40 milliárd forintból újul meg a gödöllői Grassalkovich-kastély + videó

Lázár János a támogatási együttműködés aláírásán közölte, a felújítás során 17 ezer négyzetméternyi terület újul majd meg.

Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, a felújítás során megújul a kastély korábban már felújított szárnya, egy eddig elhanyagolt hatezer négyzetméteres része, a kertje, a muzsikus szárny, a műtárgyak elhelyezését szolgáló épületek, továbbá újra működni fog a történelmi sörház.

Orbán Viktor: az értékmentésre szánt forintok üzletileg is helyénvaló befektetések

Ha jól csináljuk, a nemzeti értékmentésre szánt forintok nem luxus, nem kiadás, nem kidobott pénzek lesznek, hanem üzletileg is értelmes és helyénvaló befektetések - hangsúlyozta a miniszterelnök hétfőn a Gödöllői Királyi Kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködés ünnepélyes aláírása alkalmából elmondott beszédében.

Orbán Viktor elmondta, vannak szorítóbb napi kiadások is, de nem szabad megijedni ilyen célra fordítani 40 milliárd forintot.

Felidézte: a felújítással nem a nulláról kell indulni, hiszen a kastély egyes szárnyai már a 2011-es magyar uniós elnökség idejére megújultak. Akkor csak az volt a cél, hogy méltón tudjuk magunkat megmutatni Európában. Ma az ambíciónk ennél jóval nagyobb, el is akarjuk foglalni azt a helyet, amely bennünket megillet - emelte ki a kormányfő.

Emlékeztetett arra, hogy nem csak Magyarország helye változott sokat 2011 óta az európai népek rangsorában, maga Európa is sokat változott. Ma béke helyett háború van, növekedés helyett pedig gazdasági leállás, sokkal rosszabb a helyzet az európai politikában, mint 2011-ben volt - jelezte, hozzáfűzve: a magyaroknak az az érdekük, hogy a békét megőrizzük, és a magyarok pénzét ne Ukrajnába küldjük, hanem költsük a magyarokra.

Fotó: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Csányi Sándor, az OTP Bank és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért (MATE) Alapítvány kuratóriumi elnöke, miután aláírta a gödöllői Grassalkovich-kastély átfogó felújítására vonatkozó támogatási együttműködési megállapodást. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos