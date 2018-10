Fűtési szezon és szélcsendes időjárás: rossz páros

A putnoki mérőállomás – a többi között – a levegő káros anyag tartalmát is figyeli. Kora reggel egészségre káros értéket mutatott a szállópor-koncentrációra. A borsodi városban és környékén, így Miskolcon és Sajószentpéteren is, napok óta kifogásolható a levegő minősége. A fűtési szezon kezdete és a szélcsendes időjárás miatt megül a szmog a települések fölött.

„A fűtési szezon elindultával a lakossági tüzelés nyomai a levegőben érzékelhetők, mérhetők. Elsősorban a szállópor, más néven a OM 10 értékei emelkednek folyamatosan. Várhatóan az elkövetkező időszakban is, hogy ha marad a csapadékmentes időszak, viszont csökken a hőmérséklet, egyre többet fűtünk, tüzelünk, akkor ezek az értékek tovább fognak emelkedni. De jelenleg a szállópor koncentrációja nem éri el a füstködriadó, más néven szmogriadó tájékoztatási fokozatát sem” – nyilatkozta Asztalos Ágnes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal népegészségügyi főosztály vezetője.

Az utóbbi hetekben jellemzően felsőlégúti panaszokkal keresik fel az ózdi gyermekorvost. Csízi Zoltán azt mondja, a nyári időszakhoz képest több a beteg, de ősz elején egyébként is megugrik a forgalom a rendelőben. A levegő rossz minősége a légúti panaszokat is erősítheti. Köhögést, krónikus légzőszervi megbetegedésben szenvedőknél fulladást is okozhat. Nekik, és a gyerekeknek kell legjobban vigyázniuk ilyenkor.

„Bármennyire is furcsán hangzik, de ilyenkor azt szoktuk javasolni, hogy kevesebb időt töltsenek az emberek a szabadban, kiváltképp, akik légzőszervi megbetegedésben szenvednek, és talán még kevesebbet is szellőztessenek. Ez nagyon furcsán hangzik, mert másképp az ellenkezőjét szoktuk mondani, de most ezt vagyunk kénytelenek mondani” – mondta a gyermekgyógyász főorvos.

A meteorológiai előrejelzések szerint a levegő minősége a következő napokban sem javul.