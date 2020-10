Fürjes: Újabb kormányzati zöldfejlesztés indul Budapesten

1374 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 36.596 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 20 beteg, így az elhunytak száma 933 főre emelkedett, 9683-an pedig már meggyógyultak. Járványügyi gócpont alakult ki egy tiszaújvárosi építkezésen, 1717 koronavírustesztből 242 pozitív lett - közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. Hatékonynak bizonyul az a magyar fejlesztésű gyógyszer, amelyet a koronavírus kezelésére hoztak létre - mondta az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet osztályvezető főorvosa Magyarország élőben című műsorunkban. Varga János Tamás közölte: a betegséget három fázisra lehet osztani, és eszerint kapják a páciensek a megfelelő gyógyszeres kezelést. Az idősek és a krónikus betegek feltétlenül oltassák be magukat az influenza ellen - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályának vezetője. Közzétette a Miniszterelnöki Kabinetiroda a koronavírusról szóló nemzeti konzultáció közjegyző által is hitelesített eredményeit a kormány hivatalos honlapján. „Azt kaptuk, amit kértünk” - mondta a Magyar Orvosi Kamara elnöke az orvosbérek megemelésével kapcsolatban a Mandinernek. Kincses Gyula közölte: kiemelkedő, kérésüknek megfelelő béremelést kaptak. Kertész Imre hatalmas intellektusú ember volt, akit nem lehet beskatulyázni és nem is volt kérdés, hogy a hagyatékát nem Berlinben, hanem Budapesten kell kialakítani, mert ez az ő városa - mondta Orbán Viktor a Kertész Imre Intézet megnyitásán. Az Informátor birtokába jutott felvételeken Donáth Anna, a Momentum EP-képviselője elismeri, folyamatos kapcsolatban van Vera Jourovával, az Európai Bizottság alelnökével és tanácsokkal látja el, hogy milyen témák mentén támadhatják Magyarországot. Ez az egész ellenzék újabb őszödi beszéde – így reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Informátor által nyilvánosságra hozott felvételekre. Momentum EP-képviselője, Donáth Anna egy kiszivárgott videófelvételen azzal „büszkélkedik", hogy háromnaponta informálisan egyeztet Vera Jourova bizottsági alelnökkel - írta az igazságügyi miniszter a Facebookon. Varga Judit szerint a közös élő televíziós vitájukon Donáth Anna „ország-világ" előtt letagadta, hogy sűrűn egyeztetne Vera Jourovával Magyarországgal kapcsolatban, bármi köze lenne a Magyarország elleni összehangolt brüsszeli támadásokhoz. Tarlós István volt főpolgármester vezetői tevékenységével jóval többen elégedettek, mint baloldali utódjáéval, Karácsony Gergelyével - derül ki a Nézőpont Intézet 800 ember megkérdezésével legfrissebb közvélemény-kutatásából. Elakadtak az ellenzéki összefogásról szóló tárgyalások a közös lista kérdése miatt – tudta meg a Magyar Nemzet. A lap ellenzéki forrásból úgy értesült, hogy bár már több mint fél éve intenzíven zajlanak az informális egyeztetések és rendszeresek a személyes találkozók is, a lista ügyében a mai napig sincs előrelépés. Újabb, szerinte homoszexuális propagandát is tartalmazó mesekönyvet semmisített meg Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese. Segítség helyett még nehezebb helyzetbe hozná a budapestieket a főpolgármester - így reagált a kormányzati tájékoztatási központ szóvivője Karácsony Gergely adóemelési ötletére Magyarország élőben című műsorunkban. Farkas Örs közölte: a járványhelyzet rámutatott arra is, hogy a budapesti turizmus nincs rendesen felépítve, hiszen ahogy lezárták a határokat és nem jöttek külföldi turisták, az ágazat abban a pillanatban megsemmisült. A városmajori közpark zöldítéséről döntött a kormány - közölte a Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. 2021. január 1-jétől kedvezőbbek lesznek az áfaszabályok, kevesebbet kell majd fizetni az új otthonokért - hívta fel a figyelmet a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Facebookon. A Vas megyei Bükön letették a Nestlé Hungária Kft. 50 milliárd forint értékű beruházásának alapkövét, a befektetés 160 új munkahelyet hoz létre. Magyarország az éllovasok közé tartozik abban a beruházásokért folytatott globális versenyben, amely a világban felszabaduló és átalakuló kapacitások újra elosztásáért folyik - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az Európai Bizottság figyelmen kívül hagyta a Magyarország által küldött részletes összefoglalókat, adatokat, összehasonlító elemzéseket a jogállamiság helyzetéről készült jelentésében - írta az igazságügyi miniszter a