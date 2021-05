Gépjárművek is segítik a a járvány elleni védekezést

677 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 792 386 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 91 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 693 főre emelkedett. Már több mint 4,3 millió embert beoltottak, közülük 2 millió 503 ezren a második oltást is megkapták. Magyarország és Törökország kölcsönösen elfogadja az egymás által kiállított oltási igazolványokat keddtől, és mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, ez azt jelenti, hogy azok a török és magyar állampolgárok, akik már megkapták az oltást és az erről szóló igazolást, teszt és karantén nélkül utazhatnak a két országba. Szerdáig foglalhatnak oltási időpontot online a 16-18 éves regisztráltak, az oltásuk csütörtökön kezdődik - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Több mint másfél millió gyerek járhat ismét a korábban megszokott rend szerint óvodába, illetve általános és középiskolába,vége az online oktatásnak. Az iskolákban továbbra is kötelező a kézfertőtlenítés, a maszk viselése. Köszönetét fejezte ki a mentőknek helytállásukért, emberségükért Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője a mentők napja alkalmából. Csak a világháborúk és az 1956-os forradalom állította a mostani járványhoz mérhető kihívás elé a mentőszolgálatot - mondta Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója. A kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelt feladatnak tekinti a mentők megbecsülését és munkakörülményeik javítását - közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Segítő, ösztönző, támogató fiskális hozzáállásra van szükség 2023-ig, a kormány egyensúlyra törekszik, de 2022 még a mérsékelt hiánycsökkentés éve lesz – hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter a Portfoliónak adott interjúban. Az első kanyarban Magyarország már megelőzte a régiót, a német cégek úgy látják, hogy a magyar gazdaság helyzete, kilátásai kedvezőbbek, mint a régiós átlag - közölte az gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. György László hangsúlyozta: a munkahelyek bővítéséről, és új beruházásokról a német cégek Magyarországon optimisták. Ez erősíteni látszik azt a várakozást, hogy idén hazánkban lehet a legmagasabb beruházási ráta az Európai Unióban. A bővítéssel haladnunk kell, több időt nem veszíthetünk - mondta a Magyar Nemzetnek Várhelyi Olivér bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős EU-biztos. Várhelyi Olivér közölte, a cél változatlan: Albániával és Észak-Macedóniával egyaránt szeretnék elindítani a csatlakozási tárgyalásokat, a kormányközi konferenciák a tervek szerint júniusban indulhatnak. A digitalizáció és a mögötte meghúzódó magánhatalmak illegitim befolyásának növekedése az EU polgárainak méltóságát és személyes jogait is fenyegető kihívás - mondta Kövér László Berlinben. Az Országgyűlés elnöke az EU Parlamenti Elnökeinek Konferenciáján hangsúlyozta: a politikai megosztottság alapvető oka az egymás iránti bizalom elvesztése. Azzal, hogy az Egészségügyi Világszervezet globális jóváhagyást biztosított a Sinopharm-vakcina számára, véglegesen összedőlt a kínai oltóanyaggal szembeni liberális propagandahadjárat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A világon 157,8 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió, a gyógyultaké pedig közel 94 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Szlovéniában enyhítették a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt korlátozásokat, kinyithattak a vendéglátóhelyek belső helyiségei és szállodák is. Ukrajnában kevesebb mint háromezer, az előző napinál mintegy két és félezerrel kevesebb új koronavírusos beteget jegyeztek fel, és az elhunytak száma sem érte el a 120-at, ami hosszú ideje a legalacsonyabb napi halálozás. A koronavírus elleni vakcinák folyamatos érkezése derűlátásra ad okot, Észak-Macedónia a nyár végére