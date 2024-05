Georg Spöttle: Történelmi jelentőségű a kínai elnök látogatása + videó

"Láttuk például hogy Hszi Csin-ping elnök úr leveléből, hogy milyen szívesen tekint Magyarországra mint egy barátra és egy erős gazdasági és politikai szövetségesre a közép kelet európai térségben. és hát az i jelzésértékű, hogy 3 napot tölt e hazánkban és gy 400 fős delegációval érkezett, és most például megpróbáltak a franciák Airbus típusú gépeket eladni Kínának, nem sok sikerrel sőt egyáltalán nem fognak vásárolni. Viszont Magyarországon több napos tárgyalások folynak, és az itt lévő nagy cégeknek a vezetői több kereskedelmi egyezményt is alá fognak írni, és hát kiemelném például a fejlődő turizmust is, ugye hetente 19 járat van Budapestről Kínába, és 2025 végéig most a kínai kormány, azt a rendeletet, hogy a magyar állampolgárok vízum nélkül utazhatnak a Kínai Népköztársaságba utazni."

