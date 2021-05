Fürjes Balázs: Nyelv, tudás

1,2 millió adag Sinopharm-vakcina érkezett Kínából Magyarországra, ez a védekezési időszak legnagyobb oltóanyag-szállítmánya - jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, hogy csak védőoltással lehet legyűrni a járványt, Európában pedig Magyarország lett az első ország, ahol bőven van elég szérum, vagyis mindenkit be tudnak oltani, aki arra igényt tart. Már 4 millió 261 ezer embert beoltottak, közülük 2 millió 452 ezren a második adagot is megkapták. 1376 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 790 564-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 101 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 504 főre emelkedett. Pénteken jóváhagyta a WHO a koronavírus elleni Sinopharm-vakcinát, amelyet a baloldal hónapokon keresztül támadott - közölte Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. A WHO állásfoglalása szerint az időseknél is hatásos a koronavírus elleni Sinopharm-vakcina - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára a Facebook-oldalán. A baloldal folyamatosan támadta a Sinopharmot engedélyező magyar hatóságokat és szakembereket, most pedig - miután a WHO felső korhatár nélkül engedélyezte a kínai vakcina használatát - ugyanezek az emberek mélyen hallgatnak - mondta Nacsa Lőrinc. A KDNP frakciószóvivője hozzátette: hozzátette: szégyenteljes, hogy a baloldal elmúlt hónapokban nyújtott politikai teljesítménye csak az oltásellenesség volt. A 16-18 éves regisztráltak számára hétfőn, kedden és szerdán nyílik meg az időpontfoglalás lehetősége a koronavírus elleni oltásra, és csütörtöktől kezdik a korosztály oltását Pfizer-vakcinával - nyilatkozta György István államtitkár a közmédiának. Ingyenes tesztelést biztosít a felsősöknek, a középiskolásoknak és a pedagógusoknak a XVIII. kerületi önkormányzat, hogy az iskolák hétfői nyitását megelőzően kiszűrjék a koronavírus-fertőzötteket - közölte Kőrös Péter, a kerület alpolgármestere. Jövőre folytatódik az adócsökkentés politikája - nyilatkozta a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára a Magyar Nemzetnek. Izer Norbert közölte, olcsóbb lesz a foglalkoztatás, tovább mérséklődik a munkavállalók után fizetendő teher. ITM: a kormányhivatalok a napokban előlegként utalták el a májusi bértámogatásokat, a programban így már összesen több mint 84 milliárd forintot fizettek ki idén. Magyar területen mindennapos az embercsempészek elfogása - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György közölte: idén eddig 292 embercsempész ellen indult büntetőeljárás. Az elfogott migránsok száma meghaladja a 32 ezret. El kell vetni az Európai Egyesült Államok ideológiai gyökerű elképzelését - vélekedett Trócsányi László, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője a Magyar Nemzetben. A nemzet egyik legkisebb, de legerősebb közössége, a horvátországi magyaroké, ismét bizonyította élni akarását - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a drávaszögi Kopácson, ahol közösségi házat avattak fel Az oltáson múlik, hogy mikor indíthatjuk újra a gazdaságainkat - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök Portóban, az Európai Unió szociális csúcstalálkozójának első munkanapját követően a közösségi oldalán. A portói csúcstalálkozó nem a szerződések módosításáról, vagy az átideologizált vitákról szól, hanem a tagállami tapasztalatok inspiráló cseréjéről – közölte Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Az Európai Unió és partnerei a portói szociális nyilatkozat aláírásával elkötelezték magukat a szociális jogok európai pillére céljainak 2030-ra kitűzött megvalósítása mellett - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Portóban. Ausztria és Magyarország is úgy látja, hogy az európai uniós tagországok különbözősége miatt nem célszerű Brüsszelből szabályozni, hogy milyen legyen az egységes minimálbér az EU-ban - derült ki az EU-tagországok informális kormányfői találkozóján. A világon 156,5 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,3 millió, a gyógyultaké pedig 92,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Az Európai Bizottság jóváhagyta 1,8 milliárd adag, a Pfizer/BioNTech vállalatok által a koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyag beszerzését 2023-ig biztosító szerződést - jelentette be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Twitteren. Montenegró ingyenes koronavírus-kezelést és tesztelést ígér a turistáknak - közölte a helyi sajtó, az ország egészségügyi minisztériumára hivatkozva. Ukrajnában szombatra, az előző napival csaknem megegyező számú, mintegy 8700 új koronavírusos beteget jegyeztek fel, az újonnan elhunyt betegek száma azonban az előző két napi helyzethez hasonlóan továbbra is nagyon magas. Franciaországban egymás utáni második nap rekordot döntött a koronavírus ellen beoltottak száma, pénteken több mint 617 ezer dózist oltottak el az előző napi 600 ezer után - közölte az egészségügyi tárca. Az Egészségügyi Világszervezet továbbra is azt reméli, hogy idén megrendezhetik Tokióban a tavaly nyárról elhalasztott olimpiát, annak ellenére, hogy a koronavírusos esetek száma világszerte több országban, köztük Japánban is növekszik. Ferenc pápa a koronavírus elleni oltóanyagok szabadalmának felfüggesztése mellett foglalt állást. Indiában rekordot döntött a napi halálesetek száma: 4187-en vesztették életüket és 401 078-an fertőződtek meg koronavírussal az elmúlt 24 órában - közölte az újdelhi egészségügyi minisztérium. Véget nem érő, örök kötelesség a nácik áldozataira emlékezni - emlékezett meg a második világháború európai befejeződésének 76. évfordulójáról szóvivője útján Angela Merkel német kancellár. A 2015-ös atomalkut aláíró országok - beleértve az Egyesült Államokat is - elkötelezettek az egyezmény megmentése mellett - szögezte le az iráni külügyminiszter-helyettes. A Szövetségi Választási Bizottság megszüntette a vizsgálatot Donald Trump volt amerikai elnök ellen a kampánypénzek feltételezett törvénytelen felhasználásának ügyében, Trump üdvözölte a döntést. Több ezren tüntettek a kormány ellen Algírban, az emberek a júniusi előre hozott parlamenti választásokat is elutasították. Legkevesebb 27-en vesztették életüket és 359-en tűntek el a kolumbiai tüntetéseken, amelyek április 28-án kezdődtek egy vitatott adóreform miatt - közölte a bogotái államügyészi és az ombudsmani hivatal. Hétfőtől korlátozásokat vezetnek be a dél-erdélyi A1-es autópálya két megépített szakaszát összekötő DN68A országúton - közölte a temesvári regionális útügyi igazgatóság. Hétfőtől ismét fel lehet szállni az első ajtóknál is a buszokra és a trolibuszokra a fővárosban, és eltávolítják a koronavírus-járvány miatt a járművezetők védelméért kihúzott kordonokat is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Hétfőtől vonatpótló buszok közlekednek a Kiskunhalas-Kiskunfélegyháza szakaszon. Patakfalvy Luca a nyitómeccsén, Józsa Levente pedig a második fellépésén kikapott a tekvondósok szófiai olimpiai kvalifikációs versenyén, így egyikük sem szerzett kvótát a tokiói ötkarikás játékokra. Szőke Alex bejutott az elődöntőbe a birkózók utolsó, szófiai olimpiai kvalifikációs versenyén, így már csak egy lépésre van a tokiói kvótaszerzéstől. Varga Ádám szoros küzdelemben kikapott a kirgiz Murat Ramonovtól a birkózók utolsó, szófiai olimpiai kvalifikációs versenyén, így eldőlt, hogy nem szerezhet tokiói kvótát.