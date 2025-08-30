Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 30. Szombat Rózsa napja
Jelenleg a TV-ben:

Svenk

Következik:

Tranzit - Lánczi Tamás és Gulyás Gergely 13:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Gasztronómiai előadásokkal és workshopokkal is várja a látogatókat a SVÉT tatai rendezvénye

2025. augusztus 30., szombat 12:00 | mti

A minőségi ételek és alapanyagok mellett előadásokkal és workshopokkal is várja az érdeklődőket szeptember 13-án és 14-én Tatán, az Esterházy-kastély parkjában a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) rendezvénye.

  • Gasztronómiai előadásokkal és workshopokkal is várja a látogatókat a SVÉT tatai rendezvénye

A szervezők közleménye szerint a vidék legjobb éttermeinek, termelőinek éves seregszemléjét immár tizenötödik alkalommal rendezik meg.

Hangsúlyozták, hogy a SVÉT csapatának célkitűzése, hogy minőségi alapanyagokat használva, minőségi ételek kerüljenek az asztalra, illetve hogy a hazai gasztronómia a hagyományokat követve újra elsőrangú hozzávalókat használjon fel a készítésnél.

 

Mint írták, szeretnék minél szélesebb körben megtalálni azokat a hazai termelőket, akik szintén ezt az irányt képviselik.

Az idei rendezvényen - amelynek szlogenje Ízek tiszta forrásból - a fő hangsúlyt a magyar sajt és tejtermékek kapják. Emellett a mangalica is újra terítéken lesz, illetve a szarvasgomba, a magyar borok, a méz és a helyi alapanyagok is kiemelt szerepet kapnak

 

- olvasható a közleményben.

Ebben az évben is részt vesznek az eseményen határon túli kiállítók, és Franciaországból, Spanyolországból is érkeznek vendégek, továbbá a Nyitott Porta Napok hazai programsorozat 4 tájegységéről - Szatmár-Beregből, a Kisalföldről, az Alpokaljától Dél-Zaláig és a Balaton-felvidéktől egészen a Vasi-hegyhátig - is érkeznek kiállítók.

A szervezők szerint "igazi vásári forgatag" lesz, ahol az ételek mellett azok a termelői portékák is jelen lesznek, amelyekből készültek.

 

A látogatók a kétnapos rendezvényen számos programon is részt vehetnek.

Szeptember 13-án délután adják át a Magyar Konyha Termelői díjat, majd Sándor Tamás sajtmester tart előadást Sajt és gasztronómia a Kárpát-medencében címmel, bemutatva a térség jellegzetességeit, a régió sajtjainak és sajtgasztronómiájának sokszínűségét.

Másnap Kovács Gyöngyi és Kerekesné Mayer Ágnes tartanak előadást A magyar sajtkultúra napjainkban - trendek és törekvések címmel.

Vasárnap délelőtt mangalicasonka-kóstoló és -szeletelési bemutató várja az előzetesen regisztrált látogatókat. Mindkét nap - szintén előzetes regisztrációt követően - workshopot is tartanak, amelyen méz és sajt párosításokat ismerhetnek meg és kóstolhatnak az érdeklődők.

Bővebb információ a svet.hu oldalon található.

További híreink

Hatalmas veszély fenyegeti az autóinkat – de van megoldás!

Nem tartja aggályosnak a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokat az Európai Unió külügyi főképviselője + videó

Szuper őszi ágyneműhuzat kapható a Lidlben, ezen az áron szinte ajándék

Nyilvánosan lenézik a Fradit az Európa-liga-ellenfelei

Szeptemberi pénzhoroszkóp: ennek a 3 csillagjegynek nagy pénzt üti a markát

„Nem is értem, mit akart" – Szalah vallomása a megrázó látványt nyújtó Szoboszlairól

Borzalmas motoros tragédia Csepelen, egy fiatal férfi az áldozat

A szoros első félidő után bedarálta a Ferencváros az Esztergomot a női kézi NB I nyitányán

Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete

További híreink

Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete

Képmutatás leleplezve: Brüsszel és Ukrajna titokban orosz olajat vásárol, miközben Magyarországot támadja

Kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Hódmezővásárhelyen + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Borzalmas motoros tragédia Csepelen, egy fiatal férfi az áldozat
2
Trump döntésére megváltozik Kamala Harris élete
3
Orbán Viktor: Lebukott a Tisza Párt, a nagy átverés befuccsolt
4
Nem tartja aggályosnak a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokat az Európai Unió külügyi főképviselője + videó
5
Putyin–Zelenszkij-találkozó a láthatáron? Megszólalt a Kreml
6
Magyar ócska hazugságnak nevezte az anyák SZJA-mentességét
7
Vezércikk - Nyilvánosságra került a Tisza brutális megszorító csomagja, azóta mi is tisztán látunk ez ügyben + videó
8
Böde Dániel volt az egyik főszereplő a Paks péntek esti diadalában
9
Szánthó Miklós szerint a Soros-hálózat a jövő évi választásokat is befolyásolni akarja + videó
10
Európa az utolsó pillanatban vágta át a Huaweit, Peking dühös válasza jöhet

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!