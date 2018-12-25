2018. december 25.,
kedd, Eugénia napja

Globalizmus és kereszténység

Hír TV

2018. december 25., kedd 18:02

Globalizmus és kereszténység – az első lebontani, az utóbbi megtartani akarja az értékrendet.

Ez lesz a téma a Lapzárta karácsonyi műsorában 20.30-tól.

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