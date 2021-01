Fürjes Balázs: Fejezze be a fővárosi önkormányzat az emberek riogatását!

Nem azért nem halad gyorsabban az oltás, mert a magyar egészségügy nem képes gyorsabb haladásra, hanem mert nincs elég vakcina - közölte a miniszterelnök a Kossuth rádióban. Orbán Viktor elmondta, a kínai oltóanyaggal kapcsolatban már csak az szükséges, hogy a magyar egészségügyi hatóságok kimondják, hogy biztonságos. Amennyiben ez megtörténik, egy hétvégén akár másfél millió embert is képes lenne Magyarország beoltani. 1 513 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 349 149-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 111 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 11 177 főre emelkedett. Eddig 130 ezer ember oltására elegendő oltóanyag érkezett Magyarországra, ebből már csaknem 106 ezren meg is kapták a védőoltást – közölte Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője. A magyarok többsége a védőoltástól várja a koronavírus-járvány megfékezését, a decemberi 24 százalékról ugyanis 34 százalékra nőtt azoknak a száma, akik biztosan élnek majd az oltás lehetőségével - közölte felmérése alapján a Századvég. Legkésőbb 2022. január 1-jétől teljes jövedelemadó-mentességet kapnak a 25 év alattiak - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A kormányfő közölte: ez körülbelül 130-150 milliárd forintba kerül, de fontosnak tartja, hogy a nyugdíjasok után - akiknél megkezdték a 13. havi nyugdíj visszaépítését - a fiatalok is kapjanak egy komoly lehetőséget. A kormány minden társadalmi csoportnak igyekszik segíteni - mondta Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Magyarország élőben extra című műsorunkban. A Munkástanácsok Országos Szövetsége nyitott arra, hogy megállapodás szülessen a munkáltatókkal a minimálbérek négyszázalékos emeléséről - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Palkovics Imre, a szervezet elnöke. Mintegy kétmilliárd forint keretösszegű pályázatot ír ki a kormány Pest megyei bölcsődei férőhelyek létrehozására - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Emberemlékezet óta nem látott mértékben adósította el az országot Orbán Viktor – állítja Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője szerint egészen elképesztő, hogy Gyurcsányék gazdaságról és államadósságról beszélnek, ugyanis éppen ők voltak azok, akik a rablóprivatizáció és a korrupt kormányzás idején a csőd szélére sodorták az országot. Niedermüller Péter parkolóhely-megváltási mutyija nyitotta meg a lehetőséget a Wichmann-kocsma épületének elbontására, a VII. kerület DK-s polgármester most már nem emlékszik a saját aláírására – közölte Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője A Magyar Liberális Párt - Liberálisok 2017-es és 2018-as pénzügyi kimutatásai nem mutatnak megbízható és valós képet a párt gazdálkodásáról - állapította meg az ÁSZ, amely a feltárt szabálytalanságok kijavítása érdekében 8 javaslatot fogalmazott meg. Újra bizonyítékát kaphattuk annak, hogy van igazságszolgáltatás és nem csak jogszolgáltatás a független magyar bíróságok működésében – így reagált Magyarország élőben című műsorunkban Deutsch Tamás arra, hogy pert nyert Gyurcsányék ellen. A bíróság szerint helytálló volt a Fidesz EP-képviselőjének korábbi állítása, miszerint az Altus által elnyert uniós pályázati pénzből adtak kölcsön Czeglédy Csabának készpénzben 80 millió forintot. KSH: 85 százalékkal csökkent a kereskedelmi szálláshelyek forgalma tavaly novemberben és 76 százalékát a belföldi vendégek töltötték el. Lezárult az új Duna-híd úthálózatának pesti nyomvonalára vonatkozó társadalmi egyeztetés és hatásvizsgálat - közölte Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója. 14 milliárd forint értékű beruházást hajt végre a Linde Gáz Magyarország Zrt. Kazincbarcikán - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a cég kapacitásainak bővítésével 430 ember munkáját védi meg, amelyhez a kormány 1,9 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. A közlekedésfejlesztés kiemelt feladat az Északnyugat-magyarországi régióban - közölte Navracsics Tibor kormánybiztos. Bár összegyűlt a szükséges egymillió aláírás, az Európai Bizottság nem irányoz elő jogalkotást a Minority SafePack-kel kapcsolatban. A kezdeményezés célja az volt, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos területei az európai uniós jog részei legyenek. Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője elfogadhatatlannak és felháborítónak nevezte, hogy az Európai Bizottság elutasította az őshonos nemzeti kisebbségek védelmét szolgáló európai polgári kezdeményezést. Az Európai Bizottság kimutatta a foga fehérjét a Minority SafePack polgári kezdeményezés ügyében - közölte Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. A Mark Rutte miniszterelnök vezette holland koalíciós kormány bejelentette lemondását a hónapok óta nagy port kavaró családtámogatási botrány miatt. 