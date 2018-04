Futóverseny nehezíti a közlekedést a hétvégén

A VIDÉKI VÁROSOKBAN IS FOLYAMATOS TÜNTETÉSEKRE KÉSZÜLÜNK - NYILATKOZTA A BUDAPESTI TÜNTETÉS FÕSZERVEZÕJE, HOMMONAY GERGELY. IDEIGLENES TÉRFIGYELÕ KAMERÁKKAL PAKOLTÁK TELE A KOSSUTH TÉR KÖRNYÉKÉT A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS ELÕTT - 444.HU NÉV SZERINT LISTÁZZÁK A KORMÁNY ÁLTAL SOROS-BÉRENCNEK TARTOTT EMBEREKET A KORMÁNYKÖZELI FIGYELÕBEN, HALOTTAK IS VANNAK A LISTÁN. ELÍTÉLI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BUDAPESTI NAGYKÖVETSÉGE A MAGYAR KORMÁNY CIVIL TÁRSADALMAT MEGFÉLEMLÍTÕ LISTÁZÁSÁT NOL. CHIKÁN ATTILA: SZOMORÚ ÉS FENYEGETÕ, HOGY AKADÉMIKUSOKAT ÉS CIVILEKET LISTÁZNAK, AKIK NEM IS POLITIZÁLNAK. JOBBIK: EGYÉRTELMÛ CSALÁSSOROZAT TÖRTÉNT A VÁLASZTÁSON, EDDIG TÖBB MINT 100 ILYEN ESETET TALÁLTAK. AZ LMP LÉTREHOZOTT EGY JOGÁSZOKBÓL, INFORMATIKUSOKBÓL ÁLLÓ CSAPATOT A VÁLASZTÁSI CSALÁSOK KIVIZSGÁLÁSÁRA. TÖBBSZÖR IS MEGALÁZÓAN VICCELÕDIK A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL ORBÁN VIKTOR AZ ÁLTALA KÖZZÉTETT VIDEÓN. A KORMÁNY KÖTELEZI A KÓRHÁZAKAT, HOGY 10 NAPON BELÜL FIZESSÉK BE A SZÁMLÁIKON LÉVÕ MEGTAKARÍTÁSOKAT A KINCSTÁRNAK. DK: A KAMPÁNYNAK VÉGE - FOLYTATÓDHAT AZ EGÉSZSÉGÜGY LERABLÁSA. A KÉTHARMAD BIRTOKÁBAN ÚJRA NEKIFUTHAT A MAGYAR KORMÁNY A BUDAPESTI OLIMPIA MEGRENDEZÉSÉNEK MAGYAR NARANCS. LÁZÁR JÁNOS MINISZTÉRIUMÁBAN 1,3 MILLIÁRD FORINT JUTALMAT OSZTANAK SZÉT. TIBORCZ ISTVÁN: AZ ELIOS ÜGYBEN KERESTEM AZ OLAF-OT, DE VÉGÜL NEM HALLGATTAK KI HVG. EGY DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY AZ OLAF LEHETÕSÉGET ADOTT ORBÁN VIKTOR VEJÉNEK A REAGÁLÁSRA 24.HU. 69 MILLIÓ FORINTOT GYÛJTÖTTEK ÖSSZE AZ EMBEREK EDDIG AZ EGYÜTTNEK, HOGY VISSZAFIZESSÉK A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYUKRA KAPOTT TÁMOGATÁST. 90 EZER FORINTÉRT ÉRTÉKESÍTETT ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYOKAT EGY SZABOLCS MEGYEI BÛNSZERVEZET. DONALD TRUMP CÉLZOTT KATONAI CSAPÁSOKAT RENDELT EL A SZÍRIAI VEGYI FEGYVEREKHEZ KÖTHETÕ LÉTESÍTMÉNYEK ELLEN. OROSZ KÜLÜGYMINISZTÉRIUM: AZ USA ÉS SZÖVETSÉGESEI AKKOR MÉRTEK CSAPÁST SZÍRIÁRA, AMIKOR AZ ORSZÁG ESÉLYT KAPOTT A BÉKÉS JÖVÕRE. GUARDIAN: A KÖZMÉDIA TÖBB MUNKATÁRSA - NÉVTELENÜL - ELISMERTE, HOGY FÉLELEMKELTÕ, BEVÁNDORLÁS-ELLENES KAMPÁNYBAN VETTEK RÉSZT. A EURÓPAI PARLAMENT IGAZSÁGÜGYI SZAKBIZOTTSÁGA JAVASOLJA, HOGY ÉLESÍTSÉK A 7-ES CIKKELYT MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. A 7-ES CIKKELY MAGYARORSZÁG UNIÓS SZAVAZATI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT IS JELENTHETI. KÉT HÉT MÚLVA ÚJABB VITÁT TART AZ EP ÁLLAMPOLGÁRI JOGI BIZOTTSÁGA A MAGYARORSZÁG ELLEN SZANKCIÓS ELJÁRÁST KEZDEMÉNYEZÕ JELENTÉS TERVEZETÉRÕL népszava. BRIT NEMZETBIZTONSÁG: AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉS ÖT ÉVE FIGYELHETTE A MEGMÉRGEZETT KETTÕS ÜGYNÖKÖT, SZERGEJ SZKRIPALT. OROSZORSZÁG: NAGY-BRITANNIA GÁTOLJA A SZKRIPAL-ÜGY NYOMOZÁSÁT. POLITIKAI MENEDÉKJOGOT KAPOTT COSTA RICÁBAN EGY VOLT ROMÁN MINISZTER, AKIT ELSÕ FOKON TAVALY HAT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK. REÁLIS CÉLKITÛZÉSNEK NEVEZTE UKRAJNA EURÓPAI UNIÓS ÉS NATO-CSATLAKOZÁSÁT A NATO FÕTITKÁR-HELYETTESE. ÚJBÓL ELUTASÍTOTTA JORDI SÁNCHEZ KATALÁN ELNÖKJELÖLT SZABADLÁBRA HELYEZÉSI KÉRELMÉT A SPANYOL LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG. TÖBB EZER PALESZTIN VETT RÉSZT A GÁZAI ÖVEZET HATÁRÁNÁL A SOROZATOS, ERÕSZAKOS TÜNTETÉSEKEN, EDDIG TÖBB SZÁZAN SÉRÜLTEK MEG. LEGKEVESEBB 25 EMBER MEGHALT AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET ELLEN HARCOLÓ FEGYVERESEK TEMETÉSÉN ELKÖVETETT ROBBANTÁSBAN. HATVANNYOLC ÉVES KORÁBAN ELHUNYT BABOS GYULA LISZT FERENC-DÍJAS JAZZ-ZENÉSZ, ZENESZERZÕ, MÛVÉSZTANÁR. FORGALOMKORLÁTOZÁSOK LESZNEK BUDAPESTEN, A HÉTVÉGI FUTÓVERSENY, ÉS A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEK MIATT. HAT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK EGY FÉRFIT, AKI EGY SOMOGY MEGYEI TELEPÜLÉSEN ELLÁTATLANUL HAGYTA ÉDESANYJÁT, AZ IDÕS NÕ HALÁLÁT OKOZVA. LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, MAJD FELBORULT ÉS ELÜTÖTT EGY GYALOGOST EGY GÉPKOCSI RIMÓCON, A GYALOGOS MEGHALT. KÉT GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE LETENYÉN, KÉT EMBER MEGHALT.