elérheti a tömeges immunitást - jelentette ki Venko Filipce egészségügyi miniszter. Egy szinttel alacsonyabbra csökkentette a koronavírus-járvány intenzitását jelző készültséget a brit kormány. Február óta már másodszor csökken a brit járványügyi készenléti szint, tükrözve a járványhelyzet jelentős ütemű és folyamatos javulását. Indiában 366 ezer koronavírus-fertőzöttet és a fertőzéshez köthető több mint 3700 halálesetet regisztráltak az elmúlt nap során, ami elmarad az elmúlt időszakban naponta feljegyzett több mint 400 ezer fertőzött és több mint négyezer haláleset számától. Egyértelműen sokkal jobbak lettek az Európai Unió kapcsolatai az Egyesült Államokkal, jó úton haladunk egy erősebb partnerség felé - mondta Josep Borrell az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A NATO-nak erősítenie kell ellenálló képességét és elrettentő szerepét a keleti szárnyon - hangsúlyozta Bukarestben Klaus Iohannis román és Andrzej Duda lengyel államfő. Több százan megsebesültek Jeruzsálemben az Al-Aksza mecsetnél zajló összecsapásokban - jelentette a Háárec című izraeli újság. A Gázai-övezetet uraló iszlamista Hamász szervezet ultimátumának lejárta után rakétákat lőttek Jeruzsálem irányába, miközben a rádió felszólította a lakosságot, hogy a célba vett területeken vonuljon az óvóhelyekre. Az ENSZ főtitkára önmérsékletre, illetve a gyülekezési szabadság tiszteletben tartására szólította fel Izraelt a jeruzsálemi összecsapásokkal kapcsolatban. Tüntetők megtámadták az iráni konzulátust a dél-iraki Kerbala városban, miután ismeretlen fegyveresek agyonlőttek egy ismert kormányellenes aktivistát. Vizsgálatot indított a francia terrorelhárítási ügyészség egy korzikai szeparatista csoport ellen, amely a múlt héten jelentette be a megalakulását - jelentette be az ajacciói főügyész. Négy embert őrizetbe vett a francia rendőrség a múlt heti avignoni rendőrgyilkossággal összefüggésben, köztük a feltételezett elkövetőt - jelentette be Gérald Darmanin belügyminiszter. Oroszország viszonya az Európai Unióhoz a hidegháborús időket idézi - jelentette ki Mihail Hodorkovszkij, a Jukosz olajipari vállalat egykori tulajdonosa, Vlagyimir Putyin orosz elnök politikai ellenfele. Épen és egészségesen előkerült az az orvos, aki Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust kezelte az ellene tavaly nyáron elkövetett mérgezés után, és három nappal ezelőtt eltűnt az erdőben, a szibériai Omszk megyében. Hat embert agyonlőtt egy férfi egy születésnapi partin az egyesült államokbeli Colorado Springsben, majd magával is végzett - a tettes indítéka egyelőre nem ismeret. Agyonlőttek egy 28 éves férfit a vancouveri nemzetközi repülőtéren, Kanadában. A rendőrség szerint a gyilkosság bűnbandák közötti leszámolás során történt, a gyanúsítottak a rendőrökre is tüzet nyitottak. Két gyanúsítottnak sikerült megszöknie. Kétszázhatvan határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák péntektől vasárnapig. Bűnszövetségben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Bajai Járási Ügyészség egy ukrán férfival szemben, aki egy bűnbanda megbízásából fizetségért ötször szállított illegális bevándorlókat Bécs felé. Letartóztatott a Kecskeméti Járásbíróság egy férfit, aki tavaly nyáron társaival símaszkban, baseballütővel és botokkal támadt rá éjszaka egy bácsalmási házban öt indiai állampolgárra. Pályakarbantartás miatt ma 22 órától kedd hajnal 4 óráig a 4-es és a 6-os villamos helyett a teljes vonalon pótlóbusszal lehet utazni - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Női röplabda Eb-selejtező: Magyarország - Dánia 3:0 Férfi röplabda Eb-selejtező: Portugália - Magyarország 3:0 Az SH-ITB Budaörsi SC ezüstérmet szerzett a női asztalitenisz Európa-kupában, miután az újvidéki döntő torna fináléjában 3:2-re kikapott a francia Saint-Denis csapatától. Ambros Martín visszatért a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatának vezetőedzői posztjára. Lovrencsics Gergő távozik a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapatától.