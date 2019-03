Gálik Zoltán: Évszázadok óta nem volt ilyenre példa

„Ez olyan alkotmányos-jogi helyzetet teremt a parlamentben, amire évtizedek, vagy évszázadok óta nem volt példa, hiszen a kormány az, aki a törvényeket, aki a napirendet meghatározza a parlamentben, és most a parlament arról döntött, hogy a saját véleményét szeretné hallani” – mutatott rá a szakértő.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Gálik Zoltán emlékeztetett, egy szabad szavazás lehetőségét teszi a képviselők számára lehetővé, de fontos, hogy a kormány ha nem akarja, akkor nem veszi figyelembe.

A folyamatnak az eredménye szempontjából még mindig Theresa May kezében van a kezdeményezés lehetősége: ha akarja, beviszi egy harmadik szavazásra is ezt a javaslatot, és megpróbálja átvinni, akkor megállapodással lépnek ki, de az is elképzelhető, hogy megállapodás nélkül engedi az Egyesült-Királyságot kiesni, a parlament akarata ellenére. „Már 15 alkalom volt arra, hogy May belebukjon ebbe az egészbe” – szögezte le.