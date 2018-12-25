Globalizmus és kereszténység

2018. DECEMBER 25., KEDD
ISTEN PÁRBESZÉDRE HÍV ÉS BOLDOGGÁ AKAR TENNI MINDEN EMBERT - MONDTA ERDÕ PÉTER BÍBOROS, PRÍMÁS, ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEK.
BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN: KARÁCSONY TÖRTÉNETÉBEN ISTEN VÁLASZTÁS ELÉ ÁLLÍT.
ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG ELINDULT FELFELÉ ÉS ÚJ KORSZAK ELÕTT ÁLL MAGYAR IDÕK.
BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN LELKÉSZ: AZ ÜNNEP LEHETÕSÉG, HOGY MEGTALÁLJUK A CSENDET, AMIKOR VÉGRE NEM MI KIABÁLUNK, HANEM AZ ANGYALOK BESZÉLNEK HOZZÁNK.
VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER SZERINT AZ ELLENZÉK BE AKARJA CSAPNI AZ EMBEREKET ÉS FÉLREMAGYARÁZZA AZ ÖNKÉNTES TÚLÓRATÖRVÉNYT VASÁRNAPI ÚJSÁG.
HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: AHOGY EDDIG, ÚGY EZUTÁN IS MINDENKI HÓ VÉGÉN MEGKAPJA A TÚLÓRAPÉNZÉT HÍR TV.
FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG: A BÍRÓSÁG NEM JOGERÕSEN ELRENDELTE A BÛNÜGYI FELÜGYELETÉT ANNAK A FÉRFINAK, AKI FÜSTGYERTYÁT DOBOTT A SÁNDOR-PALOTÁRA.
NÉZÕPONT INTÉZET: A BIZTOS SZAVAZÓK KÖZÖTT 7%-KAL TUDTA NÖVELNI TÁMOGATOTTSÁGÁT A FIDESZ-KDNP, LEGVALÓSZÍNÛBB LISTÁS EREDMÉNYE 54 SZÁZALÉK.
NÉZÕPONT: FIDESZ-KDNP: 54%, JOBBIK: 14%, MSZP-PÁRBESZÉD: 11%, DK: 7%, LMP: 4%, MOMENTUM: 4%, KUTYAPÁRT: 3%, MI HAZÁNK: 3%.
MAGYARORSZÁGON AZ ÜNNEPI IDÕSZAKBAN FOGAN A LEGTÖBB BABA A KSH ÉS EGYÉB KUTATÁSOK ADATAI ALAPJÁN.
FERENC PÁPA: AZ EMBEREK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK NEM VESZÉLYT, HANEM GAZDAGSÁGOT JELENTENEK.
FERENC PÁPA: BIRTOKLÁS HELYETT A MÁSOKKAL VALÓ MEGOSZTÁS VEZESSE AZ ÉLETÜNKET.
AZ UTÓBBI ÉVEK LEGNAGYOBB TÖMEGE ÉRKEZETT BETLEHEMBE AZ ÉJFÉLI MISÉRE.
II. ERZSÉBET KIRÁLYNÕ A BÉKE ÉS A JÓAKARAT FONTOSSÁGÁT HANGSÚLYOZTA KARÁCSONYI ÜZENETÉBEN ÉS MEGEMLÉKEZETT AZ I. VILÁGHÁBORÚ BEFEJEZÕDÉSÉNEK IDEI, 100. ÉVFORDULÓJÁRÓL IS.
VÍZ- ÉS GYÓGYSZERHIÁNYTÓL SZENVEDNEK AZ INDONÉZIAI SZÖKÕÁR TÚLÉLÕI.
OROSZ ENSZ-NAGYKÖVET: ALIGHA JAVULNAK A ROSSZ OROSZ-AMERIKAI KAPCSOLATOK.
VÁDAT EMELTEK KEVIN SPACEY AMERIKAI SZÍNÉSZ ELLEN BÁNTALMAZÁS ÉS SZEMÉREMSÉRTÉS MIATT.
DMITRIJ MEDVEGYEV: OROSZORSZÁG KITERJESZTETTE A KIJEVVEL SZEMBENI GAZDASÁGI ELLENSZANKCIÓIT - JELENTETTE BE TWITTER-BEJEGYZÉSÉBEN.
