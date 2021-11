Gazdikereső négylábúakkal készítette karácsonyi jótékonysági kisfilmjét a Budapest Park

Megosztás itt:

A tavalyi viszontagságos évet egy szívbemarkoló kisfilmmel zárták, amiben a Park karbantartója emlékezett vissza azokra az időkre, amikor élettel, vidámsággal és bulizó fiatalokkal telt meg a helyszín. Szerencsére az ő álma már valóra vált, hiszen a jubileumát ünneplő koncerthelyszín idén újból életre szóló élmények és felejthetetlen bulik színtere lett.

A tavalyi nagysikerű karácsonyi kampány után most újból Bátori Gábor ‘Jim’ (sinco) rendezésében, az Abstrct Group kreatív szövegeivel készültek meglepetéssel, amiben gazdit kereső kutyusokkal ismerkedhetünk meg. Bemutatkozik a lendületes és lehengerlő Kanga; a mindig a társaság középpontjában álló Pogácsa; Berlin, aki egy kis has simiért bármikor hanyatt dobja magát; a kutyaiskola eminens tanulója, Freyja; a leginkább a hosszú szundikat preferáló Tubica; illetve a kissé félénk Kyro is. A hat kutya mind-mind nagyon különböző egyéniség, akik csak egy szerető gazdira vágynak. Ezen kívül még egy fontos dolog köti őket össze: megvesznek a zenéért. Ezért a legjobban egy olyan családnak örülnének, ahol otthon a kedvenc előadóik szólnak, mint például a 30y, a Honeybeast, a Tankcsapda, Dzsúdló, a Parno Graszt vagy a Carson Coma, de persze bármikor nyitottak új stílusok felfedezésére is. A gazdikeresőknek tehát nem csak a személyisége, de a zenei ízlése is szerteágazó, de abban egyetértenek, hogy nincs sértődés belőle, ha állandó sétapartnerük és jutifali osztójuk néha kikapcsolódásképp elmegy a Budapest Parkba, aminek 2022-es szezonjában minden kutyus kedvence színpadra áll majd. Sőt, a külföldi előadókat is bírják, és szerencsére jövőre a Parkban belőlük sem lesz hiány, hiszen olyan világsztárok érkeznek, mint a Pentatonix, a 5 Seconds of Summer, Nick Mason’s Saucerful of Secrets, a Black Veil Brides, a Billy Talent, a Rise Against, a Deftones, a Gogol Bordello, az Alt-J, Billy Idol, a Pet Shop Boys, Gary Clark Jr., Tash Sultana vagy a Pixies. A kutyusok csak annyit kérnek a gazdáiktól, hogy otthon azért majd meséljék el, milyen volt a koncert.

A kampányhoz egy jótékonysági akció is társul - ez szintén már hagyományosnak mondható, hiszen a Park évek óta decemberben minden eladott jegyből 50 Ft-ot rászorulóknak ajánl fel. Idén a Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát alapítványra esett a választásuk, akik ideiglenes befogadók segítségével mentenek gazdira váró kutyákat és cicákat a velük kapcsolatban álló gyeptelepekről (Ózd, Miskolc, Kisvárda) - a befolyt összeg egészét a négylábúak orvosi költségeire fordítják majd.

A történetében idén először téli üzemmel is jelentkező Budapest Park még egy jótékonysági akcióval jelentkezik a karácsonyi időszakot megelőzően: a december 3-án nyíló Jégvilág - aminek középpontjában egy korcsolyapálya áll -, a Cipősdoboz elnevezésű kezdeményezéshez is csatlakozott. December 19-ig a koripálya mellett nyitvatartási időben gyűjtőpontként működnek, vagyis ebben az időszakban várják az adományokat, amelyeket a Baptista Szeretetszolgálat juttat el a rászoruló gyermekeknek karácsonyra.

Karácsonyi kisfilm: https://youtu.be/pepFZxTSRHQ

Budapest Park Jégvilág: https://www.budapestpark.hu/koripalya

Mindenki fogadjon örökbe egy kiskutyát: https://www.facebook.com/fogadjorokbeegykiskutyat

A Cipősdoboz akcióról bővebben: http://ciposdoboz.hu/