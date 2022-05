Fürjes Balázs lesz Gulyás Gergely helyettese

Megosztás itt:

Fürjes Balázs lesz Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter helyettese – számolt be róla a miniszter a parlament igazságügyi bizottsága előtt. Gulyás korábbi miniszterhelyettese és a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára Orbán Balázs volt, ő ezután Orbán Viktor miniszterelnök mellett fog dolgozni. A többi államtitkári poszton nem lesz változás a Miniszterelnökségen.

Fürjes korábban a Miniszterelnökség budapesti fejlesztésekért felelős államtitkára volt, ez a terület átkerült a Miniszterelnökségtől Lázár János új tárcájához, az Építési és Beruházási Minisztériumhoz.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter

A tárcához tartozik a Modern Városok Program és a Magyar Falu Program is, ezeket folytatják a jövőben, az élükön változatlanul Gyopáros Alpárral: Gulyás Gergely reményei szerint 2025-ig megtörténik mind a 23 megyei jogú város bekapcsolása a gyorsforgalmi úthálózatba.

A Magyar Falu Program keretében eddig már több mint egymilliárd forintot juttattak el a kistelepülésekhez, ezen belül is az ötezer fő alatti kistelepülések 99 százaléka részesült a program támogatásaiból, pártállástól függetlenül – mondta Gulyás Gergely. A Magyar Falu Programnak és a falusi csoknak köszönhetően Gulyás Gergely szerint eddig 1200 hazai kistelepülésen indult meg a népesség növekedése. A Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program is folytatódik, amely a helyi vállalkozásokat segíti, valamint a civil szervezeteket is változatlanul jelentős összegekkel támogatják.

Eddig ezermilliárd forintot áldoztak a Magyar Falu Programra, amelyből főleg utak újultak meg. Ez a magyar kormány egyik legsikeresebb programja Gulyás Gergely megítélése szerint. A kifizetések a választás után, azaz a közeljövőben fognak megtörténni, direkt így időzítve. A programra ezúttal is komoly kormányzati források állnak rendelkezésre.

Gulyás a baloldalnak: Önök nem tudnak veszíteni

Az ellenzéki bizottsági tagok kérdéseire válaszolva Gulyás Gergely kifejtette, hogy a magyar inflációt európai összehasonlításban öt százalékkal mérsékelik a kormány bevezetett intézkedései, mint például a banki kamatstop, a benzinárstop, a rezsistop és a néhány hatósági áras termék.

A baloldali szótárakban szereplő szavakat és tetteket nem veszünk át, tehát nem lesz megszorítás

– jelentette ki a Miniszterelnökség élére javasolt Gulyás Gergely, aki inkább úgy fogalmaz: ami zajlik, a költségvetési egyensúly helyreállítása, ennek megvannak a maga eszközei, és a kormány ezeket fogja alkalmazni.

Gulyás Gergely azt is hozzátette, hajlandóak kiváltani az orosz kőolajat, ha van olyan alternatíva, amely a magyar családoknak nem jelent pluszköltséget.