IRAKI KORMÁNYFÕ: AZ AMERIKAI CSAPATKIVONÁS SZÍRIÁBÓL KEDVEZÕTLENÜL ÉRINTENÉ A SZOMSZÉDOS IRAKOT.
ÖNGYILKOS MERÉNYLÕK TÁMADTÁK MEG LÍBIA FÕVÁROSÁBAN A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM ÉPÜLETÉT.
A TÁMADÓK ELÕSZÖR TÜZET NYITOTTAK, MAJD FELROBBANTOTTÁK MAGUKAT AZ ÉPÜLETEN BELÜL.
POKOLGÉPES TÁMADÁST HAJTOTTAK VÉGRE IRAKBAN, AZ ISZLÁM ÁLLAM EGYKORI ERÕSSÉGÉBEN, KÉT EMBER MEGHALT, TIZENEGYEN PEDIG MEGSEBESÜLTEK.
KINSHASAI MINISZTÉRIUM SZÓVIVÕ: LEGALÁBB 27 EMBER MEGHALT MIUTÁN ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY BUSZ ÉS EGY TEHERAUTÓ A KONGÓI DEMOKRATIKUS KÖZTÁRSASÁGBAN.
TÖRÖKORSZÁG AZ ENSZ ELÉ AKARJA VINNI DZSAMÁL HASOGDZSI SZAÚDI ELLENZÉKI ÚJSÁGÍRÓ MEGGYILKOLÁSÁNAK ÜGYÉBEN FOLYÓ VIZSGÁLATOT.
MEVLÜT CAVUSOGLU: TÖRÖKORSZÁG MIELÕBB BE AKAR HATOLNI ÉSZAK-SZÍRIÁBA, AZ EUFRÁTESZTÕL KELETRE FEKVÕ TERÜLETRE.
ELHUNYT AZ IRÁNI LEGFELSÕBB VEZETÕ TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK AZ ELNÖKE.
KÍNA ELUTASÍTOTTA KEDDEN A FRANCIA KORMÁNY FELLÉPÉSÉT AZ ORSZÁGBAN FOGVA TARTOTT KÉT KANADAI ÁLLAMPOLGÁR ÜGYÉBEN.
HELIKOPTER-BALESETBEN MEGHALT A MEXIKÓI PUEBLA ÁLLAM KORMÁNYZÓJA ÉS SZENÁTOR FÉRJE.
G4MEDIA ROMÁN HÍRPORTÁL: ROMÁNIA AZ UNIÓS SOROS ELNÖKSÉG ÁLTAL MEGKÖVETELT SEMLEGESSÉGRE HIVATKOZVA TARTÓZKODOTT AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁNAK SZAVAZÁSÁN.
AZ OLASZ SZENÁTUS NAGY TÖBBSÉGGEL MEGSZAVAZTA A KORMÁNY MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI CSOMAGJÁT, A KÉPVISELÕHÁZ DECEMBER 28-ÁN VAGY 29-ÉN SZAVAZ.
EGY FÉRFI ELTÉRÍTETT EGY BUSZT ÉS A GYALOGOSOK KÖZÉ HAJTOTT VELE KÍNÁBAN, ÖTEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK.
SZÜNETEL A HATÁRFORGALOM A TISZABECSI HATÁRÁTKELÕHELYEN AZ UKRÁN VÁMELLENÕRZÉS LEÁLLÁSA MIATT, A GYALOGOS ÉS A GÉPKOCSI FORGALMAT EGYARÁNT ÉRINTI.
ÖSSZEÜTKÖZÖTT HÁROM AUTÓ A 4-ES FÕÚTON NYÍREGYHÁZA ÉS KÕLAPOS KÖZÖTT, TÍZ EMBER MEGSÉRÜLT, AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZT TELJESEN LEZÁRTÁK.
ÖT GYERMEK ÉS KÉT FELNÕTT MEGSÉRÜLT, AMIKOR KÉT SZEMÉLYAUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT GYÕRTELEK BELTERÜLETÉN.
ELHUNYT STANKO POKLEPOVIC, AKI NÉGY CIKLUSBAN IS IRÁNYÍTOTTA A HAJDUK SPLITET ÉS EGY ÍZBEN FERENCVÁROST IS, 81 ÉVES VOLT.
SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉS GYANÚJÁVAL SZÁLLÍTOTTAK KÓRHÁZBA A MENTÕK EGY EMBERT TÖRÖKSZENTMIKLÓSON HÉTFÕN.