Georg Spöttle: A húsvét közeledtével felerősödik a keresztényüldözés

BENYÚJTOTTA A KORMÁNY A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERV BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT. NOVÁK KATALIN: A FIATAL HÁZASOK AKÁR TÖRLESZTÉS NÉLKÜL IS KAPHATNAK BABAVÁRÓ TÁMOGATÁST. ORBÁN VIKTOR: A BEVÁNDORLÁSPÁRTIAK MEGTÁMADTÁK A FIDESZT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN KOSSUTH RÁDIÓ. TELJES ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS LESZ ÚJPESTEN AZ ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSON, AZ ELLENZÉKI PÁRTOK A KDNP-BÕL KIZÁRT SZALMA BOTONDOT TÁMOGATJÁK. RÉTVÁRI BENCE: MÁR ÖTVENÖTEZER TANÁR SZEREZTE MEG A PEDAGÓGUS II. FOKOZATOT. HAT MEGYEI KÖZGYÛLÉS LÉTSZÁMA MEGVÁLTOZIK AZ ÕSZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS UTÁN: PEST, BÁCS-KISKUN, BARANYA, BÉKÉS, JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK ÉS SOMOGY MEGYE. GEORG SPÖTTLE: A HÚSVÉT KÖZELEDTÉVEL TÖBB ATROCITÁSRA KELL SZÁMÍTANIUK A KERESZTÉNYEKNEK, FÕLEG A KÖZEL-KELETEN ÉS AFRIKÁBAN M1. INGATLAN.COM: AZ INGATLANÁRAK ROBBANÁSÁT FOGJA VISSZA A FALUSI CSOK EGYIK ÚJ FELTÉTELE - M1. ORBÁN VIKTOR: A FALVAKAT OLYAN CIVILIZÁCIÓS KÖZEGGÉ KELL TENNI, MINT AMILYENEK A VÁROSOK KOSSUTH RÁDIÓ. TARLÓS ISTVÁN FÕPOLGÁRMESTER: ELVI MEGEGYEZÉS SZÜLETETT AZ ÉJSZAKAI REPÜLÉSI TILALOM BEVEZETÉSÉRÕL - M1. MÁR KÖZEL 200 EZREN FIZETTÉK VISSZA A DIÁKHITELT MAGYAR HÍRLAP. MA KEZDÕDIK A CONNECTOR TÁNCFESZTIVÁL VESZPRÉMBEN, AHOL TIZENNÉGY TÁNCSTÍLUSBAN 2500 TÁNCOS LÉP FEL. CSILLAGÁSZATI HETET TARTANAK A PÉCSI ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYEDBEN MÁRCIUS 18-24-IG. TERRARISZTIKAI ÉS AKVARISZTIKAI BÖRZÉT, VALAMINT SÜNSZÉPSÉGVERSENYT IS RENDEZNEK MÁRCIUS 31-ÉN A GROUPAMA ARÉNÁBAN. TÍZ ÉVE HALT MEG BACSÓ PÉTER KOSSUTH-DÍJAS FILMRENDEZÕ, FORGATÓKÖNYVÍRÓ, A MAGYAR MOZGÓKÉP MESTERE, A TANÚ CÍMÛ FILM RENDEZÕJE. SILVIO BERLUSCONI SZOMBATI TELEFONOS BESZÉLGETÉSÜK SORÁN MEGERÕSÍTETTE ORBÁN VIKTORNAK, HOGY PÁRTJA NEM TÁMOGATJA A FIDESZ KIZÁRÁSÁT A NÉPPÁRTBÓL. EDDIG 13 TAGPÁRT KEZDEMÉNYEZTE ÍRÁSBAN AZ EURÓPAI NÉPPÁRT ELNÖKSÉGÉNÉL A FIDESZ KIZÁRÁSÁT