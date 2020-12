Gajdics Ottó: Kamu Karigeri

Miután érzékelhetően javultak a járványügyi adatok, megérkeztek a vakcinák és az oltás is megkezdődött, új aljasságok kitervelésén kezdtek dolgozni mindazok, akik a vírussal vannak. Onnan tudjuk, hogy vannak olyanok, akik nem érdekeltek a minél sikeresebb védekezésben, hogy elmondják magukról. Heveny közlési kényszerben szenvednek, kénytelenek állandóan nyilvánosan szövegelni. Nem tesznek ugyanis semmit a járvány terjedésének megakadályozására, ezért az okoskodás marad az egyetlen eszközük, amivel fel tudják használni a pandémiát alantas céljaikra. Ebből a szempontból a vírustagadó, az oltásellenes propagandista és a kormány iránti bizalmat aláásó ellenzéki politikus ugyanannak a felelőtlen bagázsnak a tagja. Ők azok, akik a vírussal vannak.

A legvisszataszítóbb ebből a csoportból a felelősséget mindig másra toló, másokon viszont bőszen számonkérő kormányellenes gyűlöletkeltő típusa, amilyen Karácsony Gergely is. A főpolgármester most halottakat látott. Elhunyt emberekkel kufárkodik, őket rendezgeti, számolgatja, területi eloszlást vizsgál, statisztikákat elemez. Keresi a fogást, miként lehetne a járvány áldozatait felhasználni a védekezést megfeszített erőbedobással szervező kormány lejáratására. Végtelenül sértett, hiszen az első hullám idején egyértelmű politikai felelősségét a főváros kezelésében lévő idősotthonok gócponttá válásában és az ottani magas halálozási adatokban hiába hárítgatta, azt még az övéi sem vették be teljesen. Nagyon szeretne visszavágni, no meg az idő is sürget, ezért egyre vadabbakat állít. Hiszen kit érdekelnek majd az átláthatatlan statisztikákból levont téves következtetések, ha az oltási terv sikeresen megvalósul? Addig kell tenni valamit, addig kell elhitetni az arra fogékonyakkal, hogy nem is a vírus, hanem maga Orbán és a kormány öli a magyarokat.

Ki is lovagolt hát a Facebook-huszár a virtuális térbe, és mondta a magáét, mintha fizetnének neki érte. Pedig, ha már mindenképpen írhatnékja volt, buzdíthatta volna arra is követőit, hogy minél előbb regisztráljanak az oltásra. Esetleg kérhette volna, hogy szilveszterkor is legyenek fegyelmezettek, tartsák be a maszkviselési és a távolságtartási szabályokat, ne találkozzanak, ne tartsanak nagy óévbúcsúztató bulikat, mert úgy tűnik, így sikerül kordában tartani a vírust, amíg a vakcina védőhatása tömegesen kialakul. Sunyi és szándékosan félrevezető célozgatásainál, sejtetéseinél még az is jobb lett volna, ha hazudik néhány hatékony intézkedést, amelyet neki köszönhet a főváros a védekezésben. De ezzel meg sem próbálkozott, mert a bizonytalanság növelése érdekében épp elégnek találta, hogy titkolózással, adatok elhallgatásával vádolja meg a kormányt. Kamuvideó után kamustatisztika.

Pedig ez így kevés lesz a moslékkoalíción belüli dicsőséghez. Gyurcsány, az ellenzék keresztapja sokkal bátrabb kirohanásokat rendez. Ő, mintha újraélné 2006-os mivoltát, elfuserált válságkezelésről, romokban heverő egészségügyről, a magyar gazdaság összeomlásáról szájkaratézik. Mi ehhez képest az a végtelen ostobaság, hogy Budapesten feleakkora volt a járvány miatti halálozás, mint az ország egészében? Az igazi rémhírterjesztők már úgyis azzal hülyítik a betegek hozzátartozóit, hogy minden elhunytat a Covid áldozatának írnak be az orvosok, mert akkor több pénzt kap a kórház. Ennek az őrültségnek a hatását az Orbán-fóbia növekedésére Karácsony csúsztatása egyenesen gyengíti. Nehéz persze egyszerre vádolni a kormányt azzal, hogy nem védi meg az embereket meg azzal, hogy szórja az adófizetők pénzét. De ha kérhetnénk, állapodjanak meg már az elvtársak a hazudozás valamivel egységesebb változatában!

Magyar Nemzet