Garantálva tíz évre – Szijjártó Péter aláírta Magyarország történelmi LNG-szerződését: 4 milliárd köbméter + videó

A baloldal új vallása a rágalmazás - Futóbolondot használt Juhász Péter a rágalomhadjárathoz: Kocsis Máté leleplezte

Kocsis Máté beváltotta ígéretét: felfedte azt a személyt, aki a gyanú szerint Juhász Péterrel együtt alkotta meg a politikai lejáratásra használt "Zsolt bácsi" karakterét. A Látó Jánosként megnevezett férfi egy magát prófétának tartó szektaprédekátor, aki szerint a római pápa az Antikrisztus, és aki szerint a Tisza Pártnak is nagy rajongója. Kocsis szerint az ügy minden kétséget kizáróan bizonyítja: az egész rágalomhadjárat a közvélemény megtévesztésére épült.