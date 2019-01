Gál Kinga: Minél többet támadnak minket, annál több pénzt kapnak

Az eddigi 650 millió eurón felül újabb 850 millióval növelték azt a keretösszeget, mely az európai értékek védelme kapcsán támogat nem-kormányzati szerveket. A valóságban ez a pénz a brüsszeli elit politikai céljainak megfelelő ngo-k támogatását jelenti: a nyílt társadalmat és a bevándorlók letelepítését ösztönző szervek kapják ezt azt összeget.

Az európai parlamenti vitában elhangzó érvelés során kibújt a szög a zsákból. Felmerült ugyanis, hogy vannak tagállamok, ahol a jogállamiság csorbát szenved és ezek a Brüsszelből támogatott szervezetek ezekben az államokban fogják majd segíteni a jogállamiság értékeinek helyrehozatalát.

Elhangzott: bizton számíthatnak támogatásra azok a szervezetek, melyek ezeket a kormányokat kellő hatékonysággal támadják.

Olyan jogállamiság védelemről beszélünk, ahol nincsenek kritériumok. Az egész szubjektív, objektív mérőszámai, kritériumai ennek nincsenek – hangsúlyozta az Európai Parlament fideszes néppárti képviselője. Ha egy adott ország nem áll be a bevándorláspolitikájával a fősodorba, akkor mondhatjuk, hogy nálad semmi sem jó, majd mi beleszólunk, ha kell az NGO-kon keresztül is. Ez történik most. Azért van jogállamisági vizsgálat, mert egyrészt politikai ellenfeleink képtelenek elfogadni, hogy a bevándorláspolitikában egy gyökeresen ellentétes állásponton vagyunk, emellett kiállunk, és így vagyunk képesek sorra nyerni nagy többséggel a választásokat. No ez egy olyan bűnünk most Európában, amit nem lehet szó nélkül hagyni – mondta Gál Kinga.

Minél többet szid minket valaki, annál több pénzt várhat Brüsszeltől – összegezte Gál Kinga az eljárások közti összefüggéseket. Az ellenzéki képviselők meglehetősen fel vannak készülve egy kottából, amely nem a mi kottánk, és azt látjuk, hogy a valóság legkevésbé sem zavarja őket abban, hogy ezt újra és újra lejátsszák – hangzott el.

Gál Kinga egyszerűen vázolta a felállást: ha befogadod a bevándorlókat, jogállam vagy, ha nem, akkor nem vagy jogállam, erre hivatkozva pedig elvesszük tőled a pénzt, amit aztán bevándorlókra költünk.

Olyan abszurd megoldási javaslatok is vannak, miszerint kiszedik állami, és behelyezik önkormányzati hatáskörbe a migránsok betelepítését, ez azonban már általában véve az „állam” szerepét és hatásköreit országokon belül is aláásná. Ez abszurd és veszélyes, a demokráciára és egész jogrendünkre nézve kockázatos. A folyamat azonban halad, ezért is van soha nem látott tétje az EU választásoknak.