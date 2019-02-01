2019. február 1.,
péntek, Ignác napja

Gázolás miatt késések a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon

MTI

2019. február 1., péntek 17:26, frissítve: péntek 17:31

Halálra gázolt a vonat egy embert péntek délután Szeged közelében, ezért késnek a vonatok a Budapest–Cegléd–Szeged vonalon – közölte a Mávinform.

A közlemény szerint nem sokkal 16 óra után a Tömörkény InterCity Kiskundorozsma és Szeged között elgázolt egy embert.

A helyszínelés idejére a vágányt lezárták, ezért ezen a szakaszon pótlóbuszok közlekednek. A Budapest–Cegléd–Szeged vonalon utazóknak 30-60 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.

 

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