2012-től kezdődően több száz család került súlyos anyagi helyzetbe, miután a holland adóhatóság csalóként kezelte őket, és megvonta tőlük a gyermekgondozási támogatást, valamint számos esetben több ezer euró visszafizetésére kötelezte az érintetteket. A világban 93,1 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,9 millióra nőtt a halálos áldozatok száma és 51,4 millióan meggyógyultak. Ukrajnában kis mértékben tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt már több mint nyolcezer új fertőzöttet jegyeztek fel, és ismét több mint kétezren kerültek kórházba. Interneten regisztrálhatnak ma reggel óta Csehországban a nyolcvan év feletti idős emberek a koronavírus elleni oltásra. Egy óra alatt a rendszerben elérhetővé tett összes oltási időpontot lefoglalták. Rekordot döntött a koronavírusban elhunytak száma Németországban, a kormány ezért újabb szigorítások bevezetésére készül. A Bild című lap értesülései szerint a német kancellár már egy „mega lezáráson" gondolkodik. Az olaszországi Lazio tartományban bejelentették, hogy oltási igazolványt vezetnek be. A járványügyi intézkedések további szigorítását jelentette be több spanyol tartomány a koronavírus-fertőzések számának folyamatos növekedése miatt. Kasztília és Leónban két héten át négynél többen nem lehetnek az összejöveteleken. A brit kormány hétfőtől átmenetileg minden ország esetében megszünteti a karanténkötelezettségtől mentes beutazás lehetőségét az Egyesült Királyságba az esetleg még nem azonosított új koronavírus-változatok behurcolásának megakadályozása végett. A kedvezőtlen koronavírus-járvány adatok miatt Japán ideiglenesen, február 7-ig megtiltotta külföldi sportolók beutazását az országba. Joe Biden megválasztott amerikai elnök bejelentette, hogy 1,9 billió dolláros gazdaságösztönző csomagot kezdeményez, amelynek keretében finanszíroznák a nemzeti oltási programot, valamint sok amerikai 1400 dolláros értékű csekket kapna. Az amerikai hatóságok szavatolják a biztonságot a megválasztott elnök, Joe Biden január 20-ai beiktatási rendezvényén - közölte Mike Pence alelnök. Újabb szankciókkal sújtotta Kínát és több nagy cégét Donald Trump amerikai elnök kormányzata: olyan tisztségviselőket és cégeket büntettek, amelyek megítélésük szerint jogtalanságokat követtek el a Dél-kínai-tengeren. Oroszország megkezdi a kilépést a Nyitott Égbolt-szerződésből – közölte az orosz külügyminisztérium. Döntését a tárca azzal indokolta, hogy nem tapasztalt előrelépést a szerződés működésének útjában álló akadályok elhárításában. Duplájára nőtt a Közép-afrikai Köztársaságból menekülő emberek száma a múlt héten - derül ki az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának jelentéséből. Több mint 600 ezren hagyták el az országot a december 27-én tartott választások nyomán kiújult harcok miatt. 6,2-es erősségű földrengés pusztított az indonéziai Szulavézi-sziget nyugati részén. Legkevesebb 34-en meghaltak, több mint hatszázan megsérültek. Tizennyolcmillió forint értékű csempészett cigarettát találtak a rendőrök egy autóban a magyar-ukrán határ melletti Tiszamogyorós külterületén - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság. Teljesen kiégett egy társasház ötödik emeleti lakásának egyik szobája Miskolcon, a Sályi István utcában. Az érintett lakásból két embert, a házból több mint nyolcvan lakót kimenekítettek. A maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 166 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök az elmúlt 24 órában - közölte Kiss Róbert alezredes. Zárt tárgyalás elrendelése után tanúmeghallgatásokkal folytatódott a hivatali visszaéléssel vádolt Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. Emberöléssel gyanúsítják azt a 46 éves budapesti férfit, aki mára virradóra egy újbudai telephely udvarán súlyosan bántalmazott egy 26 éves férfit, aki a helyszínen életét vesztette - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. MÁV: Megkezdődhet az utascentrum építése az évente csaknem 11 millió embert fogadó, 137 éves Keleti pályaudvaron, mert eredményes a közbeszerzési eljárás, és a kialakításhoz szükséges források rendelkezésre állásáról is megszületett a kormánydöntés. Férfi kézilabda-vb: Magyarország - Zöld-foki Köztársaság 34:27 Férfi kosárlabda NB I: Naturtex-SZTE-Szedeák - Kaposvári KK 96:75; Szolnoki Olajbányász - Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 73:76; Atomerőmű SE - Egis Körmend 77:74 Jégkorong Erste Liga: MAC HKB Újbuda - Sport Club Csíkszereda 4:5 Szlovák jégkorongliga: DVTK Jegesmedvék - Slovan Bratislava 2:0 A válogatott Szalai Attila a ciprusi Apollon Limasszol labdarúgócsapatától a török Fenerbahcéhoz igazol. Stephane Peterhansel tovább növelte a saját rekordját a Dakar-ralik történelmében, miután 14. alkalommal lett bajnok Szaúd-Arábiában.