VAGY TAGSÁGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT A PÁRTCSALÁDBÓL. THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ: HA A LONDONI ALSÓHÁZ NEM FOGADJA EL A BREXIT-MEGÁLLAPODÁST, AKKOR A BREXIT HÓNAPOKAT KÉSHET, SÕT EL IS MARADHAT. MÁRCIUS 30-ÁN, EGY NAPPAL A BREXIT UTÁN INDUL A KÜLFÖLDI EU-POLGÁROK BRIT LETELEPEDÉSI ENGEDÉLYEZÉSI RENDSZERE. GIUSEPPE CONTE OLASZ MINISZTERELNÖK: RÓMA AZ OROSZORSZÁG ELLENI EU-SZANKCIÓK MEGSZÜNTETÉSÉN DOLGOZIK. PORTUGÁLIA KÉSZ EZER MENEKÜLTET BEFOGADNI GÖRÖGORSZÁGBÓL - JELENTETTE BE A GÖRÖG MIGRÁCIÓÜGYI MINISZTER. TÓBA ZUHANT EGY KISREPÜLÕ FLORIDÁBAN, ÖTEN MEGHALTAK, A BALESET OKA EDDIG ISMERETLEN. HATVANÖT MÁZSA KÁBÍTÓSZERT TALÁLT A MEXIKÓI HADITENGERÉSZET KÉT ELREJTETT CSÓNAKBAN ADTA HÍRÜL A HADITENGERÉSZET. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK VOLT KAMPÁNYMENEDZSERÉT, PAUL MANAFORTOT 47 HÓNAPI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK BANKI- ÉS ADÓCSALÁSÉRT. AZ IZRAELI-GÁZAI HATÁRNÁL KIROBBANT ÖSSZECSAPÁSOK SORÁN AZ IZRAELI KATONÁK EGY EMBERT LELÕTTEK, ÉS TOVÁBBI TÖBB MINT 40 EMBER SEBESÜLT MEG. AUTÓBA REJTETT POKOLGÉP ROBBANT AZ ÉSZAK-IRAKI MOSZULBAN, LEGKEVESEBB KETTEN ÉLETÜKET VESZTETTÉK ÉS TÍZEN MEGSEBESÜLTEK. NEGYEDMILLIÓ VENEZUELAI ADOTT BE TAVALY MENEDÉKKÉRELMET KÜLFÖLDÖN - KÖZÖLTE PÉNTEKEN AZ ENSZ MENEKÜLTÜGYI FÕBIZTOSSÁGA. MADURO AZ AMERIKAI IMPERIALIZMUST OKOLTA AZ ORSZÁGOS ÁRAMSZÜNETÉRT. A PERUI KORMÁNY PÉNTEKEN MEGERÕSÍTETTE CÉSAR VILLANUEVA MINISZTERELNÖK LEMONDÁSÁT. A HEVES ESÕZÉST KÖVETÕ ÁRADÁSOK KÖVETKEZTÉBEN LEGKEVESEBB 23 EMBER VESZTETTE ÉLETÉT MALAWI DÉLI RÉSZÉN, 11 EMBER ELTÛNT. BUSZSÁVOKAT JELÖLNEK KI AZ ÜLLÕI ÚTON A NAGYVÁRAD TÉR ÉS A HATÁR ÚT KÖZÖTT, AMIT A 3-AS METRÓ DÉLI SZAKASZÁNAK FELÚJÍTÁSAKOR HASZNÁLNAK A PÓTLÓBUSZOK. ÁROKBA HAJTOTT ÉS FELBORULT EGY AUTÓ PÉNTEKEN A 76-OS FÕÚTON SÁRMELLÉKNÉL, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE. ORFK: HAT FÕS, BÉCSBEN LÁNYOKAT FUTTATÓ BÛNBANDÁT VETT ÕRIZETBE A RENDÕRSÉG. BKK: A HÉTVÉGÉN RÖVIDÍTETT ÚTVONALON JÁR, A BATTHYÁNY TÉR HELYETT A MARGIT HÍD BUDAI HÍDFÕJE ÉS SZENTENDRE KÖZÖTT KÖZLEKEDIK A H5-ÖS HÉV.