nem halljuk, hogy megállapodtak volna.

- Három-négy helyen van vitánk, most már inkább abban van vitánk, hogy mi továbbra is azt gondoljuk, hogy akiben megegyezünk az közös jelölt legyen és ne koordinált. Most már inkább ezen a részén van a vita és nem azon, hogy hol, ki induljon.