Gajda: Nem nagy örömmel, de elvállaltam a jelölést

2649-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 11 idős krónikus beteg, ezzel 291 főre emelkedett az elhunytak száma,516-an már gyógyultan távoztak a kórházból. Az időben meghozott járványügyi intézkedések nagyon hatékonyak voltak, Magyarország legfőbb sikere, hogy sikerült ellaposítani a járványgörbét, de a koronavírus-járvány elhúzódó lesz - jelentette ki az országos tisztifőorvos. Hosszú járványellenes védekezésre kell készülni, ugyanakkor folyamatos a védekezéshez szükséges védőfelszerelések és gépek beszerzése - mondta Menczer Tamás államtitkár az Országgyűlés népjóléti bizottsága előtt. Menczer Tamás közölte: eddig már több mint 86 millió maszk érkezett Magyarországra, és további 62 millióra van szerződés. Közel száz helyszínre szállítanak védőfelszereléseket a koronavírus-járvány elleni védekezésben részt vevő egészségügyi és rendvédelmi dolgozóknak - mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. A jövő héttől országszerte mindenkinek előírhatják a maszk viselését, ha üzletbe vagy vendéglátóhelyre megy - értesült a Magyar Nemzet. A lap szerint ezzel párhuzamosan újra kinyithatnak a jelenleg zárva tartó kisebb üzletek, és megváltozhat a nyugdíjasoknak fenntartott idősáv az élelmiszerboltokban. A balliberális kormányokkal ellentétben nem megszorítja, hanem támogatja a cégeket a kormány a válsághelyzetben - jelentette ki az ITM parlamenti államtitkára az Operatív Törzs tájékoztatóján. Schanda Tamás emlékeztetett: a bértámogatás célja a munkahelyek védelme, ezért annyi munkahelyet kell létrehozni, amennyit a koronavírus elpusztít. Magyarország az egyik leghatékonyabb a koronavírus-járvány kezelésében - ez derül ki a XXI. Század Intézet elemzéséből. Karácsony Gergely főpolgármester kérje ki a budapestiek véleményét, mielőtt új koncepciót dolgoztatna ki sebességkorlátozásokról! - szólította fel a városvezetőt a fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője. Reprezentatív minta alapján, csaknem 18 ezer ember bevonásával, átfogó szűrővizsgálatba kezd péntektől a Semmelweis Egyetem vezetésével és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a négy hazai orvosképző - jelentette be az egyetem rektora. A Szegedi Tudományegyetem járványügyi tervében meghatározott mintegy 1100 betegágy kialakításának újabb fázisaként 118 ágyat helyeztek el az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont területén. Vérplazma adására kérik a koronavírus-fertőzésen átesett, gyógyult betegeket a szakemberek. Keddi sajtótájékoztatójukon bejelentették, hogy mostantól a koronavirusplazma.hu címen is várják donorjelöltek jelentkezését. MNB: május 4-én indul az állampapír-vásárlási és a jelzáloglevél-vásárlási program. A jegybanki eszköztár minden eleme a helyére került a jövő héttől induló állampapír-vásárlási és a jelzáloglevél-vásárlási programokkal - mondta Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Az Audi Hungaria Zrt.-nél egy műszakban újraindult a járműgyártás a présüzemben, a karosszériaüzemben, a lakkozóban és a járműszereldében - tájékoztatott a vállalat kommunikációs vezetője. Többhetes szünet után a Mercedes-Benz fokozatosan újraindítja termelést a kecskeméti gyárában; a munkatársak védelme érdekében az újraindulást több mint 120 higiénés és megelőző intézkedéssel készítették elő. A svájci székhelyű Flisom Kecskemétet választotta első magyarországi beruházása helyszíneként,az alföldi városban 12,5 milliárd forint értékű beruházás keretében napelem-paneleket előállító gyárat létesít - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Kötelező óvodai és bölcsődei ügyeletet biztosítaniuk az önkormányzatoknak azokon a településeken is, ahol a koronavírus-járvány miatt bezárták ezeket az intézményeket - közölte az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a Kossuth Rádióban. Újabb négy magyar egyetem került fel a világ felsőoktatási intézményeit rangsoroló Times Higher Education Impact Rankings listájára - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára. Magyarország az észak-macedón hatóságok kérésére segítséget nyújtott abban, hogy a Kínai Népköztársaság koronavírus elleni küzdelmet segítő adománya eljusson Szkopjébe - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium. Százezer egészségügyi maszkból és ötezer orvosi védőruházatból álló szállítmányt kísért el Moldovába Szijjártó Péter külügyminiszter chisinaui villámlátogatásán. Még több százezer aláírás hiányzik a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezéséhez. A petíciót május 7-ig lehet szignózni. A Székely Nemzeti Tanács azért indította