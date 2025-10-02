Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter történelmi jelentőségű bejelentést tett: aláírták Magyarország leghosszabb távú LNG-szerződését. Ez a megállapodás garantálja az ország energiaellátásának stabilitását a következő évtizedre. A francia Engie vállalattal kötött szerződés értelmében 2028-tól kezdődően tíz éven át összesen 4 milliárd köbméter cseppfolyósított földgázt (LNG) szerez be az ország.
Belföld
Garantálva tíz évre – Szijjártó Péter aláírta Magyarország történelmi LNG-szerződését: 4 milliárd köbméter + videó
2025. október 02., csütörtök 18:00 | Origo.hu