Gajdics Ottó: Röpködnek a milliárdok

Az újságírók többsége egyetért azzal, hogy nem sok értelme van milliárdos ügyekről szót ejteni, hiszen az annyi pénz, amit az átlagolvasó elképzelni sem tud, de látni biztosan nem látott még soha. Most azonban, amikor a balliberális moslékkoalíció tagszervezetei mindent elkövetnek annak érdekében, hogy híveikben felkorbácsolják az ember legalantasabb tulajdonságai közé tartozó sárga irigységet, érdemes mégis néhány sor erejéig azokkal a fránya milliárdokkal foglalkozni. Nem elég ugyanis, hogy a baloldal megmondóemberei és az őket kiszolgáló lakájmédia propagandistái továbbra is mindent elkövetnek, hogy elbizonytalanítsák a világjárvány következményeitől amúgy is megcsömörlött társadalmat a védekezés eredményességét és a keleti oltóanyagok hatékonyságát illetően, még az ország újraindítását is megpróbálják ellehetetleníteni vég nélkül terjesztett ostoba koholmányaikkal.

Az egyik ilyen, hogy a kormány semmit nem tett a járvány alatt nehéz helyzetbe került emberek megsegítéséért, magára hagyta az igazán szükséget szenvedőket, például a nyugdíjasokat. És ontják a boldog felelőtlenség állapotában megszületett hagymázas ötleteiket arról, kiket mennyi pénzzel kellene a kormánynak azonnal megajándékoznia, kiket illetne meg nagy összegű ingyenpénz. Közben a soha semmilyen számot el nem találó közgazdászaik már előre szörnyülködnek a vágyvezérelt okoskodásaikban elszálló államadósság kezelhetetlen mértékén. Pont azok, akik miatt nőtt már kezelhetetlen mértékűre a szóban forgó adósság. Persze ki ne szeretne csak úgy bevételhez jutni? Tudják ezt jól a gyűlölettől eltorzult arcú Orbán-fóbiások is, akiknek nem kerül semmibe betarthatatlan ígéretekkel hergelni a járvány következményeitől valóban megviselt rétegeket.

Ám szeretném felhívni a józanságukat még őrző milliók figyelmét néhány tényre, ami esetleg nem hallatszik kellő mértékben a baloldal által keltett ordenáré hangzavarban. Épp most, amikor szép lassan visszazökken normális kerékvágásába az életünk, teremtheti meg az Országgyűlés a lehetőséget arra, hogy a kormány pótlólagos nyugdíjemelést hajtson végre a vírushelyzet miatt. Az infláció ugyanis a tervezett három helyett 3,6 százalék lehet, ezért – a költségvetési törvény módosítása nyomán – 0,6 százalékos évközi kiegészítő nyugdíjemelésre nyílik lehetőség. Ezzel a 2,5 millió nyugdíjas összesen 26 mil­liárd forinthoz juthat. De ha már milliárdokat ígértem, idén járt újra – feb­ruárban, már a járvány idején – 13. havi nyugdíj, most negyedhavi összegben. Így közel 80 milliárdot kaptak összesen az idősek. A havi összeg 2024-ben lesz teljes, akkor nagyjából 400 milliárdhoz jut majd a 2,5 millió szépkorú. Ezt a juttatást egyébként a most leghangosabban acsarkodók vezére, a kormányrudat kínjában Bajnai Gordonnak átadó Gyurcsány Ferenc törölte el a legutóbbi válságkor, több más megszorítással sújtva a most álszent módon keblükre ölelt nyugdíjasokat. Tavaly a koronavírus-járvány miatt zsugorodott a magyar gazdaság, ez elvitte az az évi nyugdíjprémiumot, idén ellenben robusztus növekedés jöhet, s az idősek prémiumára félre is tett a kormány 53 milliárd forintot. Mindent összevetve tehát több mint 150 milliárd forint pluszjuttatást kaphat az egyik legkiszolgáltatottabb társadalmi réteg a válságból kilábaló évben.

Egyszerűbb persze azt mondani, hogy azonnal adjon a kormány minden nyugdíjasnak százezer forintot, ingyen repülőjegyet és toronyórát láncostul. De mielőtt egyetlen szavát is elhinnénk a notó­rius hazudozó Gyurcsány vezette konglomerátumnak, mindig jusson eszünkbe dicstelen szerencsétlenkedésük, amit 2010 előtt kormányzásként bemutattak.

Gajdics Ottó

Magyar Nemzet