az aláírásgyűjtést, hogy Európa hagyományos nemzeti közösségei is megtarthassák identitásukat a saját szülőföldjükön, valamint hogy egyenlő arányban részesülhessenek az uniós támogatásokból. Világszerte 3 041 517-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálesetek száma 211 159, a gyógyultaké pedig 894 062. Május 15-én kinyithatnak az éttermek, május 29-én pedig a szállodák, az uszodák és a szabadidős létesítmények Ausztriában - jelentette be Elisabeth Köstinger turizmusért is felelős miniszter. Továbbra is nyomoz a rendőrség Tirol tartományban a korábbi több ezer fertőzés miatt, várhatóan jövő héten készül el a jelentés - tájékoztat Hansjörg Mayr, az ügyészség szóvivője. Romániában is megkezdődött a koronavírus-fertőzésből felgyógyult páciensek vérplazmavétele annak érdekében, hogy a vérükben megtalálható ellenanyagot a kritikus állapotban lévő betegek kezelésére használják fel. Ukrajnában 401 új esettel 9410-re emelkedett az azonosított koronavírusos fertőzöttek száma, a betegségben elhunytaké pedig 19 esettel 239-re nőtt. Kedvezményes hitelekkel, az üzletek újranyitásával és a nemzetközi forgalom újraindításával igyekeznek a nyugat-balkáni országok enyhíteni a koronavírus-járvány miatt elszenvedett gazdasági veszteségeket. Jelentős fizetéskiegészítésekre számíthatnak a koronavírus-járvány ellen küzdő cseh katonák, rendőrök, vámosok és tűzoltók. A szükségállapot március 15-i kihirdetése óta először ült össze a szerb parlament, hogy a koronavírus-járvány ideje alatt hozott kormánydöntéseket megerősítse. Olaszország és Málta óriási nyomás alatt van mind a migrációs helyzet, mind a koronavírus okozta járvány miatt, ezért Ylva Johansson uniós biztos a civil hajók által kimentett migránsok átvételére szólította fel a tagállamokat. Megállt az új típusú koronavírus visszaszorulása Németországban a Robert Koch közegészségügyi intézet számításai szerint. Majdnem 2 hónapos zárva tartás után hétfőtől újra működik a nápolyi pizzériák egy része, ami „fontos lélektani tényező” a pizza szülőhelyének tartott város lakói számára. Giuseppe Conte kormányfő Lombardiába látogatott, ahol úgy magyarázta a korlátozások sokak szerint túlzottan óvatos enyhítését, hogy még nem adottak a feltételek a mindennapi élethez való visszatéréshez. Franciaországban a kávéházak és az éttermek kivételével május 11-től kezdve valamennyi kereskedelmi egység újranyithat egészségvédelmi óvintézkedés mellett, de a nagy múzeumok, mozik és színházak zárva maradnak. Spanyolországban 121 ezerrel nőtt a regisztrált munkanélküliek száma az első három hónapban, amellyel a munkanélküliségi ráta 14,4 százalékra nőtt. Ilyen kedvezőtlen mértékű negyedéves emelkedésre utoljára hét évvel ezelőtt volt példa. Spanyolország négy fázisban enyhíti a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseket, amelyek várható időtartama összesen hat-nyolc hétig tart majd - jelentette be a spanyol miniszterelnök. Noha még mindig felfelé ível a koronavírussal fertőzöttek számát jelző grafikon görbéje, az elmúlt egy hétben regisztrált új esetek azt mutatják, hogy lassul a járvány terjedése Belgiumban. Május 11-ig meghosszabbította Vlagyimir Putyin orosz elnök az egész Oroszországra érvényes kényszerszabadságot. Az Egyesült Államok „egyre jobban van" és „éhes a munkára" - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. New York államban nem tartják meg a demokrata elnökjelölti előválasztást a koronavírus-járvány miatt - jelentette be a döntést megszavazó választási bizottság. Szándékosan két igazoltató motoros rendőr közé hajtott hétfőn egy, a menetiránnyal szemben haladó autós Párizs egyik északkeleti elővárosában, Colombes-ban. A férfit a helyszínen előállították, tettét a palesztin helyzettel indokolta. Közúti veszélyeztetés gyanújával folytat nyomozást Hadházy Ákos múlt hét hétfői autós „akciója” miatt a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség – tudta meg a PestiSrácok.hu. Előre kitervelten, közfeladatot ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt vádat emelt a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség az ellen a 17 éves diák ellen, aki tavaly decemberben tanórán megkéselte osztályfőnökét. A magyar női vízilabda-válogatott hétfőn, a férficsapat pedig kedden újrakezdte a medencés edzéseket. A Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) nem hosszabbítja meg Jarmo Tolvanen férfi szövetségi kapitány szerződését. Szabó Edina tíz év után távozott az Érd női kézilabdacsapatának vezetőedzői posztjáról. A tervezettnél egy hónappal később, nem szeptember 3-án, hanem október 6-án kezdődik a jégkorong Bajnokok Ligája.