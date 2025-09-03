Gerzsenyi Gabriella elmenekült a HírTV kérdései elől + videó

Merényletet tervezett a Hamász palesztin terrorszervezet Itamár Bengvír izraeli nemzetbiztonsági miniszter ellen, de sikerült megakadályozni - közölte szerdán a Sin Bét izraeli belbiztonsági szolgálat.
A Magyar Nemzeti Médiaszövetség példátlanul kemény üzenettel fordult Magyar Péterhez: állítsa le az újságírók elleni gyűlöletkeltést, és fékezze meg a Tisza Párt rendezvényein tomboló erőszakspirált! Ez nem csak a sajtószabadság elleni támadás – ez a demokrácia elleni merénylet, amit meg kell állítanunk a választáson!
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Ahhoz, hogy a magyar utakon végre bekövetkezzen egy szemléletbeli rendszerváltás, első lépésként jó lenne belátni: a közlekedési szabályok átlépésével senki sem csak a saját életét veszélyezteti – írta az építési és közlekedési miniszter szerdán a Facebook-oldalán.