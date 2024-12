G. Fodor Gábor: Minden esélyünk megvan arra, hogy Magyarország emelkedő pályán legyen + videó

Megosztás itt:

A G. Fodor Gáborral készült interjúban sorra vették az idézett öt pontot.

Első pont: "A patrióta erők színre lépése. Az a szempont, amit a miniszterelnök adott, hogy a világban zajló eseményekhez úgy közelítsünk, hogy van egy világrendszerváltás, és kérdés, hogy a nyugat milyen szerepet fog játszani ezekben a változásokban, de legalább ennyire fontos kérdés, hogy magán a nyugaton belül milyen folyamatok zajlanak. A miniszterelnök értékelése szerint az elmúlt év arról szólt, hogy egy patrióta előretörésnek vagyunk tanúi Trumptól elkezdve, Németország, Franciaország vagy Ausztria esete is azt mutatja, hogy történik valami."

Második pont: "A júniusi választáson a változást akarók szavazatai nyertek volna, de a régi elit keresztbe feküdt, kötött egy paktumot és durva eszközökkel is megakadályozta, hogy a Patrióták pozíciókhoz jussanak. Mindenki érzi, hogy a kihívó erősödik, de az elit Brüsszelben is mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy védje a körülbástyázott hatalmát. Az emberek mást akarnak. Európában most az a nagy kérdés, hogy ellenzéki pozícióból a szuverenista erők hogyan tudják ledarálni az ellenfelet annak érdekében, hogy kormányzati pozícióba jussanak. De ne gondolja senki, hogy ez a liberális elit nem tesz majd meg mindent, hogy ezt a folyamatot lassítsa."

Harmadik pont: " A miniszterelnök azt mondta, hogy a fundamentumok megvannak és az értelmezése szerint Trump megválasztásának pozitív hatásai lesznek a magyar gazdaságra. Készen áll az ország arra, hogy a háború remélt befejezése után repülőrajtot vegyen. Ebben segít, hogy a felvett hitelek kamatai csökkennek, és hogy megtörténtek olyan nagy gazdasági beruházások, amelyek jövőre működésbe lépnek, mint az autó- vagy akkumulátorgyárak. Ezek olyan fundamentumok, amelyek a józan ész szabályai szerint el kell, hogy indítsák a gazdaságot, minden esélyünk megvan arra, hogy Magyarország emelkedő pályán legyen, és alapvetően az Európai Unión belül is egy éllovas pozíciót foglaljunk el. De ehhez a munkát el kell végezni, erről beszélt a miniszterelnök is."

A teljes cikk az Origo honlapján olvasható.

Fotó: Origo