Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 13. Hétfő Kálmán, Ede napja
Jelenleg a TV-ben:

Láncreakció

Következik:

Sajtóklub 14:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

40 milliárd forintból újul meg a gödöllői Grassalkovich-kastély + videó

2025. október 13., hétfő 08:36 | MTI
felújítás Gödöllő kastély OTP

A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására - jelentette be az építési és közlekedési miniszter hétfőn a helyszínen.

  • 40 milliárd forintból újul meg a gödöllői Grassalkovich-kastély + videó

Lázár János a támogatási együttműködés aláírásán közölte, a felújítás során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg.

Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, a felújítás során megújul a kastély korábban már felújított szárnya, egy eddig elhanyagolt hatezer négyzetméteres része, a kertje, a muzsikus szárny, a műtárgyak elhelyezését szolgáló épületek, továbbá újra működni fog a történelmi sörház.

Orbán Viktor: az értékmentésre szánt forintok üzletileg is helyénvaló befektetések

Ha jól csináljuk, a nemzeti értékmentésre szánt forintok nem luxus, nem kiadás, nem kidobott pénzek lesznek, hanem üzletileg is értelmes és helyénvaló befektetések - hangsúlyozta a miniszterelnök hétfőn a Gödöllői Királyi Kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködés ünnepélyes aláírása alkalmából elmondott beszédében.

Orbán Viktor elmondta, vannak szorítóbb napi kiadások is, de nem szabad megijedni ilyen célra fordítani 40 milliárd forintot.

Felidézte: a felújítással nem a nulláról kell indulni, hiszen a kastély egyes szárnyai már a 2011-es magyar uniós elnökség idejére megújultak. Akkor csak az volt a cél, hogy méltón tudjuk magunkat megmutatni Európában. Ma az ambíciónk ennél jóval nagyobb, el is akarjuk foglalni azt a helyet, amely bennünket megillet - emelte ki a kormányfő.

Emlékeztetett arra, hogy nem csak Magyarország helye változott sokat 2011 óta az európai népek rangsorában, maga Európa is sokat változott. Ma béke helyett háború van, növekedés helyett pedig gazdasági leállás, sokkal rosszabb a helyzet az európai politikában, mint 2011-ben volt - jelezte, hozzáfűzve: a magyaroknak az az érdekük, hogy a békét megőrizzük, és a magyarok pénzét ne Ukrajnába küldjük, hanem költsük a magyarokra.

Fotó: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért (MATE) Alapítvány kuratóriumi elnöke, miután aláírta a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködési megállapodást. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

További híreink

Szép, olcsó, de rémálom a szervizben – ezek a használt autók tehetnek tönkre anyagilag

A fehérorosz elnök Ukrajna, mint állam eltűnésérő beszélt egy intejrúban

"Elfogytak a szavak" - Tragikusan fiatalon hunyt el a magyar színésznő

Őrült helyzet: San Marino kijuthat a vb-pótselejtezőre, ha nagyon kikap

Most kaptuk a felmérést, így vezet a Fidesz fél évvel a választások előtt

Egy befolyásos ügyvédig is elérnek a nagybani piacot uraló maffia szálai?

A dányi kislány megkerülése: egy történet a közösség erejéről

Csendes vészjelzések: 6 alattomos tünet, amit ne hagyj figyelmen kívül, ha a szívedről van szó

Magyar Péter lebukott! Orbán Viktor videóval cáfolta a Tisza Párt elnökét + videó

További híreink

Magyar Péter lebukott! Orbán Viktor videóval cáfolta a Tisza Párt elnökét + videó

Halálos zuhanás: több tucat külföldi vesztette életét egy dél-afrikai buszbalesetben

Magyar Péter elvesztette a türelmét

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter elvesztette a türelmét
2
Magyar Péter lebukott! Orbán Viktor videóval cáfolta a Tisza Párt elnökét + videó
3
Döbbenetes szentségtörés a Vatikánban – a férfi tettére nincsenek szavak! + videó
4
XXI. Század Intézet: Vezet a Fidesz, a DK nem jutna be a parlamentbe
5
Orbán Viktor is ott lesz a történelmi békecsúcson + videó
6
Nem szivárog, léket kapott a Tisza Párt applikációja + videó
7
Kósa Lajos: Az ukránoknak nem szeretném megadni az adataimat + videó
8
Bayer Zsolt: Az a gesztus, hogy Magyarország miniszterelnöke ott lesz Sarm es-Sejkben, üzenet a világnak + videó
9
Esélye sem volt a gyenge, idős asszonynak – unokája verte halálra
10
Halálos zuhanás: több tucat külföldi vesztette életét egy dél-afrikai buszbalesetben

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!