Facebookon. Vera Jourová, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős cseh alelnökének Magyarországot bíráló kijelentései nincsenek semmilyen hatással a magyar-cseh kapcsolatokra - mondta Szijjártó Péter a Lidové Noviny című cseh napilapnak. A világon 36,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 067 101, a gyógyultaké 25,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Az Egészségügyi Világszervezet veszélyhelyzeti igazgatója, Michael Ryan szerint az európai kormányoknak határozottan kell fellépniük a koronavírus terjedése ellen, kerülni kell a tömegrendezvényeket, hogy elkerülhetők legyenek a fájdalmasabb korlátozások. Biztonságban lesznek a turisták Ausztriában a közelgő téli turisztikai szezonban a koronavírus-járvány ellenére - mondta Sebastian Kurz osztrák kancellár a Bild című német napilapnak nyilatkozva. Tovább gyorsul a koronavírus-járvány terjedése Ukrajnában, már megközelítette a hatezret az egy nap alatt azonosított új fertőzöttek száma, ezért nem kizárt, hogy a kormány új szigorításokat vezet be. Az új típusú koronavírus robbanásszerű terjedésének küszöbére került Németország - mondta Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök. Szükségállapotot vezet be a spanyol kormány a madridi tartomány kilenc városában a következő 15 napban, hogy megfékezze a koronavírus-fertőzés terjedését - jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Szégyenletes és dühítő az antiszemitizmus erősödése Németországban - jelentette ki Frank-Walter Steinmeier német államfő. Ismét lefoglalták a Sea-Eye német civil szervezet Alan Kurdi nevű hajóját az olasz hatóságok - közölte az olasz parti őrség. Az elnökjelölti vitákat szervező bizottság bejelentette: hivatalosan is törölte a második országos televíziós vitát Donald Trump elnök és demokrata párti kihívója, Joe Biden között. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Fox televíziónak adott interjújában azt ígérte, hogy nyilvánosságra hozza Hillary Clinton korábbi elnökjelölt és volt külügyminiszter vitatott hivatali levelezését. Tűzszünetben állapodott meg szombat déltől Örményország és Azerbajdzsán a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah területén - ismertette Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a tárgyaló felek közös nyilatkozatát Moszkvában. Örményország hevesen bombáz lakott területeket, amire Azerbajdzsán válaszolni fog - mondta az azeri védelmi minisztérium, egy karabahi örmény tisztségviselő pedig arról számolt be, hogy azeri rakéták csapódtak be az enklávé fővárosának lakott területén. Lövések dördültek el a kirgiz főváros központjában, az Ala-Too téren, ahol beszédet mondott összegyűlt hívei előtt Almazbek Atambajev volt államfő. Katonai járművek indultak a kirgiz elnök rezidenciájához, ahol szombaton összeül a parlament - jelentette a 24.kg helyi hírportál. Ismeretlenek rálőttek Biskekben Almazbek Atambajev volt kirgiz elnök gépkocsijára - jelentette az Inferfax orosz hírügynökség. Megállapodásra jutott pénteken a bagdadi kormány és az iraki Kurdisztáni Autonóm Régió vezetése a túlnyomó részben jazidik lakta Szindzsár városának jövőjéről - közölte az iraki miniszterelnök hivatala. Lőfegyverekkel és gránátokkal felfegyverzett támadók felgyújtottak egy házat Mexikó nyugati részén, a támadásban hatan meghaltak ketten pedig súlyosan megsérültek - közölte Gerardo Solís a Jalisco állami ügyészségtől. Négyen életüket vesztették és többen megsérültek Bejrút nyugati részén, amikor felrobbant egy üzemanyagtartály - közölte a libanoni vöröskereszt. Terroristák megöltek egy négy éve elhurcolt svájci misszionáriust Maliban - közölte a svájci külügyminisztérium. Hétfőn megnyílik a Magyarország és Szlovákia közötti Cered-Tajti határátkelőhely a személyforgalom számára - jelentette be az Országos Rendőr-főkapitányság. Kisebb földrengést észleltek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sajólád közelében szombat hajnalban - közölte a CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. A Babos Tímea, Kristina Mladenovic kettős 6:2, 4:6, 7:5-re legyőzte a Barbora Krejcikova, Katerina Siniakova cseh párost és bejutott a döntőbe a francia nyílt teniszbajnokságon. Férfi vízilabda ob I: PVSK Mecsek Füszért - FTC-Telekom Waterpolo 5:14. Női kézilabda NB I: EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE - Kisvárda Master Good SE 24:32 Jégkorong Erste Liga: Dunaújvárosi Acélbikák - Gyergyói HK 1:5; FTC-Telekom - Corona Brasov Wolves 4:6 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-Dornbirn Bulldogs 4:5 - hosszabbítás után